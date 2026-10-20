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En busca de la princesa del hielo: comienzan las audiciones para Frozen, el musical que llegará al Gran Rex en 2027

En charla con Teleshow, Carlos Rottemberg dio detalles del desembarco de una nueva megaproducción en calle Corrientes. La convocatoria para encontrar a Elsa y el criterio que no negocia para guiar sus trabajos

Teatro en verano Carlos Rottemberg
Carlos Rottemberg habló con Teleshow sobre el próximo desembarco de Frozen (Télam)
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La búsqueda de la actriz que interpretará a Elsa ya comenzó y anticipa uno de los estrenos teatrales del invierno de 2027. Frozen, el musical, llegará por primera vez a Buenos Aires, con funciones previstas en el Teatro Gran Rex y la idea ya empieza a tomar forma.

En una charla exclusiva con Teleshow, Carlos Rottemberg se refirió a la incorporación del título de Disney a la cartelera porteña y ubicó al espectáculo dentro de un recorrido que comenzó con su sello inconfundible.

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“Estoy con una gran alegría por este lanzamiento. Es el quinto espectáculo de esta saga que comenzó con Matilda, School of Rock, La Sirenita, Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y ahora, desde mayo, nuevamente en el Gran Rex, con este formato que supimos conformar junto con productoras importantes del musical, encaramos esta megaproducción 2027”, dijo.

El desembarco de Frozen, el musical implicará el regreso de ese equipo de productores al escenario de avenida Corrientes, luego de experiencias anteriores con adaptaciones de historias reconocidas por el público familiar. La obra tendrá como eje la historia de las hermanas Elsa y Anna, ambientada en el reino de Arendelle.

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Silueta de una mujer con vestido largo rodeada de destellos celestes sobre el texto Disney Frozen El Musical
El afiche oficial de Frozen anuncia la llegada de la producción teatral al Teatro Gran Rex para el invierno de 2027.

Para Rottemberg, la elección de una obra no se limita a su potencial de convocatoria. El productor explicó que la premisa incluye el entretenimiento, aunque también la posibilidad de que las historias dejen una marca en quienes asistan a las funciones.

“Nuestro objetivo es ofrecer el mejor entretenimiento posible, siempre apoyado en historias que, además de emocionar y divertir, dejen un contenido valioso”, sostuvo ante Teleshow.

El empresario profundizó sobre el criterio que, según remarcó, guía a Los Rottemberg desde el comienzo de este ciclo de producciones. “Nos interesa que cada espectáculo tenga un mensaje, una mirada, un componente pedagógico que acompañe la experiencia sin resignar calidad artística ni entretenimiento”, señaló.

Y sintetizó esa idea con una frase que, aseguró, repite desde los primeros pasos del proyecto: “Solo vamos a producir aquellos espectáculos a los que llevaríamos a nuestros propios hijos”.

Multitud de personas hace fila frente a un edificio iluminado con carteles de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate' y 'Tabaris' en una calle urbana de noche con coches.
Una multitud se congrega a la espera del ingreso a una función de 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'

La definición explica la elección de títulos que combinan música, actuación, coreografías y relatos pensados para distintos públicos. En ese marco, Frozen ocupará un lugar central dentro de la programación de vacaciones de invierno de 2027, con una versión teatral de una historia que cuenta con seguidores de varias generaciones.

La primera etapa de la producción estará enfocada en la elección de Elsa, uno de los personajes principales de la obra. Las audiciones abiertas se realizarán en noviembre de 2026 en el Teatro Gran Rex.

La convocatoria está dirigida a intérpretes mayores de edad, con formación en canto, danza y actuación. Las aspirantes deberán tener una edad escénica de entre 21 y 28 años y contar con un rango vocal de Mi3 a Mi♭5. El plazo para completar el formulario de inscripción vence el 27 de octubre.

El personaje deberá asumir algunos de los pasajes musicales más exigentes de la obra, además de sostener el recorrido dramático de Elsa, una joven que intenta controlar un poder que pone en riesgo su vínculo con Anna y el futuro de Arendelle.

La Sirenita, Mirtha Legrand Redacción Teleshow Teleshow
"Es el quinto espectáculo de esta saga que comenzó con Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate", destacó Rottemberg

La puesta contará con un equipo creativo integrado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, Analía González en la dirección coreográfica, Sebastián Mazzoni en la dirección vocal, José Ponce Aragón en el diseño escenográfico y Maxi Vecco en el diseño audiovisual.

Rottemberg anticipó que el objetivo es repetir la lógica de trabajo que acompañó a las producciones anteriores, con una estructura artística y técnica preparada para trasladar una historia de gran escala al escenario del Gran Rex.

Con el anuncio de la búsqueda de Elsa, Frozen, el musical inició oficialmente su camino hacia el estreno. La protagonista todavía no tiene nombre, pero la producción ya definió su fecha, su escenario y el equipo que llevará la historia de Arendelle al público argentino.

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