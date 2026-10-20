Jornada financiera: el riesgo país cerró a la baja tras superar los 700 puntos y el dólar subió por tercer día consecutivo

El riesgo país argentino llegó a superar los 700 puntos después de un año.

Guardar

La sesión financiera registró un movimiento volátil y, más allá de la tónica alcista de Wall Street, los activos argentinos actuaron con independencia. Los bonos soberanos de Argentina tuvieron un arranque muy negativo, que se fue disipando con la aparición de compradores atraídos por las altas rentabilidades y bajos precios tras siete ruedas negativas. Las acciones argentinas, en cambio, empezaron muy positivas, pero perdieron fuerza con el recorrido de los negocios, para concluir con cifras dispares.

Los bonos argentinos cerraron con varias especies en alza -principalmente los bonos en dólares de mayor plazo- tras un inicio con una amplia baja promedio de 1,5% para los títulos Globales con ley extranjera en Wall Street. Esa pérdida inicial replicó en un salto del riesgo país, que tocó los 710 puntos básicos a las 10:15 horas, un máximo desde el 24 de octubre de 2025.

PUBLICIDAD

Con el correr de la sesión y la mejora de las cotizaciones también que el riesgo país revirtió el ascenso, para ceder tres unidades respecto del lunes, en los 672 puntos básicos hacia el fin de la rueda. El indicador cortó así una serie de siete alzas consecutivas.

Matías Migliore, Team Leader Mesa IFA en Balanz, puntualizó que “la rueda estuvo marcada por una fuerte reversión intradiaria en la mayoría de los activos. El mercado local acompañó la volatilidad en los mercados internacionales: comenzó la jornada con un sesgo claramente vendedor, en línea con la debilidad de la deuda global, pero hacia mitad de rueda reapareció la demanda y las cotizaciones lograron recuperar terreno, finalizando mayormente en niveles positivos”.

PUBLICIDAD

Los títulos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes, con bajas superiores al 6% en el caso de los bonos de mayor plazo. El riesgo país argentino tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

“La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU ya comenzó a trasladarse al crédito corporativo argentino, con rendimientos que aumentaron en promedio 74 puntos básicos durante el último mes. El ajuste fue particularmente relevante por duration: las curvas corporativas se aplanaron. Por eso, favorecemos los bonos del tramo corto-medio, donde los inversores pueden reducir la sensibilidad de precios sin resignar demasiado carry”, afirmó María Paz Aguilar, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero.

PUBLICIDAD

El nuevo índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -vigente a partir de esta semana-exhibió una leve caída de 0,3% en pesos, en los 97.942 puntos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo un cierre dispar. Del lado ganador destacó Globant (+3,8%), mientras que entre las bajas sobresalieron Satellogic (-5,4%) y Loma Negra (-2,5%).

“En la plaza financiera local, las acciones tuvieron una jornada mixta, con una leve recuperación liderada por el sector bancario. A su vez, los bonos soberanos en dólares lograron interrumpir la inercia vendedora y registraron alzas generalizadas a lo largo de toda la curva”, comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

PUBLICIDAD

Los indicadores de las bolsas de Nueva York exhibieron mayoría de alzas, encabezadas por el Dow Jones de Industriales, con un 1 por ciento. El promedio S&P 500 subió 0,3%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq terminó prácticamente plano (baja marginal de 0,02%).

Laura Torres, directora de inversión de IMB Capital Quants, señaló que Wall Street “evidenció una notable resiliencia en la renta variable ante el colapso del sector inmobiliario, soportada por la menor percepción de riesgo de recesión técnica. No obstante, la volatilidad observada ante los constantes titulares geopolíticos en Oriente Medio confirma que el mercado cotiza sensible al flujo informativo de corto plazo”.

PUBLICIDAD

El BCRA compró USD 103 millones en el mercado

El volumen de negocios en el mercado mayorista se mantiene elevado en octubre, un nivel acorde a las cifras muy positivas de exportaciones y superávit comercial de 2026. Con negocios por USD 673,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, a 1.525 pesos, para regresar a su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 del 25 de septiembre, después de tres sesiones seguidas en alza.

“Sobre el cierre, la demanda ganó algo más de protagonismo y llevó al tipo de cambio a marcar un máximo de $1.526, para finalmente cerrar en $1.525″, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

PUBLICIDAD

En octubre el dólar suma ocho pesos o 0,5%, a un ritmo aún inferior al de la inflación. En el último año el tipo de cambio oficial avanzó 50 pesos o solo 3,4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.940,30 pesos. El dólar mayorista quedó a 415,39 pesos o 27,2% de ese límite teórico para la libre flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal ya alcanzado a fines de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,01 para la venta y $1.491,64 para la compra.

PUBLICIDAD

El dólar blue ganó diez pesos, a $1.570 para la venta, también récord nominal que iguala el máximo del 28 de julio. También registró un máximo histórico las paridad bursátil del “contado con liquidación” a $1.633 en acciones.

En el mercado de futuros el dólar operó con mínimas variantes y un volumen en pesos equivalente a USD 806,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de octubre, quedaron invariables a 1.534 pesos, mientras que los contratos para fin de año se pactaban a 1.590,50 pesos.

El Banco Central compró USD 103 millones en el segmento de contado, el 15,3% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 49 millones, a 50.201 millones de dólares.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Finanzas llevó a cabo una conversión anticipada en títulos dollar linked por un total de USD 3.896 millones -ante ofertas por un total de USD 4.351 millones-, lo que significó un rescate del 72,85% sobre el total de valor nominal original en circulación de la D30O6. Con este canje, el Gobierno redujo la potencial volatilidad cambiaria antes de la fijación del precio el 27 de octubre.