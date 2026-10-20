Los 10 mejores videojuegos de Super Mario en 3D: desde Odissey hasta Mario 64

Super Mario en 3D reúne los juegos de la saga desarrollados en entornos tridimensionales.(Nintendo)

Guardar

Super Mario en 3D no es un único videojuego, sino el nombre que reúne a las entregas de la saga de Nintendo diseñadas en tres dimensiones.

A diferencia de los títulos clásicos en 2D, donde Mario avanza principalmente de izquierda a derecha, estas aventuras permiten recorrer escenarios con profundidad, altura y libertad de movimiento de 360 grados.

PUBLICIDAD

El juego Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury están disponibles en Nintendo Switch; Super Mario 3D Land fue lanzado para Nintendo 3DS; Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegaron a Wii, mientras que Super Mario 64 debutó en Nintendo 64.

Existe Super Mario 3D All-Stars, una colección para Nintendo Switch que reúne versiones remasterizadas en alta definición de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury combina plataformas tradicionales con juego cooperativo. (Nintendo)

La selección combina juegos de exploración libre con otros de niveles más lineales, aunque todos conservan el salto y el movimiento tridimensional como eje de la experiencia.

PUBLICIDAD

Los mejores juegos de Super Mario en 3D

Super Mario Odyssey.

Encabeza la lista por su estructura de exploración libre. Mario viaja por distintos reinos a bordo de la nave Odyssey para rescatar a la princesa Peach. Su principal novedad es Cappy, un sombrero vivo que permite capturar enemigos y objetos para usar sus habilidades. Fue lanzado en 2017 para Nintendo Switch.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Combina niveles de plataformas lineales con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. El traje de gato permite a Mario trepar paredes y modificar su desplazamiento.

La edición de Nintendo Switch incorpora Bowser’s Fury, una expansión de exploración abierta en la que Mario recorre un archipiélago junto a Bowsy.

Super Mario 3D Land adapta las plataformas tridimensionales a niveles más cortos y directos. (Nintendo)

Bowser’s Fury.

Merece un lugar propio por su cambio de formato dentro de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La expansión lleva a Mario a un entorno más abierto, con islas conectadas y desafíos distribuidos en el escenario. El enfrentamiento con Furia Bowser marca el ritmo de la exploración.

PUBLICIDAD

Super Mario 3D World.

Lanzado originalmente para Wii U, trasladó el diseño de plataformas con meta final a un espacio tridimensional. Su cámara más fija acerca la experiencia a los juegos clásicos en 2D, pero mantiene la libertad de movimiento en cada nivel y potencia el juego cooperativo.

Super Mario Galaxy 2.

Llevó de nuevo a Mario al espacio y profundizó la fórmula basada en planetas pequeños, superficies curvas y cambios de gravedad. Su diseño propone niveles construidos alrededor de desafíos concretos, con saltos y recorridos que aprovechan la física de cada escenario.

Super Mario Galaxy convirtió la gravedad en uno de los elementos principales de sus niveles. (Nintendo)

Super Mario Galaxy.

Presentó ese concepto en 2007. Mario viaja entre galaxias y planetas de distintos tamaños, donde caminar por una esfera o saltar hacia otra superficie modifica la dirección del recorrido. La gravedad se convirtió en una de las mecánicas centrales de la aventura.

PUBLICIDAD

Super Mario 3D Land.

Adaptó las plataformas tridimensionales a Nintendo 3DS. El juego combina niveles breves, límite de tiempo y un banderín de meta, con una cámara pensada para ordenar la acción y facilitar los saltos.

Super Mario Sunshine.

Cambió el Reino Champiñón por una isla marcada por pintura y suciedad. Mario utiliza la mochila de agua A.C.U.A.C. para limpiar escenarios, atacar enemigos y planear durante los saltos.

Super Mario 64 sentó las bases del movimiento y la exploración en los juegos de plataformas en 3D. (Nintendo)

Super Mario 3D All-Stars.

No es una aventura inédita, sino una recopilación que permite jugar en Nintendo Switch a tres clásicos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

Super Mario 64

Cierra la lista como el pionero de la saga. Lanzado en 1996, estableció las bases del control de Mario en entornos tridimensionales: correr, saltar, nadar y explorar el castillo de Peach para conseguir Estrellas.

PUBLICIDAD