Los 10 mejores videojuegos de Super Mario en 3D: desde Odissey hasta Mario 64

Super Mario en 3D no es un único videojuego, sino el nombre que reúne a las entregas de la saga de Nintendo diseñadas en tres dimensiones.
A diferencia de los títulos clásicos en 2D, donde Mario avanza principalmente de izquierda a derecha, estas aventuras permiten recorrer escenarios con profundidad, altura y libertad de movimiento de 360 grados.
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El juego Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury están disponibles en Nintendo Switch; Super Mario 3D Land fue lanzado para Nintendo 3DS; Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegaron a Wii, mientras que Super Mario 64 debutó en Nintendo 64.
Existe Super Mario 3D All-Stars, una colección para Nintendo Switch que reúne versiones remasterizadas en alta definición de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.
La selección combina juegos de exploración libre con otros de niveles más lineales, aunque todos conservan el salto y el movimiento tridimensional como eje de la experiencia.
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Los mejores juegos de Super Mario en 3D
- Super Mario Odyssey.
Encabeza la lista por su estructura de exploración libre. Mario viaja por distintos reinos a bordo de la nave Odyssey para rescatar a la princesa Peach. Su principal novedad es Cappy, un sombrero vivo que permite capturar enemigos y objetos para usar sus habilidades. Fue lanzado en 2017 para Nintendo Switch.
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.
Combina niveles de plataformas lineales con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. El traje de gato permite a Mario trepar paredes y modificar su desplazamiento.
La edición de Nintendo Switch incorpora Bowser’s Fury, una expansión de exploración abierta en la que Mario recorre un archipiélago junto a Bowsy.
- Bowser’s Fury.
Merece un lugar propio por su cambio de formato dentro de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La expansión lleva a Mario a un entorno más abierto, con islas conectadas y desafíos distribuidos en el escenario. El enfrentamiento con Furia Bowser marca el ritmo de la exploración.
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- Super Mario 3D World.
Lanzado originalmente para Wii U, trasladó el diseño de plataformas con meta final a un espacio tridimensional. Su cámara más fija acerca la experiencia a los juegos clásicos en 2D, pero mantiene la libertad de movimiento en cada nivel y potencia el juego cooperativo.
- Super Mario Galaxy 2.
Llevó de nuevo a Mario al espacio y profundizó la fórmula basada en planetas pequeños, superficies curvas y cambios de gravedad. Su diseño propone niveles construidos alrededor de desafíos concretos, con saltos y recorridos que aprovechan la física de cada escenario.
- Super Mario Galaxy.
Presentó ese concepto en 2007. Mario viaja entre galaxias y planetas de distintos tamaños, donde caminar por una esfera o saltar hacia otra superficie modifica la dirección del recorrido. La gravedad se convirtió en una de las mecánicas centrales de la aventura.
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- Super Mario 3D Land.
Adaptó las plataformas tridimensionales a Nintendo 3DS. El juego combina niveles breves, límite de tiempo y un banderín de meta, con una cámara pensada para ordenar la acción y facilitar los saltos.
- Super Mario Sunshine.
Cambió el Reino Champiñón por una isla marcada por pintura y suciedad. Mario utiliza la mochila de agua A.C.U.A.C. para limpiar escenarios, atacar enemigos y planear durante los saltos.
- Super Mario 3D All-Stars.
No es una aventura inédita, sino una recopilación que permite jugar en Nintendo Switch a tres clásicos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.
- Super Mario 64
Cierra la lista como el pionero de la saga. Lanzado en 1996, estableció las bases del control de Mario en entornos tridimensionales: correr, saltar, nadar y explorar el castillo de Peach para conseguir Estrellas.
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