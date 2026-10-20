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Los 10 mejores videojuegos de Super Mario en 3D: desde Odissey hasta Mario 64

Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se pueden jugar en Nintendo Switch

Mario en el aire lanza una gorra roja con ojos en una ciudad, rodeado de recuadros con paisajes y el logotipo de Super Mario Odyssey
Super Mario en 3D reúne los juegos de la saga desarrollados en entornos tridimensionales.(Nintendo)
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Super Mario en 3D no es un único videojuego, sino el nombre que reúne a las entregas de la saga de Nintendo diseñadas en tres dimensiones.

A diferencia de los títulos clásicos en 2D, donde Mario avanza principalmente de izquierda a derecha, estas aventuras permiten recorrer escenarios con profundidad, altura y libertad de movimiento de 360 grados.

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El juego Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World + Bowser’s Fury están disponibles en Nintendo Switch; Super Mario 3D Land fue lanzado para Nintendo 3DS; Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 llegaron a Wii, mientras que Super Mario 64 debutó en Nintendo 64.

Existe Super Mario 3D All-Stars, una colección para Nintendo Switch que reúne versiones remasterizadas en alta definición de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

Mario, Luigi, Peach y Toad con trajes felinos en islas flotantes, y una sección oscura con Bowser envuelto en fuego frente a Mario y Bowser Jr
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury combina plataformas tradicionales con juego cooperativo. (Nintendo)

La selección combina juegos de exploración libre con otros de niveles más lineales, aunque todos conservan el salto y el movimiento tridimensional como eje de la experiencia.

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Los mejores juegos de Super Mario en 3D

  • Super Mario Odyssey.

Encabeza la lista por su estructura de exploración libre. Mario viaja por distintos reinos a bordo de la nave Odyssey para rescatar a la princesa Peach. Su principal novedad es Cappy, un sombrero vivo que permite capturar enemigos y objetos para usar sus habilidades. Fue lanzado en 2017 para Nintendo Switch.

  • Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Combina niveles de plataformas lineales con un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. El traje de gato permite a Mario trepar paredes y modificar su desplazamiento.

La edición de Nintendo Switch incorpora Bowser’s Fury, una expansión de exploración abierta en la que Mario recorre un archipiélago junto a Bowsy.

Tres paneles verticales ilustran al personaje Mario en Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy junto con el logotipo oficial
Super Mario 3D Land adapta las plataformas tridimensionales a niveles más cortos y directos. (Nintendo)
  • Bowser’s Fury.

Merece un lugar propio por su cambio de formato dentro de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. La expansión lleva a Mario a un entorno más abierto, con islas conectadas y desafíos distribuidos en el escenario. El enfrentamiento con Furia Bowser marca el ritmo de la exploración.

  • Super Mario 3D World.

Lanzado originalmente para Wii U, trasladó el diseño de plataformas con meta final a un espacio tridimensional. Su cámara más fija acerca la experiencia a los juegos clásicos en 2D, pero mantiene la libertad de movimiento en cada nivel y potencia el juego cooperativo.

  • Super Mario Galaxy 2.

Llevó de nuevo a Mario al espacio y profundizó la fórmula basada en planetas pequeños, superficies curvas y cambios de gravedad. Su diseño propone niveles construidos alrededor de desafíos concretos, con saltos y recorridos que aprovechan la física de cada escenario.

Mario y una criatura con forma de estrella amarilla flotan en el espacio entre pequeños planetas y el logotipo de Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy convirtió la gravedad en uno de los elementos principales de sus niveles. (Nintendo)
  • Super Mario Galaxy.

Presentó ese concepto en 2007. Mario viaja entre galaxias y planetas de distintos tamaños, donde caminar por una esfera o saltar hacia otra superficie modifica la dirección del recorrido. La gravedad se convirtió en una de las mecánicas centrales de la aventura.

  • Super Mario 3D Land. 

Adaptó las plataformas tridimensionales a Nintendo 3DS. El juego combina niveles breves, límite de tiempo y un banderín de meta, con una cámara pensada para ordenar la acción y facilitar los saltos.

  • Super Mario Sunshine.

Cambió el Reino Champiñón por una isla marcada por pintura y suciedad. Mario utiliza la mochila de agua A.C.U.A.C. para limpiar escenarios, atacar enemigos y planear durante los saltos.

Mario con gorra con alas en vuelo junto al logotipo de Super Mario 64, un planeta con un castillo, estrellas y una moneda dorada
Super Mario 64 sentó las bases del movimiento y la exploración en los juegos de plataformas en 3D. (Nintendo)
  • Super Mario 3D All-Stars.

No es una aventura inédita, sino una recopilación que permite jugar en Nintendo Switch a tres clásicos: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy.

  • Super Mario 64 

Cierra la lista como el pionero de la saga. Lanzado en 1996, estableció las bases del control de Mario en entornos tridimensionales: correr, saltar, nadar y explorar el castillo de Peach para conseguir Estrellas.

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