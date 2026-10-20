Spotify cambia las reglas para el control de las cuentas compartidas: nuevo sistema de verificación

Spotify implementa una nueva medida de verificación para su Plan Familiar. (Spotify)

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Spotify empezó a pedir a algunos usuarios de Premium Familiar que confirmen que viven en el mismo domicilio que la persona que administra la suscripción. La verificación se hace mediante un código QR que aparece en el teléfono del administrador y debe escanearse con el móvil del miembro convocado.

La medida se dirige a quienes reciben una notificación de Spotify: la empresa señala en su página de soporte que puede solicitar esta comprobación a algunos miembros del plan. No significa que todas las cuentas familiares deban validar su domicilio al mismo tiempo. La compañía establece que las personas incluidas en Premium Familiar deben vivir con quien administra la suscripción.

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Spotify endurece el control del plan Familiar con un nuevo sistema de verificación.

Cómo funciona la verificación con código QR

Para mostrar el código, la persona administradora debe abrir Spotify en su teléfono, tocar su foto de perfil y entrar en “Tu Premium” y luego en “Administrar”. El miembro que recibió la solicitud escanea el QR con la cámara de su propio móvil.

Spotify indica que ambos deben estar en el mismo lugar para completar el proceso. La verificación solo se puede realizar desde la aplicación móvil, por lo que los dos teléfonos deben tener instalada la versión más reciente de Spotify. Además, el código cambia cada pocos segundos, un mecanismo que dificulta usar una captura de pantalla para hacer el trámite más tarde.

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Quienes reciban la notificación tienen siete días para escanear el código. Si el plazo vence o la verificación no se completa, el miembro pierde el acceso al plan Premium Familiar y su cuenta pasa a la versión gratuita. La persona podrá volver al mismo plan Familiar o Duo, pero no podrá incorporarse a otro plan de esas modalidades durante 12 meses, contados desde el fallo de verificación.

Usuarios de Spotify tendrán hasta 7 días para escanear el código QR que les permite verificar que viven en la misma casa del administrador del Plan Familiar. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Qué deben tener en cuenta los miembros del plan

La solicitud no implica que Spotify cierre la cuenta ni elimine las listas de reproducción. La consecuencia señalada por la compañía es el cambio de Premium a la versión gratuita para el miembro que no haya completado la verificación. También puede elegir otro tipo de suscripción disponible en su país.

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Spotify ya contemplaba la comprobación del domicilio al unirse a un plan Familiar, cuando el administrador cambia su dirección o cuando la plataforma no puede confirmar la dirección de un miembro. En esos casos, el usuario puede recibir una solicitud para volver a verificar sus datos. La nueva opción con QR añade una forma de comprobar que el administrador y el miembro están juntos durante el proceso.

Por eso, si la cuenta cumple con las condiciones del plan y llega una notificación, lo más directo es coordinar el escaneo en persona dentro del plazo. La página de soporte también recomienda revisar que ambos teléfonos tengan la aplicación actualizada, confirmar que la fecha y la hora de los dispositivos sean correctas y cerrar y volver a abrir la aplicación si el código no funciona.

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Spotify empezó a mandar mensajes a usuarios para que verificar su Plan Familiar. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Qué se sabe sobre el despliegue

La página de ayuda de Spotify describe el método de verificación por QR y sus condiciones, pero señala que la empresa puede pedírselo a algunos miembros del plan. En consecuencia, la información disponible no indica que el proceso se aplique ya de manera universal a todas las cuentas Premium Familiar.

Usuarios han comentado en Reddit que recibieron avisos para hacer la comprobación, pero esos reportes no permiten determinar el alcance del despliegue ni confirmar cuándo llegará a todos los mercados. La disponibilidad de la página de soporte en español permite consultar las instrucciones desde España y América Latina; aun así, las condiciones de suscripción pueden variar según el país.

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El plan Premium Familiar está pensado para personas que comparten domicilio. Con el código QR, Spotify establece un paso adicional para comprobar esa condición. Para los miembros que reciban el aviso, el plazo clave es de siete días: completar la verificación mantiene el acceso al plan; dejarlo vencer lleva la cuenta a Spotify Free y limita durante un año la incorporación a otro plan Familiar o Duo.