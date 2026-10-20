Estudiante perdió la vida en fatal accidente cuando volvía de hacer una tarea en el occidente salvadoreño

Un estudiante de 17 años murió tras el choque de un automóvil contra una rastra en la carretera entre Sonsonate y Acajutla. (Foto cortesía redes sociales)

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La noche de regreso a casa después de preparar un proyecto escolar terminó con la muerte de un estudiante de 17 años en un accidente de tránsito en Sonsonate Oeste. El hecho ocurrió en el kilómetro 82 de la carretera que comunica Sonsonate con Acajutla, donde el automóvil en el que viajaban varios menores chocó contra la parte trasera de una rastra estacionada sobre el hombro de la vía.

La víctima fue identificada como Owen Morales, alumno de primer año de Sistemas Eléctricos del Instituto Nacional de Acajutla (INA).

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el adolescente regresaba junto a sus compañeros después de trabajar en una tarea para la feria de logros programada para este martes.

Morales también formaba parte de la Tiburones Music Band, agrupación municipal de Acajutla. El accidente ocurrió durante la noche del lunes 19 de octubre, horas antes de la jornada escolar en la que los estudiantes debían presentar el proyecto que preparaban.

La Policía Nacional Civil detuvo a los conductores de ambos automotores por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. (Foto cortesía PNC)

Dos personas fueron detenidas tras el choque

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor del sedán era Jeremy Adonay Ponce Calderón, de 16 años. Según el reporte policial, el adolescente perdió el control del vehículo y chocó contra la parte posterior de la rastra.

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La corporación indicó que Ponce Calderón permaneció en el lugar después del impacto y fue detenido. Junto con él viajaban Owen Morales y otro menor de edad, quien sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.

Según declaraciones de los menores, un perro se habría cruzado en la vía, el conductor intentó esquivar al animal, realizó una maniobra y luego impactó contra el vehículo de carga. Las autoridades no precisaron si ese elemento forma parte de la investigación policial.

También fue detenido Luis Nolberto Aldana Rodríguez, de 42 años, quien conducía la rastra que permanecía estacionada en el hombro de la carretera. La PNC afirmó que ambos serán remitidos por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

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El caso quedó bajo investigación para establecer las condiciones en las que permanecía estacionada la rastra y determinar las responsabilidades de los dos detenidos. La muerte del menor ocurrió dentro del automóvil, donde quedó atrapado tras la colisión.

Los menores declararon que el conductor realizó una maniobra para esquivar a un perro antes de colisionar con el transporte de carga. (Foto cortesía redes sociales)

Un motociclista también murió en Ciudad Arce

La mañana de este martes 20 de octubre, los reportes oficiales y de cuerpos de socorro también dieron cuenta de otra muerte en las carreteras salvadoreñas. Un motociclista falleció cerca de la medianoche en el kilómetro 36.5 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Ciudad Arce.

Cruz Verde Salvadoreña, seccional Zapotitán, informó que el hecho ocurrió en el sentido de la carretera que conduce hacia Santa Ana. Hasta las primeras horas de este martes no se habían divulgado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre los vehículos involucrados.

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Otro motociclista resultó lesionado durante la madrugada en el bulevar Venezuela, en San Salvador. El accidente ocurrió en el sector del barrio Lourdes y el herido fue trasladado a un centro asistencial luego de recibir atención en el lugar.

La PNC sostuvo que las dos capturas por el accidente de Sonsonate se relacionan con la muerte de Owen Morales y las lesiones sufridas por otro adolescente. Ambos detenidos deberán ser puestos a disposición de las autoridades judiciales.