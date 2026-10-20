Tecno

Cuándo se debería automatizar con bots el servicio al cliente y cuándo debe hablar un ser humano

La tecnología agiliza consultas y clasifica llamadas, pero los casos sensibles requieren atención personalizada. La clave es transferir el contexto sin que el usuario repita su historia

Una mujer con auriculares en una oficina junto a una interfaz gráfica azul con la figura de un robot y ventanas de diálogo.
Medir resoluciones, transferencias y abandono de llamadas permite ajustar el uso de IA en la atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial (IA) en la atención al cliente ya forma parte de sectores tan diversos como la banca, las telecomunicaciones, el comercio y los servicios públicos.

Los bots de voz y texto pueden responder consultas, identificar datos de una cuenta, resumir conversaciones y derivar pedidos. Aun así, la expansión de estas herramientas no elimina la necesidad de una persona al otro lado de la línea.

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La decisión ya no pasa por elegir entre automatización o atención humana, sino por asignar cada instancia al recurso adecuado. Las consultas repetitivas pueden resolverse con rapidez mediante sistemas automatizados; los casos complejos, sensibles o de alto impacto requieren escucha, criterio y capacidad de decisión. El desafío consiste en transferir la conversación a tiempo y sin obligar al cliente a repetir su historia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los bots de voz agilizan verificaciones, consultas de saldo y trámites repetitivos en los centros de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consultas conviene automatizar con un bot de IA

Los asistentes de IA resultan útiles para gestiones simples y previsibles: consultar un saldo, verificar el estado de un trámite, actualizar datos, enviar una factura o responder preguntas frecuentes.

Durante el Tech Day 2026 de BPrO, Diana Lemus, Regional Sales Director de Five9, ubicó entre esos usos la guía inteligente, las transcripciones, los resúmenes de llamadas, el control de calidad automático y la predicción de demanda.

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“La tecnología amplifica el talento, no lo sustituye”, sostuvo Lemus. Su visión apunta a que los sistemas asuman tareas administrativas y de clasificación para que los agentes dediquen más tiempo a resolver problemas que necesitan contexto.

Una persona usa una tableta con un menú digital junto a una operadora con auriculares frente a dos pantallas en una oficina.
La transferencia al asesor debe incluir el historial y las validaciones previas para evitar que el cliente repita información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede una IA detectar qué necesita el cliente

En una llamada entrante, el primer objetivo es identificar el motivo del contacto sin llevar al usuario por largos menús de opciones. Sergio Antolínez, AI Product Owner de Ipcom, dijo que el sistema debe aprovechar los datos disponibles y, luego, escuchar. “Tenemos que saber qué necesita el usuario, saber por qué me está llamando”.

Esa interpretación incluye palabras, frases y confirmaciones breves. Un “sí”, “claro” o “ajá” puede validar una información; una frase como “me cobraron dos veces” revela una posible incidencia de facturación.

Para Antolínez, el bot debe presentar el contexto que ya posee, orientar la conversación con una pregunta y adaptar el recorrido según la intención detectada. El objetivo es evitar que el usuario navegue por un árbol de opciones que no responde a su necesidad.

Una pantalla digital con un robot e íconos de mensajería conecta mediante líneas de luz a la computadora de una mujer con auriculares.
Los casos con riesgo financiero, excepciones o señales de vulnerabilidad requieren la evaluación de un agente humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo debe la IA transferir la llamada a un humano

La derivación debe activarse ante situaciones complejas, de riesgo financiero, con excepciones no documentadas o con señales de vulnerabilidad.

En esos casos, el bot puede considerar atributos de la conversación para elegir al asesor más adecuado. No siempre debe recibir el caso quien está disponible antes: puede requerirse un agente con mayor capacidad de empatía o experiencia.

Además, la transferencia es necesaria cuando aparecen emociones, cansancio, incertidumbre o decisiones que exceden una respuesta predefinida. Lemus señaló: la IA puede clasificar, sugerir y acelerar; el agente humano debe “escuchar, resolver, dar confianza, construir decisiones con contexto humano y crear conexión genuina”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desafío para las empresas es decidir qué automatizar y en qué momento derivar la gestión a una persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el trabajo de la IA es clave para la asesoría del humano

Derivar una llamada no debería equivaler a reiniciar el proceso. Si el bot ya validó la identidad, identificó el motivo del contacto y recogió antecedentes, esa información debe llegar al asesor. De lo contrario, el cliente enfrenta una segunda entrevista para explicar lo que ya dijo, una de las causas más frecuentes de frustración en la atención telefónica.

Antolínez advirtió que repetir validaciones y preguntas “daña totalmente la experiencia y la interacción”. La integración entre canales, bases de datos y sistemas de gestión de clientes permite que el asesor continúe desde el punto en que falló la automatización.

La IA debe ceder la conversación con un resumen claro, los datos verificados y la intención detectada. Así, la persona asume el caso con elementos para resolverlo, no para reconstruirlo.

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