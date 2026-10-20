Guatemala

Guatemala reúne 96 compradores internacionales en la feria turística centroamericana y proyecta negocios por más de USD 25 millones

El encuentro, organizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo y la Cámara de Turismo de Guatemala, prevé unas 3,600 reuniones comerciales hasta el 21 de octubre en Ciudad de Guatemala

Salón de exposición con personas y estands. Un cartel grande anuncia Centroamérica Travel Market 2026. Pantallas muestran paisajes y sitios turísticos.
Guatemala alberga la decimoquinta edición de la Centroamérica Travel Market con la participación de 96 compradores internacionales y 150 expositores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala reúne a 96 compradores internacionales y 150 expositores de la región en la decimoquinta edición de la Centroamérica Travel Market 2026 (CATM), la feria de promoción y comercialización turística que se celebra hasta el 21 de octubre en la Ciudad de Guatemala.

El encuentro convoca a representantes de Norteamérica, Suramérica y Europa, junto con empresas y prestadores de servicios de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala. La agenda tiene como objetivo generar alianzas comerciales y ampliar la presencia de la oferta turística centroamericana en mercados internacionales.

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La feria está organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR), con la participación de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA).

La agenda contempla unas 3,600 citas de negocios

Las rondas comerciales se desarrollan en el Centro de Convenciones del Hotel Tikal Futura. La organización prevé cerca de 3,600 citas de negocios entre mayoristas, operadores turísticos, compradores internacionales y empresas de la región.

Turistas ante paisajes guatemaltecos, un avión volando, un globo terráqueo luminoso y banderas de El Salvador, Estados Unidos y Belice.
El encuentro convoca a empresas turísticas de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CATM es una actividad dirigida a profesionales de la industria. Las reuniones permiten que los participantes conozcan productos, circuitos y servicios turísticos, además de negociar acuerdos para la comercialización de viajes en distintos destinos de Centroamérica.

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El programa cuenta con el respaldo de la Embajada de la República de China (Taiwán). La participación del país asiático se incorpora a las acciones de cooperación vinculadas a la promoción turística regional y al fortalecimiento de relaciones con actores del sector.

El turismo multidestino concentra la estrategia regional

La edición 2026 pone el foco en el turismo multidestino, una propuesta que busca que los visitantes internacionales recorran más de un país durante el mismo viaje. La estrategia apunta a extender la estadía de los turistas, aumentar el gasto por viajero y distribuir oportunidades entre hoteles, restaurantes, operadores, transportistas y comercios.

El director del INGUAT, Harris Whitbeck, sostuvo que la promoción conjunta permite complementar las propuestas de los países de la región. En esa línea, mencionó la próxima apertura de una ruta de Arajet entre Punta Cana y Guatemala, prevista para noviembre, y el vuelo de TAG que conecta la capital guatemalteca con El Salvador.

El director del INGUAT, Harris Whitbeck, destacó las nuevas rutas aéreas que conectan a Guatemala con Punta Cana y El Salvador. (EFE/Alex Cruz)
El director del INGUAT, Harris Whitbeck, destacó las nuevas rutas aéreas que conectan a Guatemala con Punta Cana y El Salvador. (EFE/Alex Cruz)

La directora ejecutiva de CAMTUR, Nancy Mejía, indicó que las proyecciones del encuentro contemplan negocios de largo plazo por más de USD 25 millones. En una presentación previa, la entidad había anticipado la asistencia de 80 mayoristas; la información difundida para el inicio de la feria elevó la cifra a 96 compradores internacionales.

Guatemala vuelve a ser sede después de siete años

Guatemala recibe por cuarta vez a la CATM, luego de las ediciones de 2004, 2010 y 2019. El regreso de la feria al país ocurre siete años después de su última sede y permite exhibir su oferta en los segmentos cultural, natural, gastronómico y de reuniones.

En 2025, Centroamérica y República Dominicana recibieron 30,6 millones de visitantes, según los datos citados por los organizadores. La cifra contrasta con los cinco millones de turistas que registraba el istmo cuando Guatemala acogió la primera edición del encuentro, hace más de dos décadas.

La jornada final de la feria está prevista para el miércoles 21 de octubre, con la continuidad de las reuniones comerciales entre compradores y expositores regionales.

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