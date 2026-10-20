Sociedad

Preocupación por un incendio forestal en San Luis: ya consumió cerca de 15 hectáreas y trabajan para contenerlo

Las llamas fueron detectadas el pasado lunes en las sierras de los Comechingones y permanecen activas desde entonces. El foco se encuentra en un lugar que no tiene acceso terrestre y actúan aviones hidrantes

Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) desplegamos dos medios aéreos, un helicóptero y un avión hidrante, para apoyar las acciones de las provincias de Córdoba y San Luis. Se mantienen en apresto medios aéreos de Santa Rosa del Conlara
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Un incendio forestal que permanece activo en el Filo de Merlo, en plenas sierras de los Comechingones en el límite interprovincial entre Córdoba y San Luis, ya consumió entre 10 y 15 hectáreas de vegetación baja, según las primeras estimaciones obtenidas tras un sobrevuelo realizado este martes por la mañana. Las condiciones del terreno —una zona montañosa sin caminos transitables para vehículos— obligaron a trasladar en helicóptero a los bomberos voluntarios de Los Molles, que son hasta ahora el único cuerpo con presencia directa en el área del siniestro.

El foco fue detectado el lunes, cerca de las 19, cuando las primeras señales de fuego se hicieron visibles desde distintos puntos de la región. Desde ese momento, los equipos de emergencia mantienen un seguimiento constante de la situación y reciben información de vecinos que, por su ubicación en zonas elevadas, pueden observar el comportamiento de las llamas a la distancia. Ese monitoreo sostenido permitió organizar la respuesta que se puso en marcha con las primeras luces del martes.

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Una aeronave del Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), con base operativa en Córdoba, sobrevoló el sector durante la mañana para evaluar la extensión del área comprometida y el patrón de avance de las llamas. Según la información difundida por Relaciones Policiales al medio regional El Chorillero, el relevamiento aéreo arrojó un dato que aportó cierto alivio: el fuego presenta un retroceso en su propagación y su avance sobre la vegetación baja estaría en disminución. Sin embargo, hasta esa hora no se había comunicado de manera oficial que el foco estuviera contenido ni extinguido.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias confirmó que los bomberos voluntarios de Los Molles son trasladados en helicóptero hasta el sector afectado. Una vez en el terreno, los efectivos deben desplazarse a pie para llegar a los puntos donde la actividad del fuego persiste.

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Efectivos de Los Molles se desplazan a pie por la montaña para alcanzar los focos activos en las sierras de los Comechingones
Efectivos de Los Molles se desplazan a pie por la montaña para alcanzar los focos activos en las sierras de los Comechingones

La geografía del Filo de Merlo impide el ingreso de vehículos y equipamiento pesado por tierra, lo que convierte al traslado aéreo del personal en la única vía para acortar tiempos de acceso que, de otro modo, demandarían recorridos prolongados por la montaña.

En paralelo a la intervención terrestre, el operativo contempla el uso de un avión hidrante que opera desde el Aeropuerto de Santa Rosa del Conlara. Desde esa base, la aeronave realiza descargas de agua sobre el área afectada con el objetivo de reducir la intensidad de las llamas y acompañar el trabajo de los bomberos en el terreno. La coordinación entre la acción aérea y la presencia directa del personal en la zona busca consolidar las tareas de contención en un sector donde las características del relieve dificultan cualquier maniobra convencional.

Las llamas avanzaron sobre sectores de vegetación baja en un área serrana que, por su altitud y accesibilidad limitada, presenta condiciones que complican tanto la llegada de los equipos como el despliegue de recursos. La evaluación realizada desde el aire permitió identificar con mayor precisión la extensión del terreno comprometido y planificar el ingreso de los bomberos a los focos que aún permanecen activos.

Hasta la mañana de este martes 20 de octubre, la superficie afectada se mantenía como una estimación preliminar de entre 10 y 15 hectáreas y el incendio no había sido declarado bajo control. El personal de emergencia continuaba desplegado en la zona, con tareas simultáneas de contención desde tierra y desde el aire, mientras el seguimiento de los sectores con actividad de fuego se sostenía de forma permanente.

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