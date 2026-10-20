Los increíbles fallos de Cristiano Ronaldo en el triunfo del Al Nassr: un penal desviado y una chance sin arquero

Cristiano Ronaldo no pudo convertir con Al Nassr en el duelo ante Neom Sports por la liga de Arabia Saudita

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En medio de la sanción que le aplicó la federación de fútbol de Portugal por su escándalo con la selección, Cristiano Ronaldo volvió a jugar con Al Nassr por la liga de Arabia Saudita y no pudo convertir goles pese a contar con dos situaciones muy claras en el triunfo de su equipo 1-0 ante Neom Sports.

El delantero de 41 años dejó pasar la chance de seguir acortando distancia en la búsqueda de alcanzar su gol número 1.000 como profesional y se lamentó por desperdiciar ocasiones inmejorables en el partido que terminó imponiéndose su equipo gracias al tanto de su compatriota Joao Félix a los 60 minutos de juego. El Bicho no pudo marcar tras un remate con el arco vacío y falló un penal con un disparo desviado.

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Ronaldo no tuvo su mejor versión en Al Nassr a pesar de disputar todo el partido frente a Neom Sports. Cristiano compartió el ataque con Joao Félix y Sadio Mané, pero careció de efectividad para marcar en las situaciones que tuvo. Primero, el portugués tuvo un penal a favor en el tiempo agregado del primer tiempo. Tras perfilarse para ejecutar con su pierna derecha, CR7 cruzó el tiro y la pelota salió pegada al palo del arquero Marcin Bulka.

Cristiano Ronaldo falló un penal ante Neom Sports por la liga de Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

La revancha para el goleador histórico de la selección de Portugal estuvo servida al inicio del complemento. Tras un cabezazo de Mané al segundo palo, la pelota fue en dirección a Cristiano, quien se encontraba solo frente al arco, sin oposición. Sin embargo, elevó el balón por encima del travesaño con la parte interna de su botín izquierdo y lo que siguió fueron gestos de lamento.

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Para la tranquilidad de Al Nassr, el gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo por intermedio de Joao Félix, quien conectó un centro de Mané desde afuera del área para el 1-0 definitorio. Con este resultado, el conjunto de Riad quedó en la tercera posición de la tabla, con 22 puntos (7 triunfos, un empate y una derrota), detrás de Al Hilal (24) y Al Quadisiya (25).

El disgusto de Cristiano Ronaldo al retirarse del campo de juego sin marcar goles con Al Nassr ante Neom Sports por la liga saudí (REUTERS/Stringer)

En su carrera por los mil goles, Ronaldo sigue con su marca de 981 tantos, a 21 del registro que tanto desea el nacido en la Isla de Madeira. CR7 llegó a esa cifra tras anotar 450 en el Real Madrid, 146 en la selección de Portugal, 145 en Manchester United, 134 en Al Nassr, 101 en Juventus y 5 en Sporting Lisboa. Su perseguidor en la carrera al récord es Lionel Messi, quien actualmente se encuentra en un próspero momento con el Inter Miami y a sus 39 años lleva 936 en 1181 partidos.

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Cristiano Ronaldo volverá a ver acción en el campo de juego el próximo viernes 23 de octubre ante Al Faisaly por la liga de Arabia Saudita, el lunes 26 lo hará contra Al Wasl por la Liga de Campeones de Asia y el jueves 29 chocará con Al Kholood Club por el torneo local.