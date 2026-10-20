Revelaron la impactante deuda del club en el que juega Cristiano Ronaldo: el plan de saneamiento que incluye a CR7

Cristiano Ronaldo podría ser accionista del Al-Nassr (REUTERS/Stringer)

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El fondo soberano de Arabia Saudita, el Public Investment Fund (PIF), mantiene conversaciones preliminares con el consorcio liderado por RedBird Capital, propietario del AC Milan, para vender una participación mayoritaria del Al-Nassr, el club saudita donde juega Cristiano Ronaldo. La operación llega en momentos en que la entidad arrastra una deuda cercana a los 800 millones de riyales saudíes, equivalentes a unos 213 millones de dólares.

El sitio GOAL consignó el testimonio del periodista saudita Walid Al-Faraj quien confirmó en su programa Rotana Sport con Walid que la deuda del club “ronda los 800 millones de riales” y atribuyó esa situación a decisiones financieras consideradas equivocadas durante la temporada pasada, lo que motivó la intervención de los organismos de supervisión de la Liga Profesional Saudí.

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Entre los antecedentes que explican el desequilibrio contable figura la inversión de aproximadamente USD 507 millones en fichajes de jugadores desde mediados de 2023, un gasto que llevó a imponer restricciones sobre nuevas incorporaciones durante parte del último mercado de pases. Esas limitaciones fueron levantadas parcialmente en agosto, tras una reestructuración financiera que incluyó nuevos acuerdos comerciales con empresas como Humain y Cruise Saudi.

En tanto que de acuerdo con lo revelado por Semafor, portal especializado en finanzas, el PIF, que posee el 100% de las acciones del club, trabaja para sanear ese pasivo mediante acuerdos de patrocinio con empresas de su propia cartera de inversiones. El objetivo es fortalecer el equilibrio financiero de la institución antes de concretar una eventual venta al consorcio encabezado por Gerry Cardinale, fundador de RedBird.

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Representantes de dicho consorcio se reunieron al menos dos veces con autoridades del PIF para discutir la adquisición del 70% del club. El interés del consorcio estadounidense se encuentra, según una de esas fuentes, “en una etapa temprana”, y no existe garantía de que la negociación concluya en un acuerdo definitivo.

Cristiano Ronaldo es ídolo en el Al-Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El monto que RedBird y sus socios pagarían por esa participación rondaría los 1.000 millones de riyales, cerca de 267 millones de dólares, lo que implicaría una valoración total del club de aproximadamente 380 millones de dólares. Entre los posibles inversores adicionales figura la Saudi Media Company (SMC), firma privada con sede en Riad dedicada a los sectores de medios, deportes y entretenimiento.

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Uno de los aspectos centrales de las negociaciones es la posibilidad de que el mismo Ronaldo adquiera una participación accionaria del 20% en el club donde compite desde 2023. El delantero portugués, de 41 años, percibe un salario anual cercano a los 233 millones de dólares, cifra que lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo y en uno de los activos comerciales más valiosos del fútbol saudita.

La operación resultaría estratégica para RedBird, que buscaría fortalecer sus vínculos con uno de los deportistas con mayor poder de marketing a escala global. El propio Ronaldo mantiene, a través de su firma de inversión CR7, una participación del 25% en el UD Almería, club de la segunda división española respaldado también por capitales de SMC.

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Fuentes cercanas al club citadas por Calcio e Finanza, sitio italiano especializado en finanzas del fútbol, señalaron que los términos finales de la operación “no han sido acordados y podrían cambiar” antes de alcanzar un entendimiento definitivo entre las partes. Tanto RedBird como el PIF declinaron realizar comentarios oficiales sobre el estado de las negociaciones, mientras que representantes de Ronaldo y del Al-Nassr tampoco respondieron de manera inmediata a las consultas de la prensa internacional.

De concretarse la venta, el club saudita podría beneficiarse de alianzas comerciales y de marketing con el resto de las empresas que integran la cartera de RedBird, firma que administra activos por unos 21.000 millones de dólares y que en los últimos años participó en operaciones mediáticas de gran escala vinculadas a Skydance, Paramount y Warner Bros. Discovery.

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