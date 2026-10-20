El iPhone tendría más funciones en Reino Unido: este sería el cambio con Apple Pay y el NFC

Reino Unido analiza la posibilidad de abrir el NFC del iPhone a otros servicios. Foto: Franziska Gabbert/dpa

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La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) propuso nuevas reglas para que empresas y desarrolladores puedan usar la tecnología NFC del iPhone en sus propios servicios. El organismo busca ampliar las alternativas a Apple Pay y abrir espacio para que compañías fintech desarrollen billeteras digitales y otras herramientas de pago.

La medida todavía no está aprobada: la CMA abrió una consulta pública para recibir comentarios antes de tomar una decisión definitiva. El plazo para responder termina el 17 de noviembre de 2026.

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El NFC, sigla de comunicación de campo cercano, permite que un teléfono intercambie información con dispositivos próximos. Es la tecnología que hace posible acercar el iPhone a una terminal para pagar, pero también puede usarse para acceder a edificios, validar un pasaje o guardar una llave digital.

El Reino Unido busca que alternativas a Apple Play. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué propone cambiar la CMA

La autoridad plantea que Apple habilite el acceso a los dos principales estándares internacionales de tecnología sin contacto: Secure Element (SE) y Host Card Emulation (HCE). Según la CMA, Apple ofrece actualmente en el Reino Unido el primero. La propuesta exigiría que también permita el uso de HCE, lo que ampliaría las opciones técnicas disponibles para desarrollar servicios en iOS.

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El organismo sostiene que el acceso a ambos estándares podría ayudar a las empresas británicas a ofrecer servicios de pago que ya existen en la Unión Europea. Allí, después de que Apple aceptara abrir el acceso NFC para pagos, aparecieron alternativas a Apple Wallet, como Vipps, PayPal, Klarna, Curve y BBVA. En Reino Unido, la CMA afirma que todavía no se ha lanzado una billetera digital que compita con la de Apple.

La iniciativa también contempla las condiciones económicas. La CMA dice haber recibido quejas de empresas que consideran que las tarifas y otros requisitos actuales pueden dificultar la creación de productos comercialmente sostenibles. No propone fijar un precio específico, pero plantea principios para determinar cuánto deberían pagar las compañías. Su expectativa es que los cargos sean sustancialmente menores que las tarifas actuales, a la vez que Apple reciba una compensación por ofrecer el acceso.

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El Reino Unido analiza abrir el NFC del iPhone para crear nuevas billeteras digitales. Crédito Transmilenio

Una tecnología que va más allá de los pagos

El debate se desarrolla en un país donde los pagos sin contacto representan el 39 % de todas las transacciones, frente al 3 % de hace una década. Más del 60 % de los adultos utiliza una billetera digital y Apple Wallet es la opción más popular, de acuerdo con los datos citados por la CMA.

El organismo considera que abrir la tecnología podría dar lugar a servicios que no se limitan a pagar en comercios. Entre las opciones menciona pagos directos entre cuentas bancarias, identificaciones digitales, herramientas para verificar la edad, pases de transporte y llaves para automóviles, hoteles y lugares de trabajo. La autoridad financiera británica también señaló que un acceso más amplio podría impulsar los pagos de banca abierta, que permiten transferir dinero directamente desde una cuenta.

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La discusión tiene relevancia económica para el sector fintech británico. Según las cifras recopiladas por la CMA, este genera cerca de 214.000 millones de libras en facturación y sostiene más de 360.000 empleos. La autoridad sostiene que reducir barreras técnicas y comerciales podría facilitar que más empresas compitan y desarrollen servicios para el iPhone.

El NFC del iPhone no solo podría usarse para realizar pagos, también brinda más opciones como llaves digitales, identificación, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión aún está pendiente

Las propuestas forman parte del régimen británico de mercados digitales. La CMA designó a Apple con estatus de mercado estratégico en relación con su plataforma móvil, lo que le permite considerar requisitos para promover la competencia.

Por ahora, el organismo está recabando opiniones. Tras revisar las respuestas, decidirá si adopta las reglas y en qué forma. Si avanzan, los cambios podrían abrir el NFC del iPhone a más servicios en el Reino Unido; no significan que Apple Pay vaya a desaparecer ni que las alternativas estén disponibles de inmediato.

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