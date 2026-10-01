Tecno

Estas son las nuevas funciones de Apple Wallet en los iPhone con iOS 27

Las novedades incluyen la la importación de tarjetas físicas, como las de fidelización o membresía

Apple Wallet
Apple Wallet permite ahora dividir la cuenta de un restaurante a partir de la foto de un recibo mediante Apple Intelligence. (Apple)
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iOS 27, la más reciente actualización del sistema operativo móvil de Apple, incorpora un conjunto de funciones nuevas para Apple Wallet, la aplicación de billetera digital de la compañía.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de dividir la cuenta de un restaurante a partir de la foto de un recibo, una herramienta pensada para quienes suelen terminar pagando la totalidad de la cuenta cuando salen a comer con amigos.

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Cómo funciona la división de cuentas con Apple Cash

La función utiliza Apple Intelligence para convertir los ítems de un recibo en elementos seleccionables, de modo que el usuario pueda identificar con rapidez qué le corresponde pagar. El proceso se activa desde el nuevo modo de Siri en la aplicación Cámara: al apuntar el lente hacia un recibo, aparece un aviso que ofrece la opción “Dividir cuenta con Apple Cash”.

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
El modo Siri de la Cámara detecta recibos y ofrece la opción de repartir el pago entre contactos con Apple Cash. (Europa Press)

A partir de ahí, se puede buscar entre los contactos a las personas con las que se desea repartir el gasto, aunque estas deben contar con la posibilidad de pagar mediante Apple Cash.

Una vez seleccionados los contactos, Apple Wallet despliega la lista de productos incluidos en el recibo para que el usuario elija los suyos, defina cómo repartir el monto total y establezca la propina. La aplicación no tiene capacidad para obligar a terceros a abonar su parte: no actúa como una agencia de cobro.

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Importación de tarjetas físicas y creación de pases personalizados

Otra de las incorporaciones centrales de iOS 27 es la posibilidad de importar tarjetas físicas a Apple Wallet, una demanda que, según describió el medio 9to5Mac, figuraba entre las expectativas de larga data de los usuarios de la plataforma. Apple explicó que tanto en iPhone como en Apple Watch será posible crear y almacenar pases a partir de tarjetas físicas, como las de fidelización o membresía, sin necesidad de cargar con ellas físicamente.

Apple Wallet
iOS 27 habilita la importación de tarjetas físicas, como las de fidelización o membresía, a Apple Wallet. (9to5Mac)

El mecanismo reutiliza el modo Siri de la Cámara: basta con apuntar el iPhone hacia una tarjeta física con código de barras o capturar una tarjeta digital mediante una captura de pantalla para recibir la opción de guardarla en Apple Wallet. También es posible crear un pase directamente desde la aplicación, sin partir de una tarjeta existente.

Para sumar un elemento nuevo, el usuario debe presionar el ícono de “más” en la parte superior de la aplicación. Allí se despliegan opciones para escanear una tarjeta de débito, crédito, transporte o identificación, o bien elegir “Crear un pase” para trabajar a partir de una tarjeta de presentación.

Al editar los detalles de un pase personalizado, es posible importar y modificar el contenido de una tarjeta escaneada o cargar los datos de forma manual. Apple Wallet ofrece distintas plantillas para estos elementos y permite ajustar el color y el fondo de cada uno. La información puede editarse en cualquier momento posterior si cambia o si se cometió algún error al cargarla.

Los pases creados en Wallet pueden presentarse como código de barras o QR desde el iPhone o el Apple Watch. (Europa Press)
Los pases creados en Wallet pueden presentarse como código de barras o QR desde el iPhone o el Apple Watch. (Europa Press)

Una vez añadidos, los pases quedan disponibles para presentarse como código de barras o código QR desde el iPhone o el Apple Watch. Los modelos más recientes de Apple Watch, además, podrán anclar estos pases digitales personalizados mediante la función Smart Stack.

iOS 27 también suma una función para quienes utilizan Apple Card: la posibilidad de visualizar los pagos recurrentes asociados a la tarjeta. Para acceder a este listado, el usuario debe tocar la tarjeta dentro de Wallet y seleccionar la opción correspondiente en el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha.

Nuevas herramientas para desarrolladores

Durante su conferencia anual para desarrolladores, la WWDC, celebrada en junio, Apple había anticipado estas funciones junto con otras orientadas específicamente a programadores externos. Entre ellas se incluye la posibilidad de generar afiches para eventos con múltiples entradas y la incorporación de seguimiento de pedidos para aplicaciones de venta minorista mediante Apple Intelligence.

Apple Card suma en Wallet un acceso directo para visualizar los pagos recurrentes asociados a la tarjeta. (Reuters)
Apple Card suma en Wallet un acceso directo para visualizar los pagos recurrentes asociados a la tarjeta. (Reuters)

La compañía indicó que continuará incorporando funciones adicionales para Wallet a medida que avance con nuevas actualizaciones de iOS 27.

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