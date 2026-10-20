América Latina

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

La hermana del narcotraficante uruguayo fue acusada de vulnerar los límites de su detención domiciliaria. En su defensa alega que cumplió con el horario establecido por el juez

Tatiana Marset
Tatiana Marset, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al ser presentada por las autoridades bolivianas tras su aprehensión en marzo de este año.
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La Justicia boliviana determinó revocar la orden de detención domiciliaria contra Tatiana Marset y dispuso su retorno al penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, para cumplir detención preventiva.

La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía por el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas, luego de que la joven de 23 años presuntamente vulnerara el horario de detención domiciliaria impuesto por el juez y se ausentara a una convocatoria judicial.

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Según los antecedentes del caso, Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria nocturna de entretenimiento el 25 de septiembre después de las 20:00, el horario de restricción establecido para acceder al beneficio.

En su defensa, la investigada afirmó que se ausentó a una audiencia de apelación de la Fiscalía debido a su internación médica y que la grabación que la muestra fuera de su vivienda fue registrada minutos antes de que se cumpliera el horario dispuesto por las autoridades.

Una mujer recostada en una cama de hospital frente a una persona de pie con ropa oscura y hojas de papel en la mano
Tatiana Marset fue citada por la justicia en un centro de salud en el que se encuentra internada actualmente.

“Eran aproximadamente las 19:00, minutos después me retiré y regresé a mi domicilio. Incluso se podría consultar con los escoltas que registran sus horarios: a las 20:00 ya me encontraba en mi casa”, escribió en redes sociales.

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Sin embargo, el fiscal Iván Ortiz, explicó que se consideró el informe de los policías por el incumplimiento de las medidas que le había otorgado el juez “que eran salir a trabajar y no otras situaciones”.

Con el nuevo fallo, Marset deberá retornar a la cárcel de Palmasola inmediatamente después de recibir el alta médico del centro de salud en el que se encuentra ingresada.

Tatiana Marset fue detenida el 13 de marzo en el mismo operativo policial en el que se capturó a su hermano y a otras personas vinculadas con la organización. Luego de permanecer cerca de tres meses en prisión por los presuntos delitos de tráfico de armas y asociación delictuosa, la joven obtuvo detención domiciliaria con permiso para salir, entre las 06:00 y las 20:00, para trabajar e iniciar sus estudios de Derecho.

Una mujer con corona, tocado de plumas amarillas y camisa estampada sostiene un ramo de flores rosadas frente a una pared beige
Tatiana Marset fue elegida reina de una agrupación carnavalera tras abandonar la cárcel de Palmasola para cumplir con la detención domiciliaria.

Tras dejar la cárcel, Marset, lejos de tener un perfil discreto, se convirtió en una figura de alta exposición mediática: al día siguiente de su liberación apareció como imagen de una peluquería, convocó a los medios para dar una conferencia de prensa y fue nombrada reina de una agrupación carnavalera de Santa Cruz.

Marset también dio entrevistas a medios digitales en los que defendió su inocencia y dijo que su “único delito es el amor” por su hermano Sebastián.

El caso contra Tatiana Marset se enmarca en los esfuerzos de las autoridades bolivianas por desarticular la red atribuida a su hermano, cuya captura en Santa Cruz dio lugar a nuevos operativos, una serie de allanamientos y a la detención de otras personas de su entorno.

El uruguayo de 35 años, señalado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes de la región, fue expulsado a Estados Unidos tras su captura, donde enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico internacional de cocaína. Mientras tanto en Bolivia continúan las investigaciones sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas a su organización.

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