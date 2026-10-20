Economía

Suben las acciones argentinas con el sostén de las renovadas alzas de Wall Street

Los indicadores de Nueva York avanzan hasta 1,2% y dan pie a la recuperación de precios de los activos domésticos. El nuevo índice MSCI de la Bolsa porteña sube 1,5%

La suba de Wall Street da contexto al rebote de los activos argentinos.
La suba de Wall Street da contexto al rebote de los activos argentinos.
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Las plazas bursátiles atraviesan un período de volatilidad y reconfiguración de carteras, con las elecciones de medio término en los EEUU en el horizonte el 3 de noviembre.

A las 12:15 horas, los indicadores de las bolsas de Nueva York exhibían alzas, encabezadas por el Dow Jones de Industriales, con un 1,2%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq sube 0,5 por ciento.

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El nuevo índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -vigente a partir de esta semana-exhibe un alza de 1,5%, en los 99,73 puntos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de ganancias, encabezadas por Grupo Galicia (+3,3%) y Banco Supervielle (+3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:15 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:15 horas)

El índice del riesgo país de Argentina se estabilizaba pasado el mediodía cerca de los 700 puntos básicos, barrera que llegó a franquear en el inicio de los negocios, en las 710 unidades, un máximo nivel desde finales de octubre del 2025 por una mayor diferencia en las paridades de los bonos soberanos ante los de Estados Unidos, producto de la prudencia inversora que se evidencia durante las últimas semanas.

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“El Gobierno del libertario Javier Milei trata de bajar la efervescencia que esto provoca entre los ahorristas al señalar que la sumatoria de más reservas e intercambio de monedas activados servirían como sostén en caso de cualquier presión financiera extra”, indicó Reuters.

“Hay instrumentos que el Gobierno puede activar en caso de una corrida cambiaria, por ejemplo, pero al mercado le incomoda por incremento del costo ver un riesgo país por arriba de los 700 puntos desde los 400 (puntos) logrados a comienzo de julio”, dijo a Reuters un analista de un banco de capitales chinos que opera en Buenos Aires.

Las próximas elecciones presidenciales de Argentina, a finales del 2027, comienzan a generar síntomas de cautela ya que Milei dijo que irá por su reelección, pero la tendencia de las encuestas no tranquiliza los negocios.

A esto se suma el riesgo geopolítico global latente, lo que aumenta la aversión al riesgo en general.

Al respecto, la consultora Quantum Finanzas reportó que “la suba del petróleo y nuevas dudas sobre la inversión en ‘IA’ presionan a los futuros de los índices bursátiles estadounidenses”.

El dólar mayorista negocia estable a 1.524,50 pesos, con la referencia de un Banco Central que acumula compras en el segmento de contado por unos USD 15.500 millones en el transcurso del 2026.

Un reciente informe interno del BCRA indicó que restan cerca de 4.000 millones de dólares por liquidar de emisiones corporativas, con un neto de poco más de 2.000 millones tras descontar pagos de empresas.

En octubre, las colocaciones de deuda corporativa y subsoberana suman alrededor de 100 millones de dólares, según consignaron operadores consultados por Reuters.

Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas llevará a cabo este martes una conversión de títulos para ofrecer a modo de canje anticipado y reducir la potencial volatilidad cambiaria antes de la fijación del precio el 27 de octubre.

Esta negociación permitirá a los tenedores del bono dollar-linked con vencimiento a fin de octubre (D30O6) canjearlo por instrumentos con amortización a fines de noviembre próximo, o en enero y en junio de 2027.

El INDEC informó esta semana que el superávit en la balanza comercial (ICA) de septiembre alcanzó los USD 2.976 millones, con exportaciones récord por arriba de los USD 10.000 millones en el mes. El miércoles 21 se conocerá el dato del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) correspondiente a agosto, en momentos que los analistas evaluán la posibilidad de una recesión técnica en el tercer trimestre del año.

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