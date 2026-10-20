Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

Honduras, Guatemala y El Salvador se incorporaron a la Red Atenas para reforzar la detección de documentos de viaje falsificados y prevenir la migración irregular. (Migración Guatemala)

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Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporaron a la Red Atenas, un mecanismo de cooperación entre América Latina y Europa destinado a mejorar la detección de documentos de viaje e identidad falsificados, reforzar la respuesta ante delitos transnacionales y prevenir la migración irregular.

La adhesión de los tres países centroamericanos se formalizó en Ciudad de Guatemala mediante un Memorando de Entendimiento suscrito con el Programa EUROFRONT de la Unión Europea.

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El acuerdo establece un marco de coordinación entre autoridades migratorias de la región y sus pares europeos.

La red está orientada a identificar con mayor eficacia los documentos alterados o fraudulentos, que pueden utilizarse para evadir los controles migratorios. También apunta a enfrentar conductas vinculadas con la suplantación de identidad y el crimen organizado transnacional.

Honduras, Guatemala y El Salvador se incorporaron a la Red Atenas para reforzar la detección de documentos de viaje falsificados y prevenir la migración irregular. (Migración Guatemala)

Un acuerdo entre autoridades migratorias de Centroamérica y Europa

El documento fue firmado por el director ejecutivo de Migración Honduras, Carlos Cordero; el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera; el subdirector de Migración y Extranjería de El Salvador, Daniel Ernesto Funes; y el director del Programa EUROFRONT, José Antonio Cambronero.

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Representantes de la Unión Europea participaron también del acto celebrado en la capital guatemalteca. La incorporación conecta a las instituciones migratorias de los tres países con una red de intercambio y cooperación que reúne a autoridades latinoamericanas y europeas.

La Red Atenas toma como referencia el Punto Atenas de la Policía Nacional de España, un modelo especializado en la identificación de documentos fraudulentos. Su aplicación busca fortalecer la capacidad institucional para reconocer irregularidades en documentos de viaje y de identidad.

El funcionamiento del mecanismo se apoya en la comunicación entre los países participantes. Esa coordinación permitirá compartir experiencias y mejorar las respuestas frente a casos que involucren documentación falsa, migración irregular o delitos que excedan las fronteras nacionales.

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Danilo Rivera sostuvo que la cooperación regional amplía el alcance de las capacidades de cada institución. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración afirmó: “Cada país aporta su experiencia y, al unir esfuerzos, logramos resultados que trascienden las capacidades individuales”.

Honduras, Guatemala y El Salvador se incorporaron a la Red Atenas para reforzar la detección de documentos de viaje falsificados y prevenir la migración irregular. (Migración Guatemala)

Personal capacitado para identificar documentos fraudulentos

La formación de los funcionarios migratorios figura entre los ejes del acuerdo. Como parte del proceso de incorporación, especialistas del Programa EUROFRONT capacitaron a personal de Guatemala, El Salvador y Honduras en técnicas para detectar documentos falsificados.

La preparación se centró en fortalecer las capacidades técnicas necesarias para operar dentro de la Red Atenas. El objetivo es que los equipos migratorios puedan reconocer alteraciones, inconsistencias o fraudes en los documentos presentados durante los controles.

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Cordero planteó que los sistemas tecnológicos requieren personal preparado para cumplir su función. El director ejecutivo de Migración Honduras señaló: “Podemos tener los mejores sistemas tecnológicos, pero necesitamos de recurso humano capacitado para identificar documentos fraudulentos”.

El funcionario hondureño agregó que la adhesión facilitará la comunicación entre las autoridades centroamericanas y sus homólogos de Europa. Esa conexión forma parte de la estrategia para mejorar los mecanismos de detección y coordinación en la región.

La falsificación documental constituye una herramienta para eludir los controles migratorios, por lo que su identificación requiere capacidades técnicas y cooperación entre instituciones. La red busca responder ante ese fenómeno mediante el intercambio entre los países que la integran.

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El acuerdo también contempla una gestión migratoria más coordinada entre Guatemala, El Salvador y Honduras. La participación conjunta permite articular la experiencia de cada autoridad nacional con los mecanismos de cooperación impulsados desde Europa.

La Red Atenas se incorpora así como una instancia para reforzar la detección de documentos falsos y la respuesta frente a la suplantación de identidad, la migración irregular y las actividades del crimen organizado transnacional.