Nicaragua

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Algunos de los profesionales que volvieron a figurar en la plataforma institucional acudieron previamente a Managua, donde fueron investigados y, en ciertos casos, firmaron cartas de compromiso

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactivó en su sistema a juristas eliminados del registro oficial en julio. (Imagen retomada de Nicaragua Investiga)
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactivó en su sistema a juristas eliminados del registro oficial en julio. (Imagen retomada de Nicaragua Investiga)
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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua comenzó a mostrar nuevamente en su sistema a algunos abogados y notarios que habían sido eliminados del registro en julio, según informó Diario La Prensa.

La reactivación no equivale, en todos los casos, a una restitución completa de sus facultades profesionales: varios de los nombres figuran con la condición de “en revisión por Inspectoría” y sin autorización para cartular, lo que les impide realizar escrituras públicas aunque vuelvan a aparecer en la plataforma institucional.

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Un abogado del norte del país que fue afectado por la eliminación indicó que algunas restituciones ocurrieron después de que los profesionales acudieron a Managua, fueron investigados y, en ciertos casos, firmaron una carta de compromiso.

Los han restituido porque han firmado un documento”, afirmó el letrado a Diario La Prensa. Según su versión, el documento incluía el compromiso de no vincularse con actividades políticas.

Otro abogado que había sido eliminado del sistema confirmó que volvió a aparecer en el registro después de asistir a la sede central de la Corte y presentar varios escritos ante la institución.

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No obstante, señaló que su condición no cambió por completo: “Ahora aparezco en el sistema, pero sigo suspendido de funciones, dice que no estoy autorizado a cartular”. La información disponible indica que otros profesionales reactivados también permanecen bajo revisión de la Inspectoría.

La eliminación de registros alcanzó a al menos 2,000 abogados

La eliminación de registros ocurrida en julio alcanzó a al menos 2,000 abogados, de acuerdo con la publicación. Los profesionales entrevistados señalaron que, en muchos casos, la medida afectó a personas que fueron apartadas por razones políticas.

Uno de los letrados consultados explicó que no todos los profesionales que viajaron a Managua para pedir una revisión lograron volver al sistema.

Según relató, algunas de las personas eliminadas tenían antecedentes de incidentes, quejas o medidas cautelares vinculadas con su actividad, por lo que sus solicitudes no fueron aprobadas pese a haber acudido a la sede de la CSJ.

Varios abogados reincorporados figuran bajo el estado de revisión por Inspectoría y sin autorización para cartular. (EFE/ STR)
Varios abogados reincorporados figuran bajo el estado de revisión por Inspectoría y sin autorización para cartular. (EFE/ STR)

El abogado sostuvo que algunos conocidos fueron reactivados bajo revisión después de acercarse al Frente Sandinista.

De acuerdo con testimonios consultados indicaron que la eliminación del registro también alcanzó a decenas de policías en servicio que se habían graduado en Derecho y estaban incorporados ante la Corte. Uno de los letrados afirmó que varios agentes fueron suspendidos a pesar de contar con títulos profesionales y de estar registrados en la institución.

La mayoría, un montón de esos eliminados, son policías en servicio que se habían graduado”, dijo el abogado entrevistado por el diario. Según su explicación, la medida respondía a la intención de evitar que esos policías abandonaran la institución para dedicarse al litigio como abogados.

El profesional afirmó que existen casos documentados de policías graduados que no ejercían como abogados, pero que igualmente fueron afectados por la eliminación de sus registros. Los casos mencionados corresponden a Managua, Estelí y Madriz.

Rudy Siles cuestionó la reactivación parcial de profesionales

El abogado Rudy Siles, quien se encuentra en el exilio, manifestó que su nombre tampoco figura en el sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que la reaparición parcial de algunos abogados bajo la condición de revisión no corrige las medidas adoptadas durante la eliminación masiva de profesionales.

Siles afirmó que la exclusión de alrededor de 2,000 abogados se realizó sin notificación, sin procedimientos disciplinarios individualizados, sin motivación jurídica y sin recursos efectivos. “Permanece como un acto administrativo nulo”, expresó al referirse a la medida.

Además, señaló que la eliminación de los registros vulneró el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, así como las garantías de debido proceso y el derecho a la defensa. La transcripción disponible no incluye una respuesta oficial de la CSJ ni de otra autoridad sobre las reactivaciones, las limitaciones para cartular o los cuestionamientos de los abogados afectados.

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