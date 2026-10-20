Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica

Las estaciones meteorológicas cercanas al aeropuerto de Alajuela registraron un déficit de precipitaciones cercano al 80% en octubre. (PXHERE.COM)

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En las estaciones cercanas al aeropuerto de Alajuela, el déficit de lluvia durante octubre rozaba el 80%, pese a que ese mes suele estar entre los más lluviosos de Costa Rica.

El comportamiento anticipa una transición más seca hacia el cierre de la estación lluviosa, según la evaluación del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

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La temporada de lluvias de 2026 comenzará a retirarse del país durante los primeros días de noviembre, con el Pacífico Norte como la primera zona bajo un patrón seco. El Valle Central y los sectores Central y Sur del Pacífico atravesarán el cambio semanas más tarde, aunque las precipitaciones podrían disminuir antes de las fechas habituales.

Daniel Poleo, integrante de la Unidad de Climatología del IMN, explicó a El Observador que la transición no necesariamente se adelantará en el calendario, pero sí podría mostrar condiciones secas antes de lo previsto. “Estamos previendo que va a estar entre las fechas normales, pero la transición sí puede ser seca”, afirmó.

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El Pacífico Norte será la primera región en entrar en la estación seca

La reducción de las precipitaciones empezaría a notarse con mayor claridad durante la segunda quincena de octubre. Los primeros días de noviembre marcarían el avance de la estación seca en el Pacífico Norte.

Entre el 26 de octubre y el 1.° de noviembre, el IMN esperaba un período muy seco en el Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Valle Central. El resto del territorio también tendría lluvias por debajo de los valores normales.

Para la semana comprendida entre el 2 y el 8 de noviembre, el patrón seco debía extenderse a todas las regiones del país. Esa evolución favorecería el establecimiento de la época seca en la franja del Pacífico Norte.

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El Pacífico Norte será la primera región de Costa Rica en establecer la estación seca a inicios de noviembre. (Crédito Colprensa)

El Valle Central y el Pacífico Sur tendrían una transición menos inmediata. En esas áreas, las lluvias podrían persistir durante una parte importante de noviembre antes de disminuir de forma más sostenida.

Poleo sostuvo ante El Observador que el cambio se percibiría por una menor frecuencia de los aguaceros. “Ya pudiésemos ver condiciones mucho más secas de lo normal antes de las fechas”, indicó el especialista.

Octubre podría terminar con hasta 60% menos de lluvia

La perspectiva climática actualizada por el IMN el 16 de octubre proyectó una disminución de hasta 60% en las precipitaciones del Pacífico Central y el Caribe Norte al final del mes.

Para las demás regiones climáticas, la reducción prevista era cercana al 40%. El pronóstico contrastaba con los registros de los primeros 11 días de octubre, cuando gran parte del país acumuló más de 100 milímetros de lluvia, con excepción del Caribe.

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La diferencia entre la percepción de los habitantes y los acumulados mensuales se relaciona con la distribución desigual de los aguaceros. El Valle Central concentra una proporción relevante de la población y puede registrar lluvias intensas en zonas puntuales, aunque el resultado total permanezca por debajo del promedio.

El especialista señaló que los datos pueden variar incluso entre comunidades cercanas. Algunas áreas reciben precipitaciones fuertes durante pocas horas, mientras otras permanecen secas durante varios días.

El Instituto Meteorológico Nacional proyectó una reducción de lluvias de hasta el 60% en el Pacífico Central y el Caribe Norte. (Foto: El Observador)

En Guanacaste, ciertas localidades acumularon entre seis y siete días sin lluvia en octubre. En partes del Pacífico Central, el período sin precipitaciones fue más prolongado y algunas zonas casi no registraron aguaceros desde el inicio del mes.

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El Pacífico Sur también mantenía acumulados inferiores a los esperados. Esas diferencias regionales explican por qué un mismo episodio lluvioso puede causar afectaciones localizadas sin revertir el déficit mensual.

Los aguaceros intensos no eliminan el déficit acumulado

El calentamiento vinculado con El Niño favorece una mayor evaporación y la formación de cumulonimbos, nubes que alcanzan gran desarrollo vertical y pueden descargar lluvia intensa en poco tiempo.

“Cuando llueve, las lluvias tienden a ser muy intensas y en periodos de corta duración”, resumió Poleo. El fenómeno permite que una comunidad enfrente inundaciones, aunque sus registros de lluvia del mes sigan bajo los valores normales.

Durante el último fin de semana analizado, sectores de Heredia y Escazú tuvieron precipitaciones fuertes. Otras zonas del Valle Central recibieron montos menores, lo que reforzó el carácter irregular de la temporada.

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La disminución de las lluvias tampoco elimina la posibilidad de nuevos aguaceros con capacidad de provocar inundaciones. El IMN advirtió que los períodos secos y las tormentas concentradas pueden coexistir en una misma fase climática.

Históricamente, octubre presenta apenas uno o dos días sin lluvia en promedio. Los intervalos secos registrados ese año se apartaban de ese comportamiento habitual.

El Caribe y la Zona Norte tendrán lluvias inferiores a lo normal

Las lluvias en el Caribe y la Zona Norte se situarán un 30% por debajo del promedio histórico hasta enero de 2027. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)

El Caribe y la Zona Norte no cuentan con una fecha fija para el comienzo de la época seca, ya que su régimen de lluvias difiere del que predomina en el Pacífico y el Valle Central.

Pese a esa particularidad, la perspectiva estacional del IMN para el período entre noviembre de 2026 y enero de 2027 prevé precipitaciones 30% inferiores a lo normal en ambas regiones.

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La sequía meteorológica presenta un escenario distinto según el territorio. La Zona Norte Occidental dejó de registrar esa condición después de las lluvias de los últimos meses.

Los cantones de Guatuso, Los Chiles y Upala recuperaron precipitaciones durante julio y agosto, dos meses que suelen aportar abundante lluvia en esas localidades.

El Pacífico y el Valle Central mantenían condiciones de sequía meteorológica. Para esas regiones, el pronóstico del siguiente trimestre conservaba un panorama propio de la estación seca.