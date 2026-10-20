Apple explica por qué Safari ya no dejará que las empresas rastreen a usuarios a través del email

Empresas como LiveRamp, ID5, Permutive y Audigent perdieron la conexión con Safari tras la actualización de software de septiembre de 2026. (Foto: Reuters)

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Apple amplió el bloqueo de Safari contra empresas que realizan rastreo de usuarios mediante direcciones de email, una medida que alcanza a iPhone, iPad, Mac y Vision Pro y que apunta a impedir la identificación de una misma persona en distintos sitios web para mostrarle anuncios personalizados.

La decisión afecta a LiveRamp, ID5, UID 2.0 de The Trade Desk, Permutive y Audigent, que estuvieron entre las primeras compañías sin soporte tras la actualización de software lanzada en septiembre de 2026.

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Los ingenieros del navegador explicaron que Safari deja de comunicarse por completo con esos servicios una vez actualizado el dispositivo. El mecanismo bloqueado comienza cuando una persona ingresa su correo para iniciar sesión en un sitio o recibir un boletín.

Las firmas externas convierten las direcciones de correo electrónico en identificadores para registrar la actividad de las personas en múltiples sitios web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empresa externa puede convertir esa dirección en un identificador que permite reconocer al usuario en múltiples páginas sin recurrir a cookies.

Apple sostuvo que el correo pasó a ocupar el lugar que antes tenían las cookies en la infraestructura de seguimiento. Safari ya había restringido el uso de esos archivos seis años antes, lo que llevó a parte de la industria publicitaria a buscar otros métodos para vincular la actividad de los usuarios.

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Cómo las empresas rastrean a los usuarios a través de internet

Las compañías de tecnología publicitaria se incorporan de forma invisible a las páginas donde los usuarios escriben sus direcciones, según explicó Apple en su blog.

Hay diferentes formas de cómo empresas rastrean a los usuarios en la web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa advirtió: “Dado que la mayoría de las personas conservan una misma dirección durante años y la usan en todos sus dispositivos, el seguimiento posterior es mucho más difícil de erradicar que el que se podía lograr con una cookie”.

Cerrar sesión en un sitio o cancelar un boletín tampoco elimina necesariamente ese rastro. El tercero conserva tanto el correo como el código asociado y puede sumar información con cada nuevo inicio de sesión o formulario hasta construir un perfil individual, conocido en el sector como gráfico de identidad.

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Apple argumentó que quienes se suscriben a una lista de distribución no esperan que sus datos sean enviados a otra empresa para un uso diferente. Por eso, Safari bloquea la dirección web completa de los proveedores alcanzados, de modo que modificar la forma de una solicitud no permite eludir la restricción.

Apple autoriza a los editores a utilizar datos propios de sus lectores para adaptar contenidos siempre que no intervengan intermediarios. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

La compañía diferenció este método de la personalización realizada por una empresa con información de sus propios clientes. Para un editor, esa excepción incluiría sugerir artículos o adaptar páginas a partir de los datos de sus lectores, siempre que no intervenga una firma externa capaz de vincular a esa persona con su actividad en otros sitios.

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De qué forma impacta la decisión de Apple en el mercado publicitario

Las restricciones de Safari reavivaron las dudas de la industria sobre el papel de Apple en un mercado donde también vende publicidad. En 2017, la Protección de Seguimiento Inteligente del navegador comenzó a eliminar las cookies utilizadas por empresas de tecnología publicitaria.

Criteo advirtió a sus inversores de un posible impacto de hasta 10% en sus ingresos del cuarto trimestre, sin considerar los costos de adquisición de tráfico.

Los Anuncios de Búsqueda de Apple, lanzados un año antes, funcionaban dentro de la App Store, donde esas restricciones no se aplicaban. En 2021, la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones llevó a la mayoría de los propietarios de iPhone a rechazar el rastreo por parte de aplicaciones.

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La herramienta de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones afectó los ingresos de Meta e incrementó la cuota de Apple en publicidad para iPhone. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Asimismo, Meta calculó que esa política le costaría cerca de 10 mil millones de dólares en 2022. Durante el mismo período, la participación de Apple en el mercado de publicidad para instalaciones de aplicaciones en iPhone pasó de 17% a 58%, según datos de Branch.

Qué puestos de trabajo busca Apple relacionados con publicidad

La empresa tenía 86 puestos vacantes identificados como Apple Ads, aunque varios habían sido publicados meses antes de la restricción, lo que indica que el crecimiento había sido planificado con antelación.

En Cupertino, la compañía buscaba un director de algoritmos para ingeniería publicitaria, un gerente de producto para inteligencia artificial y aprendizaje automático en el mercado de Apple Ads, y un ingeniero sénior dedicado a optimizar campañas.

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En Nueva York se concentraban 17 vacantes, entre ellas tres puestos de socios de clientes para atender anunciantes y una posición para gestionar campañas de publicidad de marca.