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La contundente frase de Mourinho para Vinicius tras el enojo del futbolista por ser reemplazado en el Real Madrid

El entrenador portugués remarcó que el rendimiento, y no la jerarquía, define la titularidad en el equipo, luego del gesto de malestar del brasileño al abandonar el campo en el último partido

José Mourinho comparece en rueda de prensa ante los medios de comunicación frente a un panel oficial de la Liga de Campeones. El entrenador viste una chaqueta deportiva verde con el escudo del Real Madrid y sus iniciales, mientras responde preguntas sentado ante los micrófonos.
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José Mourinho rechazó el concepto de jugadores intocables en el Real Madrid y fijó el rendimiento como único criterio para ganarse un lugar en el once titular, en la conferencia de prensa previa al choque de este miércoles ante el RB Leipzig por la tercera jornada de la fase liga de la Champions League. “Intocable solo es el escudo”, respondió el entrenador portugués al ser consultado por la importancia de Vinicius Junior dentro del plantel.

El técnico explicó que ni el estatus, ni el brazalete de capitán, ni los años en el club, ni el monto pagado por un fichaje garantizan la titularidad de un futbolista. “No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace intocable a un jugador no es el estatus, el brazalete, los años en el club, o cuánto se ha pagado sino su rendimiento”, afirmó Mourinho.

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Mourinho confirmó que el extremo brasileño será titular por la banda izquierda en el duelo europeo del Santiago Bernabéu. “Vinicius jugará mañana en la banda izquierda. Yan no sabe si jugará mañana o no, así que imaginaos”, señaló el entrenador en referencia a Yan Diomande, quien había aprovechado la ausencia de Vinicius para mostrar su nivel y disputarle un lugar en esa posición.

La disponibilidad de Vinicius para la competición continental responde a que su sanción de cuatro partidos en LaLiga, impuesta tras su expulsión ante el Villarreal por tirar del pelo a un rival, solo aplica en el ámbito doméstico. El jugador se perderá el próximo Clásico frente al Barcelona, pero puede participar en la Champions League sin restricciones.

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Vinicius Jr. fue protagonista en el último partido del Real Madrid tras enojarse por ser reemplazado (REUTERS/Thomas Peter)
Vinicius Jr. fue protagonista en el último partido del Real Madrid tras enojarse por ser reemplazado (REUTERS/Thomas Peter)

Consultado sobre los cambios de posición de Arda Güler y Fede Valverde en los últimos partidos, Mourinho explicó que ambos cuentan con la capacidad de adaptarse a distintos roles dentro del campo. “Lo mejor para ellos es estar en el campo. Jugadores diferentes, experiencias, edades y calidades diferentes. Los dos tienen esa capacidad de ser multifuncionales, de adaptarse a diferentes posiciones”, sostuvo.

El técnico contrapuso ese perfil al de los futbolistas que solo rinden en una posición específica. “Hay jugadores que: ‘O juego aquí, o no juego’, verdaderamente especialistas en una posición, hay otros que no”, explicó. Según Mourinho, la elección de cada futbolista para un partido depende de la combinación entre sus características individuales y las necesidades tácticas del rival.

Sobre la posibilidad de alinear simultáneamente a Kylian Mbappé y Carlos Espí desde el arranque, Mourinho admitió dudas respecto al esquema resultante. “Difícil. Al inicio de un partido, difícil. Que puedan jugar los dos un partido que queremos un 4-4-2, sí, pero, con los jugadores de banda que tenemos nosotros, es un 4-2-4, y con eso tengo dudas de que ganemos”, afirmó.

El entrenador matizó que el contexto del partido puede habilitar variantes más ofensivas en los minutos finales. “Si estás jugando contra un equipo que está cansado, que ya no sale del bloque bajo, que no se preocupa en construir, puedes hacer todas las locuras posibles, como en Roma, pero hay que leer”, sostuvo, en alusión al triunfo 4-3 ante la Roma en la fase de grupos.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé saluda a José Mourinho tras su cambio durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla FC, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Javier Lizón
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé saluda a José Mourinho tras su cambio durante el partido de la jornada 9 de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla FC, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Javier Lizón

Los datos de participación en la temporada 2026-27 bajo la conducción de Mourinho, quien asumió el banquillo madridista el 13 de julio de 2026 con contrato hasta junio de 2029, muestran una jerarquía interna definida por el rendimiento. El arquero Thibaut Courtois es el único futbolista que disputó los 990 minutos posibles en los 11 partidos jugados por el club, entre LaLiga y Champions League.

Mbappé lo sigue con 985 minutos y 11 goles y dos asistencias en el arranque del curso, mientras que Valverde acumula 919 minutos como titular en todos los compromisos. Vinicius, en cambio, disputó 731 minutos en 10 partidos antes de su expulsión frente al Sevilla, con solo tres encuentros completos y seis sustituciones a lo largo de la temporada.

El equipo llega al duelo ante el Leipzig tras vencer 4-1 al Sevilla en LaLiga y 4-3 a la Roma en Champions, aunque Mourinho evitó proyectar continuidad en los resultados. “Haber ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto”, advirtió el entrenador, que planteó como objetivo inmediato avanzar en la fase de grupos antes de pensar en el título continental.

“Iremos paso a paso: primero, intentaremos acabar entre los 11 ó 12 primeros y después iremos a por todas para ganarla”, explicó. El Leipzig llega al Santiago Bernabéu tras caer 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga, en un partido que se disputará este miércoles por la tercera jornada de la fase liga de la Champions League.

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