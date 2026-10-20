Repatriaron a más de 60 dominicanos tras interceptarlos en aguas de Puerto Rico

Una aeronave localizó el bote a 130 kilómetros de la costa de Aguadilla antes de la intervención del buque Winslow Griesser. (Foto cortesía Guardia Costera )

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La detección de una embarcación con decenas de personas a bordo en el Canal de la Mona activó un operativo de la Guardia Costera de Estados Unidos en una ruta marítima marcada por los riesgos de los viajes irregulares entre la República Dominicana y Puerto Rico.

El resultado fue la repatriación de 63 migrantes a la República Dominicana, luego de que las autoridades interceptaran el bote en aguas al noroeste de Aguadilla.

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Otros tres pasajeros quedaron bajo custodia federal por una investigación vinculada con un presunto intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

La Guardia Costera informó sobre el procedimiento realizado por la tripulación del buque Winslow Griesser.

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 63 migrantes a la República Dominicana tras interceptar una embarcación en el Canal de la Mona. (Foto cortesía Guardia Costera )

Un avión detectó el bote a 130 kilómetros de Aguadilla

La embarcación fue localizada por una aeronave de la Guardia Costera a unas 70 millas náuticas, cerca de 130 kilómetros, de la costa de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico, señaló una publicación de EFE. Tras el aviso, el Winslow Griesser se dirigió al lugar e interceptó el bote.

Según las autoridades, la nave tenía unos nueve metros de eslora y transportaba a un número de pasajeros superior a su capacidad. La Guardia Costera señaló que el estado del bote y la cantidad de personas a bordo suponían un riesgo para quienes intentaban cruzar el canal, una zona de mar abierto .

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Los guardacostas llevaron a los 66 pasajeros a bordo de su embarcación. Del total, 59 personas afirmaron ser de nacionalidad dominicana: 55 hombres y cuatro mujeres. Los otros siete pasajeros, seis hombres y una mujer, declararon ser ciudadanos haitianos.

La Armada dominicana recibió a 63 de los pasajeros

Una vez finalizado el operativo, la tripulación estadounidense entregó a 63 migrantes a dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana. La transferencia se realizó en el mar, como parte del proceso de repatriación coordinado entre las autoridades de ambos territorios.

Los tres pasajeros restantes permanecen bajo custodia federal. La Guardia Costera indicó que las autoridades investigan su situación migratoria y que enfrentan cargos por intento de reingreso ilegal a Estados Unidos.

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No se difundieron las identidades de los detenidos ni se precisó si habían sido deportados previamente. Tampoco se informó si los tres formaban parte de la misma organización que coordinó la travesía del resto de los migrantes.

La nave interceptada medía nueve metros de eslora y transportaba un número de pasajeros superior a su capacidad. (Foto cortesía Guardia Costera )

El operativo ocurrió semanas después de un naufragio cerca de Mona

La interdicción tuvo lugar menos de un mes después de otro hecho registrado cerca de la isla de Mona, en la misma ruta marítima. A finales de septiembre, una embarcación con 64 migrantes volcó después de una pelea a bordo, durante la cual varias personas sufrieron heridas con machete.

En ese caso, la Guardia Costera rescató a 49 personas y recuperó los cuerpos de tres ciudadanos dominicanos. Además, una docena de pasajeros continuaba desaparecida tras el naufragio.

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A principios de octubre, tres ciudadanos dominicanos fueron acusados en Puerto Rico por su presunta participación en aquella operación de tráfico marítimo de personas. Las autoridades mantienen vigilancia aérea y marítima en el Canal de la Mona, donde suelen interceptar embarcaciones utilizadas para viajes irregulares hacia Puerto Rico.