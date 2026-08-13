Google Pixel 11 Pro presume 30 horas de batería, traductor y luces LED para avisos sin mirar pantalla

El nuevo Google Pixel 11 Pro XL incorpora un sistema de cámara triple y pantalla Super Actua de 3.600 nits.

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La nueva generación Google Pixel 11 reúne nuevos modelos, funciones de inteligencia artificial y cambios de diseño con los que Google busca ampliar la integración entre dispositivos. La serie incluye el Pixel 11, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL, con foco en pantallas más brillantes, nuevas herramientas de cámara, batería y privacidad.

Con el estreno simultáneo del Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro y Google Pixel 11 Pro XL, se inicia una era nueva de integración entre dispositivos y una experiencia orientada a la practicidad diaria, bajo la premisa de que se puede “pedirle más a tu teléfono”.

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El rediseño arranca con el visor de la cámara de Pixel hecho en vidrio de borde a borde integrado en un marco metálico. La serie cuenta con certificación IP68 contra el agua y polvo y mantiene los mismos materiales, colores y acabados en toda la gama de productos y accesorios, desde fundas hasta relojes y auriculares.

La serie Pixel 11 introduce mejoras en inteligencia artificial y diseño integrado en todos los modelos. (Google)

Pantallas e inteligencia artificial en los Pixel 11

Las pantallas están en el centro de la experiencia. El Pixel 11 presenta un panel Actua (paneles OLED de alta calidad) de 3.000 nits, mientras que los modelos Pro suben a Super Actua de 3.600 nits, un 9% más brillante que la generación anterior y con una resistencia al rayado más que duplicada. Pero no se preocupen por el sol, ese brillo permite mantener la legibilidad incluso bajo luz solar directa.

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El protagonismo de la inteligencia artificial llega de la mano de Gemini Intelligence, el nuevo núcleo de IA de la serie que abarca desde la comunicación hasta la gestión de tareas complejas.

Entre las funciones, el reconocimiento de voz convierte al instante mensajes orales en textos claros, elimina palabras de relleno e interpreta el contexto para adaptar respuestas a cada usuario.

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Gemini Intelligence potencia la experiencia de los Pixel 11 con nuevas funciones de IA y comunicación. (Foto: Google)

Google dice que es como tener “un socio creativo que entiende cómo escribes”.

La integración con Gemini está acompañada de beneficios para los usuarios del modelo Pro: seis meses gratuitos del plan Google AI Pro valorado en 140 dólares aproximadamente, 5 TB de almacenamiento en la nube y acceso a Google Health Premium, así como límites ampliados en las funciones de IA.

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Una característica exclusiva de la serie Pro es HiLight, un sistema de iluminación LED ambiental que rodea el flash trasero y se enciende, por ejemplo, para avisos de contactos favoritos y alertas de Gemini, incluso con el teléfono boca abajo. Una gran ayuda. Esta integración busca disminuir distracciones y, a la vez, mantener al usuario informado sin mirar la pantalla.

Durante el Made by Google se presentó la opción de traducción del lenguaje de señas usando IA. (Youtube/Google)

Traducción, búsqueda y cámara en los Pixel de Google

Los nuevos Pixel añaden capacidades de Traducción Instantánea de videos, podcasts y mensajes de voz, así como la herramienta Circle to Search (Busca con un Círculo), ahora integrada en la cámara y capaz de identificar objetos, traducir textos u obtener información sin cambiar de aplicación ni capturar una foto. Estos servicios tienen restricciones según el idioma y la región de uso.

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Las cámaras conservan el sello reconocible de la marca, pero suman avances en hardware y procesamiento. Toda la serie incluye triple cámara trasera con sensores de mayor tamaño y sensibilidad a la luz para hacer frente a condiciones adversas. El modelo Pro ofrece un Zoom Pro de 120x mientras que el Pixel 11 ofrece Super Zoom de 30x.

El software introduce el modo Captura Mágica, que permite al usuario grabar video y fotos al mismo tiempo y luego corrige de forma automática recorte y desenfoque.

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Los modelos Pixel 11 Pro ofrecen hasta 1 TB de almacenamiento y 16 GB de RAM para usuarios exigentes. (Google)

Otra función destacada es Estilos de Cámara, que facilita la creación de estilos personalizados para fotos HDR+ y mantiene la filosofía de Tono Real de Google, para una representación de todos los tonos de piel, aun usando filtros y efectos únicos.

Para fotografía nocturna, Visión Nocturna Instantánea en el Pro utiliza el nuevo chip Tensor G6 para procesar hasta 4,5 veces más rápido que la generación anterior. En video, los modelos Pro soportan grabaciones de hasta 8K con el Estabilizador de Video Pro y nuevas herramientas para creadores que agilizan la edición inmediata de los clips.

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Google Pixel 11: batería, procesador y almacenamiento

La gestión de energía apunta a jornadas de uso intensivo: todos los modelos superan las 30 horas de autonomía con la función de Batería Adaptable, que aprende las preferencias del usuario. Las cifras de Google lo demuestran: la opción Pro XL alcanza el 75% de carga en 30 minutos con cable, mientras el Pixel 11 y el Pro alcanzan el 55% en el mismo tiempo. La compatibilidad magnética Pixelsnap permite cargar inalámbricamente hasta un 29% más rápido, según cada modelo.

Los Pixel 11 Pro y Pro XL incluyen un sistema interno de refrigeración por cámara de vapor para mantener el rendimiento y la temperatura bajo control, incluso durante tareas exigentes.

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La protección IP68 garantiza resistencia al agua y polvo en los tres modelos Pixel 11. (Google)

El nuevo Google Tensor G6 es la pieza central de la serie, orientada a acelerar las tareas de inteligencia artificial, el procesamiento fotográfico y la eficiencia energética. La compañía informa hasta un 20% más de eficiencia, un 25% de mejora en la navegación y una carga de aplicaciones un 15% más rápida respecto del chip anterior.

En paralelo, destaca la TPU, la unidad de procesamiento de IA, que ahora es 50% más rápida y el procesador de imagen renovado que permite editar y capturar fotos y videos complejos casi sin retraso.

La integración de Gemini Nano para IA local abre la puerta a funcionalidades proactivas y traducciones en vivo “en el dispositivo”, sin pasar por la nube, lo que se traduce en mayor privacidad, mejor rendimiento y menor latencia.

Todos los dispositivos incorporan 256 GB de almacenamiento de base; los Pro llegan hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Google promete seguridad y privacidad en todos los dispositivos. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Privacidad, soporte y modelos de Google

El estándar de privacidad refuerza la custodia de los datos personales: el nuevo chip Titan M3, dotado de criptografía poscuántica, protege frente a ciberamenazas de alta complejidad, equiparando la certificación a la de tarjetas bancarias y SIM.

Acompaña a esto una VPN integrada para reforzar la seguridad de las conexiones, junto con funciones que alertan en tiempo real sobre patrones sospechosos durante llamadas y mensajes, permitiendo al usuario cortar la comunicación de inmediato.

Migrar a los nuevos Pixel es una tarea simplificada: la transferencia inalámbrica de datos abarca fotos, contraseñas, eSIM y mensajes, sin cables. La opción “Presiona para compartir” permite intercambiar información rápidamente con otros dispositivos Android, además de la integración con AirDrop de Apple y dispositivos macOS e iOS para intercambios inmediatos sin conexión.

El soporte incluye la aplicación “Mi Google Pixel” y asistencia por chat o en Google Store.

El Pixel 11 Pro y Pro XL combinan el chip Tensor G6, 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y batería de más de 30 horas. Una pantalla Super Actua de 3.600 nits se suma a los colores Terracota, Olivo, Niebla y, por primera vez, Obsidiana Mate.

La cámara principal gran angular de 50 MP y un teleobjetivo mejorado reciben un 32% más de luz respecto de la generación previa, lo que permite usar un zoom de hasta 120x.

El Pixel 11, por su parte, ofrece 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, chip Tensor G6, batería adaptable y carga rápida al 55% en media hora. Su diseño incorpora Gorilla Glass Victus 2 y un marco de aluminio satinizado; está disponible en Glaciar, Bugambilia, Pistache y Obsidiana. La cámara principal de 48 MP promete una sensibilidad a la luz un 56% mejor, mientras que la función Super Zoom de 30x suma opciones de fotografía nocturna.

El documento enfatiza que la protección contra el agua y el polvo, la resistencia a caídas y la carga inalámbrica más eficiente aplican a todos los modelos, aunque la durabilidad puede verse afectada por el uso.