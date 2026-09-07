Bill Gates alertó sobre los riesgos de la IA que afectan a todos: Fraude, deepfakes y desinformación

Bill Gates sostuvo que la inteligencia artificial baja la barrera técnica para delinquir y permite que atacantes con pocas habilidades afecten a individuos, empresas y gobiernos. (Foto: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)

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Bill Gates alertó que la inteligencia artificial (IA) puede ampliar la capacidad de daño de los ciberdelincuentes con pocos recursos, porque la tecnología puede facilitar la sofisticación de fraudes, deepfakes, desinformación y ciberataques.

La alarma del empresario no se limita a un abuso de la tecnología. Su planteo describe una cadena de efectos: herramientas cada vez más potentes, menores barreras para utilizarlas con fines dañinos y una dificultad creciente para distinguir entre usos legítimos y usos maliciosos.

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Gates dijo que la IA “permitirá a las personas, y quizás a otras IA, causar más daño” y ubicó esa amenaza en dos planos a la vez: la seguridad de infraestructuras críticas y la vida cotidiana de millones de personas. El alcance, según su descripción, va desde hospitales y redes eléctricas hasta la intimidad de los vínculos humanos.

La alerta por ciberataques con inteligencia artificial alcanza a hospitales, instituciones financieras, sistemas de agua, redes eléctricas y plataformas de prestaciones gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la IA puede aumentar las amenazas globales

El fundador de Microsoft afirmó que mucho antes de la expansión de la IA ya existía en internet información sobre cómo fabricar bombas, armas biológicas y virus informáticos. Su advertencia es que la novedad no está solo en el acceso al conocimiento, sino en la facilidad para aplicarlo.

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En ese marco, sostuvo que “incluso los delincuentes con habilidades muy limitadas podrán atacar a víctimas de todo tipo: individuos, empresas y gobiernos”. La afirmación apunta a una reducción de la barrera técnica para cometer delitos y a una expansión simultánea del universo de posibles afectados.

Gates señaló que las capacidades de la IA “están empezando a utilizarse para ciberataques” y describió un desequilibrio entre agresores y defensores. Según explicó, los atacantes están adquiriendo nuevas capacidades más rápido de lo que quienes protegen sistemas pueden corregir las vulnerabilidades.

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El fundador de Microsoft señaló que las armas autónomas y la manipulación de la opinión pública pueden concentrar más poder en gobiernos y actores malintencionados. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Para ilustrar esa asimetría, remarcó que el mismo modelo capaz de detectar un fallo en un software para que una empresa lo repare puede ayudar a un delincuente a explotarlo. A su juicio, los recursos necesarios para lanzar un ataque están bajando y todavía no se ha logrado separar con claridad esas capacidades de sus usos legítimos.

Entre los sistemas expuestos enumeró hospitales, instituciones financieras, sistemas de agua, redes eléctricas y plataformas de gestión de prestaciones gubernamentales. Su énfasis estuvo en la consecuencia social directa: cuando esas instituciones son atacadas, quienes terminan perdiendo son pacientes, clientes y beneficiarios.

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De qué forma la IA puede aumentar el riesgo de nuevas enfermedades mortales

Gates extendió la advertencia al campo biológico. Reconoció que la IA puede acelerar avances que salvan vidas en medicamentos y vacunas, pero añadió que esa misma capacidad podría facilitar el diseño de nuevas enfermedades mortales.

Gates afirmó que la inteligencia artificial puede acelerar medicamentos y vacunas, pero al mismo tiempo facilitar el diseño de nuevas enfermedades mortales y agravar el riesgo de bioterrorismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una vez más, es difícil distinguir entre las capacidades positivas y las peligrosas. Este es un problema global”, planteó. La tesis repite el patrón que había descrito en ciberseguridad: una herramienta de alto valor práctico cuyo uso dañino no puede aislarse con facilidad.

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El fundador de Microsoft sumó un efecto político y militar. Afirmó que estas herramientas empoderarán a actores malintencionados que hoy tienen poco poder, sumado a que concentrarán todavía más poder donde ya existe.

En ese punto citó las armas autónomas como ejemplo de una tecnología que permitiría a los gobiernos usar la fuerza letal sin intervención humana en la decisión. Añadió que monitorear y manipular la opinión pública será más fácil, más barato y más efectivo.

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Bill Gates alertó que sistemas de inteligencia artificial cada vez más potentes ya muestran conductas no previstas y podrían actuar contra los intereses humanos. (Foto: Europa Press)

Cómo la IA puede ir en contra de los humanos

La advertencia más amplia de Gates no se refiere a un delincuente ni a un gobierno, sino a los propios sistemas. Su planteo es que la aceleración tecnológica puede llevar a modelos más poderosos que ya no solo ejecuten órdenes, sino que actúen de formas no previstas por sus diseñadores.

Al describir ese escenario, afirmó que “los propios sistemas de IA ya actúan ocasionalmente de maneras que sus diseñadores no previeron”. Luego agregó que, a medida que los modelos ganen potencia, “podrían empezar a actuar en contra de nuestros intereses y podríamos perder el control”.

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La secuencia que trazó es precisa: la tecnología mejora más rápido de lo esperado, lo hace de maneras sorprendentes y ese ritmo eleva la incertidumbre sobre su comportamiento futuro.