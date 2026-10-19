Tecno

La pareja de Elizabeth Holmes recaudó USD 20 millones para una startup que evoca a Theranos

Billy Evans fundó Haemanthus, aseguró que no repetirá los errores de su pareja y le adelantó a los inversores que necesitará de 70 millones de dólares perfeccionar el servicio

Billy Evans recaudó hasta 20 millones de dólares para financiar el desarrollo de la startup médica Haemanthus (REUTERS/Carlos Barria)
Billy Evans recaudó hasta 20 millones de dólares para financiar el desarrollo de la startup médica Haemanthus (REUTERS/Carlos Barria)
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Billy Evans, pareja de la fundadora de Theranos Elizabeth Holmes, recaudó hasta USD 20 millones para una startup de diagnóstico médico llamada Haemanthus, según documentos revisados por The New York Times y citados por Wired. La empresa busca testear sangre, orina y saliva con un aparato de mesa.

El propio Evans se resiste al apodo que la prensa y hasta él mismo mencionan: “Theranos 2.0”. En un comunicado público, Haemanthus afirmó que “no es Theranos 2.0” y que su enfoque es “un paradigma diferente”, no una mejora de la tecnología que llevó a Holmes a prisión.

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Sin embargo, en el documental You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, Evans acepta esa comparación frente a cámara mientras discute con Holmes ideas de producto para la compañía, según reconstruyó Wired. “Podría pensar que esto fue lo más estúpido que hice”, dijo el heredero hotelero sobre su participación en el filme, en declaraciones al podcast All-In conducido por David Friedberg.

Una tecnología distinta a la de Theranos

Si bien Haemanthus fue fundada formalmente en 2024, Evans comenzó a trabajarla de manera oculta a finales de 2022. Apenas tiene presencia pública: no publicó productos y su perfil en LinkedIn es mínimo, indicó Wired. La compañía obtuvo una patente el 21 de enero de 2025 para un sistema basado en espectroscopía Raman, una técnica que analiza cómo la luz rebota en una muestra biológica para detectar patrones moleculares.

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La compañía calculó que necesitará tres años y 70 millones de dólares adicionales para crear un dispositivo del tamaño de una estampilla (REUTERS/Carlos Barria)
La compañía calculó que necesitará tres años y 70 millones de dólares adicionales para crear un dispositivo del tamaño de una estampilla (REUTERS/Carlos Barria)

A diferencia de Theranos, que intentó miniaturizar análisis de laboratorio existentes a partir de una gota de sangre, la nueva startup plantea usar luz láser para leer información molecular que las pruebas actuales no detectan, de acuerdo con el comunicado de la empresa citado por Wired.

Eric Potma, profesor de química de la Universidad de California en Irvine y consultor de la compañía, explicó a la recista que “los ingenieros de Haemanthus son legítimos y están llevando la detección por Raman hacia direcciones interesantes”. Aclaró que su vínculo como asesor le impide profundizar más en los detalles técnicos.

El dinero y la falta de supervisión

Según The New York Times, Haemanthus había recibido el año pasado una inversión de USD 3,5 millones de “amigos y familia”. Wired reporta que esa cifra creció hasta unos USD 20 millones. La empresa les dijo a sus inversores que perfeccionar el sistema láser y llevarlo a un dispositivo portátil del tamaño de una estampilla demandaría tres años y USD 70 millones adicionales.

Los documentos de constitución de Haemanthus no incluyen el nombre de Holmes en ningún rol formal dentro del negocio (REUTERS/Carlos Barria)
Los documentos de constitución de Haemanthus no incluyen el nombre de Holmes en ningún rol formal dentro del negocio (REUTERS/Carlos Barria)

Materiales de presentación revisados por The New York Times sugirieron a inversores que la compañía no enfrentaría “ninguna supervisión regulatoria”, en parte porque el aparato se probaría primero en enfermedades veterinarias. El diario confirmó con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que esa agencia sí regula los diagnósticos veterinarios.

Evans manifestó a Times que la empresa está “en modo sigiloso” y que seguirá así: “No van a encontrar nada asociado con el nombre Haemanthus”. Las direcciones vinculadas a la empresa corresponden en su mayoría a viviendas particulares en un barrio de Austin, Texas, y empleados contactados por Wired se negaron a confirmar su rol.

Elizabeth Holmes cumple una condena de once años y tres meses de prisión en Texas por fraude contra inversores (REUTERS/Adrees Latif)
Elizabeth Holmes cumple una condena de once años y tres meses de prisión en Texas por fraude contra inversores (REUTERS/Adrees Latif)

Quién es el hombre detrás de la empresa

Evans se graduó en economía en el MIT y trabajó en LinkedIn y en Luminar Technologies, una empresa de sensores para autos autónomos, antes de fundar Haemanthus. Conoció a Holmes en 2017, durante un evento benéfico en la bahía de San Francisco, y la describió en una carta al juez como alguien que lo “cautivó” con su “asombro infantil”.

Esa carta fue una de varias que familiares y amigos enviaron antes de la sentencia de Holmes en 2022, cuando un tribunal la condenó a 11 años y tres meses de prisión por fraude contra inversores de Theranos. Una corte de apelaciones confirmó esa condena.

Según una persona cercana al negocio citada por The Wall Street Journal, Holmes no tiene ningún rol formal en Haemanthus. Wired también consignó que, en la documentación de constitución de la empresa, el nombre de Holmes no figura en ningún lado. Pese a eso, NPR había informado en 2025 que Holmes asesoraba a Evans sobre la startup desde la prisión federal donde cumple condena en Bryan, Texas, aunque la naturaleza exacta de ese asesoramiento nunca quedó clara.

Wired señaló que, de acuerdo con reportes periodísticos, Holmes podría trasladarse a una casa de transición el año próximo. Mientras tanto, Haemanthus sigue sin mostrar un producto terminado ni abrir su sitio web al público. El contraste entre el hermetismo de la empresa y la decisión de Evans de participar en un documental de varios años de filmación llamó la atención de Wired, que describió esa combinación como poco habitual para una compañía que se define a sí misma como secreta.

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