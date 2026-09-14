Quién fue Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a inversores de Wall Street con una revolucionaria promesa

El documental de Nathan Fielder sobre Elizabeth Holmes reconstruye los 34 días previos a su ingreso en prisión y retoma el caso Theranos

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Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, vuelve al centro de la escena por un documental sobre su vida, mientras cumple una condena desde 2022. La película de Nathan Fielder muestra los últimos 34 días antes de su ingreso a prisión y retoma el caso de la empresa que prometió cambiar los análisis de sangre.

Holmes dejó la Universidad de Stanford a los 19 años y creó una compañía de tecnología sanitaria. A los 29 años, Theranos alcanzó una valuación de USD 9.000 millones y llevó a su fundadora a la tapa de Forbes.

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El crecimiento se sostuvo sobre una promesa: realizar hasta 240 análisis con una gota de sangre. Después, una investigación de The Wall Street Journal reveló que la empresa usaba máquinas tradicionales y entregaba resultados afectados por el manejo de las muestras.

La promesa de Theranos que atrajo a Wall Street

Theranos aseguró que su dispositivo, llamado Edison, podía reemplazar los tubos de sangre habituales. La empresa afirmó que los pacientes podían acceder a estudios clínicos con una extracción mínima.

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Elizabeth Holmes presentó esa propuesta como una forma de acercar los análisis de laboratorio a los hogares y consultorios. La compañía prometía información médica disponible cerca de los pacientes y sus médicos.

Theranos prometió 240 análisis con una gota de sangre, una propuesta que atrajo a inversores y cadenas comerciales. El dispositivo Edison no cumplió esa promesa, según reveló después la investigación periodística sobre el funcionamiento real de la empresa.

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Elizabeth Holmes fundó Theranos tras dejar Stanford y llevó a la empresa a una valuación de USD 9.000 millones REUTERS/Adrees Latif

El proyecto surgió durante los años de expansión de las tecnológicas en Silicon Valley. Holmes dejó Stanford tras su primer año para desarrollar una empresa de salud con respaldo de profesores e inversores.

Antes de Theranos, Holmes trabajó en un parche para administrar medicamentos. Ese prototipo no llegó al mercado, pero la empresaria continuó con la búsqueda de un producto para el sector sanitario.

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Inversores y contratos para una empresa valuada en USD 9.000 millones

Theranos captó inversiones de empresarios con presencia internacional. Carlos Slim aportó USD 30 millones a la compañía, de acuerdo con la información expuesta en el programa.

Rupert Murdoch invirtió USD 125 millones. La empresa también cerró acuerdos con Walmart y Walgreens, que reforzaron su presencia ante el público y los mercados.

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Walgreens preparó espacios para que las personas dejaran muestras en sus locales. El acuerdo formaba parte de un plan que buscaba instalar el servicio de Theranos fuera de los laboratorios tradicionales.

Theranos prometió realizar 240 análisis con una gota de sangre mediante el dispositivo Edison y atrajo a inversores de Wall Street

A la vez, Arizona modificó una ley para permitir análisis sin receta ni indicación médica. El cambio se vinculó con el modelo que promovían Holmes y Theranos, según el relato presentado.

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La valuación de la empresa llegó a USD 9.000 millones. Holmes tenía el 50% de Theranos, por lo que Forbes calculó su fortuna en USD 4.500 millones en 2014.

La imagen pública de Elizabeth Holmes

Forbes ubicó a Elizabeth Holmes entre las jóvenes multimillonarias cuando Theranos estaba en su momento de mayor expansión. La revista reflejó el valor que el mercado atribuía a su participación en la empresa.

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Medios y sectores empresariales compararon a Holmes con Steve Jobs. La comparación incluyó su forma de vestir, sus apariciones públicas y el tono grave de su voz.

Holmes explicó en una charla TED que Theranos buscaba eliminar los tubos de sangre tradicionales. También sostuvo que el sistema podía descentralizar el acceso a datos clínicos.

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La empresaria instaló una imagen de fundadora tecnológica con capacidad para modificar el sistema de laboratorios. Esa figura ayudó a consolidar el interés de inversores, empresas y medios.

Mientras Theranos sumaba contratos y capital, la promesa del dispositivo Edison permanecía en el centro de su estrategia. El negocio dependía de que la tecnología funcionara como la compañía aseguraba.

Elizabeth Holmes presentó a Theranos como una tecnología sanitaria capaz de acercar los análisis de sangre a hogares y consultorios

La investigación que reveló el funcionamiento real

Un empleado de Theranos se comunicó con un periodista de The Wall Street Journal. Le sugirió revisar si los análisis pasaban por las máquinas que la empresa decía haber reemplazado.

La investigación reveló que Theranos compraba equipos tradicionales de laboratorio. El programa mencionó máquinas de Siemens entre los aparatos que procesaban las muestras de los pacientes.

Las máquinas convencionales requieren una cantidad mayor de sangre que la gota que recogía Theranos. Por ese motivo, la empresa diluía las muestras para aumentar el volumen disponible. Ese procedimiento afectaba los resultados de los estudios y comprometía la información clínica que recibían los pacientes.

La revelación desmontó la base del negocio de Theranos. La compañía no realizaba los análisis solo con Edison, pese a que ese dispositivo sostenía su propuesta comercial y sanitaria.

Forbes calculó en 2014 una fortuna de USD 4.500 millones para Elizabeth Holmes por su participación en Theranos

La caída de Theranos y el juicio contra Holmes

Las denuncias afectaron la continuidad de Theranos y abrieron cuestionamientos sobre sus acuerdos. Arizona demandó a la compañía tras los problemas vinculados con la regulación estatal.

Elizabeth Holmes defendió públicamente su posición cuando el caso ya había tomado dimensión pública. Aun así, la empresa perdió el respaldo que había reunido durante su ascenso.

La justicia juzgó a Holmes por el engaño a inversores. Durante el proceso, la empresaria reconoció que incluyó logos de compañías sin acuerdos reales en presentaciones destinadas a aportantes.

Esas referencias buscaban fortalecer la imagen comercial de Theranos. El caso expuso la distancia entre los vínculos que Holmes mostraba y los acuerdos que realmente existían.

Holmes cumple una condena desde 2022. El proceso puso el foco en las presentaciones, los fondos obtenidos y las promesas que la empresa ofreció a quienes invirtieron en ella.

La caída de Theranos derivó en demandas, en el juicio contra Elizabeth Holmes por engaño a inversores y en su condena desde 2022 REUTERS/Carlos Barria/File Photo

El documental de Nathan Fielder sobre Elizabeth Holmes

El documental Puedes verlo todo recupera los 34 días previos al ingreso de Holmes a prisión. Nathan Fielder mantuvo contacto con la fundadora de Theranos durante los tres años posteriores.

El adelanto muestra a Fielder frente a Holmes. El director le pregunta si su relato es verdadero y ella responde: “Por supuesto, esto es de verdad”.

Fielder es actor, humorista y director. También produce El ensayo, una serie que plantea discusiones sobre los límites entre la realidad y la ficción.

La película dura tres horas y tendrá un estreno comercial en octubre. El proyecto volvió a instalar preguntas sobre Theranos, sus inversores y el lugar de Holmes en la historia de la empresa.

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