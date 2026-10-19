Estados Unidos destinó USD 4.400 millones a reabrir tres centrales nucleares para la IA

Las plantas Palisades, Crane y Duane Arnold sumarán en conjunto 2,25 gigavatios de potencia para centros de datos de inteligencia artificial

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El Departamento de Energía de Estados Unidos otorgó préstamos por hasta USD 4.400 millones para reabrir tres centrales nucleares cerradas y usar esa energía en centros de datos de inteligencia artificial, según informó la agencia Associated Press.

Las plantas son Palisades, en Michigan; Crane Clean Energy Center, en el sitio de Three Mile Island, Pensilvania; y Duane Arnold, en Iowa. Juntas sumarán 2,25 gigavatios, suficiente para abastecer a unos 2 millones de hogares y comercios.

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Ningún reactor comercial había vuelto a generar electricidad después de iniciar el proceso de desmantelamiento, aunque sí hubo reactores reactivados tras largas paradas sin llegar a esa etapa, según precisó Associated Press.

Microsoft y Google pagan la cuenta

Dos de las tres plantas ya tienen comprador. Constellation Energy, dueña de Crane, firmó un acuerdo a 20 años con Microsoft para venderle la energía una vez reactivado el reactor, con una inversión prevista de USD 1.600 millones y un préstamo del Departamento de Energía de USD 1.000 millones.

Microsoft firmó un acuerdo a 20 años con Constellation Energy para adquirir la electricidad generada en el sitio de Three Mile Island (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

NextEra Energy, propietaria de Duane Arnold, selló un contrato a 25 años con Google para abastecer a sus centros de datos. El gobierno le otorgó a la compañía un préstamo de hasta USD 1.900 millones, según confirmó el Departamento de Energía en septiembre.

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Google pactó con NextEra Energy la compra de energía nuclear durante 25 años para abastecer su infraestructura tecnológica desde Iowa (REUTERS/Lisi Niesner)

“Este es un ejemplo perfecto de que los centros de datos pagan su propia cuenta”, dijo John Ketchum, presidente y director ejecutivo de NextEra Energy, en referencia al contrato con Google. “Ninguno de los costos lo pagan los clientes residenciales de Iowa”, agregó.

El gobierno de Donald Trump impulsa la reactivación de plantas nucleares como parte de una estrategia para ampliar la oferta eléctrica frente a la demanda creciente de la inteligencia artificial y la industria manufacturera.

La reactivación de Duane Arnold generaría más de USD 9.000 millones en beneficios económicos para Iowa durante 25 años, según un estudio de la consultora Strategic Economic Research citado por NextEra Energy.

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El proyecto crearía cerca de 1.500 empleos durante la construcción y mantendría más de 450 puestos permanentes una vez que el reactor vuelva a operar, de acuerdo con datos del Departamento de Energía.

Plantas que cerraron por costos, no por fallas

Palisades funcionó entre 1971 y 2022, cuando su entonces dueña, Entergy, decidió abandonar el mercado eléctrico mayorista. Holtec International compró la planta y empezó a desmantelarla antes de que el estado de Michigan impulsara su reapertura.

La central nuclear de Palisades en Michigan aspira a convertirse en la primera del mundo en generar electricidad tras haber iniciado formalmente su desmantelamiento (REUTERS/Phil Stewart)

En agosto, Holtec comenzó a cargar combustible nuclear, uno de los últimos pasos antes de reactivar un reactor, pero pausó el proceso después de que un ensamblaje de combustible se inclinara de su posición vertical. La empresa debe determinar la causa antes de continuar.

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Duane Arnold operó desde 1975 y cerró en agosto de 2020 tras sufrir daños por una tormenta, antes de lo previsto en su plan original de cierre. El reactor de Three Mile Island que ahora busca reactivar Constellation fue apagado en 2019 por pérdidas económicas.

Esa misma central fue escenario, en 1979, del peor accidente de la historia de la energía nuclear comercial en Estados Unidos, que destruyó uno de sus dos reactores. El otro, el que hoy se busca reactivar, siguió operando hasta su cierre por motivos de rentabilidad.

Apoyos y objeciones a los subsidios

Todd Allen, experto en ingeniería nuclear de la Universidad de Michigan, comparó el proceso con volver a poner en marcha un auto que estuvo parado varios años: hay que revisar que cada pieza funcione y que los permisos sigan vigentes. “Hay una demanda en el país de más energía”, dijo Allen. “Para cualquiera que quiera cero emisiones de carbono, la energía nuclear lo ofrece. Para el gobierno de Trump, que realmente quiere apostar por lo nuclear, esto también encaja con ese objetivo.”

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Constellation Energy acordó abastecer a Microsoft durante 20 años con la reapertura del reactor de Three Mile Island, denominado Crane Clean Energy Center (AP Foto/Ted Shaffrey)

Edwin Lyman, director de seguridad de energía nuclear de la organización Union of Concerned Scientists, cuestionó que el dinero público no se esté usando para reforzar la seguridad de plantas diseñadas entre 1970 y 1990, antes de que el cambio climático agravara los fenómenos extremos.

Jack Spencer, de la Fundación Heritage, dijo que no puede pensar en un peor uso del dinero de los contribuyentes, porque considera que estos proyectos tienen una demanda garantizada y no necesitan fondos federales. Jennifer Gordon, del Atlantic Council, defendió en cambio el financiamiento como una forma eficaz de conseguir energía necesaria.

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La Asociación Mundial Nuclear señaló que la reactivación de reactores debería celebrarse, aunque consideró preferible evitar que las plantas cierren antes de tiempo. Países como Canadá, Armenia, Bélgica, Japón, India y Corea del Sur ya reactivaron o repotenciaron reactores tras paradas prolongadas.

Palisades podría convertirse en la primera planta del mundo en volver a generar energía después de haber iniciado formalmente su desmantelamiento, de acuerdo con la asociación. Sus contratos de compra de energía exigen que esté en servicio antes de marzo de 2027.

Las tres reactivaciones todavía dependen de aprobaciones de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, el organismo que autoriza el funcionamiento de los reactores. Ninguna de las plantas tiene, por ahora, una fecha de reinicio confirmada ante ese regulador.

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