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GTA 6: cuál es la versión más barata del juego y qué diferencia hay con la edición Ultimate

Para este lanzamiento, Rockstar no dará acceso anticipado a quienes compren la versión más costosa

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
Grand Theft Auto VI llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. (Rockstar Games)
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Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con dos versiones que generaron un fenómeno de preventa sin antecedentes en la industria de los videojuegos.

Rockstar Games confirmó la Edición Estándar y la Edición Ultimate, con una diferencia de apenas 20 dólares entre ambas, pero casi nueve de cada diez jugadores que ya reservaron el título eligieron pagar la versión más costosa.

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La cifra la difundió la firma de análisis Sensor Tower: el 88,5% de las reservas en PlayStation y el 90% en Xbox corresponden a la versión premium. Karl Kontus, vicepresidente sénior de la compañía, calificó ese dato como inédito: “Nunca había visto una participación del 90% para una edición premium”, aunque anticipó que la proporción se acercará a un 50/50 más realista a medida que se sumen los compradores casuales.

Qué incluye la Edición Estándar de GTA 6: la más económica

La Edición Estándar tiene un precio de 79,99 dólares y es la opción más barata para acceder al juego. Incluye la experiencia completa de GTA VI, con la historia de Jason y Lucía a lo largo del estado de Leonida y Vice City.

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La Edición Estándar tiene un costo de 79,99 dólares y sus copias físicas no incluyen disco sino un código de descarga canjeable.
La Edición Estándar tiene un costo de 79,99 dólares y sus copias físicas no incluyen disco sino un código de descarga canjeable.

Esta versión está disponible en formato digital o como código en caja, ya que las copias físicas no contienen un disco, sino un código de descarga canjeable. Es la alternativa adecuada para quienes solo buscan el juego base, sin contenido adicional.

Elegir la versión más económica no cierra la puerta al contenido premium. Rockstar permite a los propietarios de la Edición Estándar adquirir después, por separado, la actualización a la Edición Ultimate a través de PlayStation Store o Microsoft Store, una vez activado el juego.

Qué trae la Edición Ultimate y por qué cuesta más

La Edición Ultimate cuesta 99,99 dólares, solo existe en formato digital e incluye el juego base más 16 elementos y funciones exclusivos. Entre ellos figuran cinco locales propios: Rideout Customs, el salón unisex de Sara, la tienda de ropa Stock 305, el taller One-Eyed Willie’s y el estudio de tatuajes Electric Fang, con más de 50 diseños del colectivo FAILE.

También suma dos misiones secundarias adicionales: el asalto al complejo de la banda PTT Youngin$ y la Colección de Autos Clásicos, encargada por un intermediario llamado Wyman. A eso se agregan tres vehículos exclusivos (el ’95 Grotti Cheetah, la moto acuática Shitzu Squalo y el buggy ’67 Vapid Dominator) y armas y vestimenta especiales, como los revólveres Hawk & Little Morgan y los paquetes Vice City Styles y Goodtime Gear.

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Los compradores de la versión base de GTA VI podrán actualizar a la Edición Ultimate por una diferencia de 20 dólares.

Rockstar precisó que este contenido no se desbloquea todo el primer día, sino que está distribuido a lo largo de la historia y aparece detrás de cada capítulo. Quien pague por la Ultimate Edition no tendrá acceso inmediato a todo su contenido apenas encienda la consola.

Qué pasa con la edición Edición Deluxe oficial

Pese a que términos como “clave de la Edición Deluxe de GTA 6” generan búsquedas masivas, esa versión no existe. Según la lista oficial de Rockstar Games, solo hay dos ediciones confirmadas: la Estándar y la Ultimate.

La confusión suele originarse en la actualización a la Edición Ultimate, un complemento independiente pensado exclusivamente para quienes ya poseen la Edición Estándar. No incluye el juego base y no funciona por sí sola, por lo que no debe confundirse con una tercera versión del título.

Fechas clave y bonificaciones de lanzamiento

Las reservas comenzaron oficialmente el 25 de junio de 2026. Todas las compras que cumplan los requisitos, realizadas antes del 20 de noviembre de 2026, reciben sin costo adicional el Vintage Vice City Pack, sin importar la edición elegida.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.
Las reservas anticipadas de GTA 6 incluyen sin costo adicional el paquete Vintage Vice City Pack y un mes de suscripción a GTA+.

Ese paquete incluye un sedán Vapid Stanier del ’55 con garaje, atuendos y peinados, y un patrón de arma exclusivo. Las reservas digitales que cumplan los requisitos suman además un mes de suscripción a GTA+.

La precarga comienza el 12 de noviembre de 2026 a medianoche hora local, mismo día en que se espera que las copias en caja estén disponibles para envío o retiro en tienda. El lanzamiento oficial es el 19 de noviembre de 2026 para ambas plataformas.

¿Vale la pena pagar más por la Ultimate?

A diferencia de otros lanzamientos de la industria, la Ultimate Edition de GTA 6 no otorga acceso anticipado: todos los jugadores, sin importar la edición, entrarán al juego el mismo día. Rockstar aún no detalló los horarios de desbloqueo por zona horaria.

Tampoco hay urgencia para decidir antes del estreno, porque quien compre la Estándar puede actualizar a Ultimate después, pagando los mismos 20 dólares de diferencia.

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