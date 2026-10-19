Tecno

Las entregas del iPhone Duo se extienden hasta 2027: qué otros plegables hay para no esperar

El primer plegable de Apple llega a una categoría donde otros fabricantes ya tienen presencia y disponibilidad en canales físicos y digitales

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
El iPhone Duo es la última innovación de Apple en teléfonos inteligentes. (Foto: Apple)
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Varias personas tendrán que esperar hasta 2027 para comprar el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. Para aquellos que no quieren esperar existen celulares plegables de otras marcas que se podrían conseguir sin esperar mucho tiempo.

El mercado de los teléfonos plegables ya cuenta con alternativas de fabricantes como Samsung, Google, Motorola, Honor y Oppo. Los modelos disponibles se dividen, en general, entre celulares que se abren como un libro y otros de formato compacto que se pliegan por la mitad.

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Entre las opciones figuran el Samsung Galaxy Z Fold y el Galaxy Z Flip, el Google Pixel Fold, el Motorola Razr, el Huawei Mate X y el Honor Magic V.

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple.
Algunas configuraciones del iPhone Duo ya muestran fechas de entrega para enero de 2027. (Foto: Apple)

¿Existe una forma de adelantar la entrega del iPhone Duo?

La respuesta es no. Una vez que Apple asigna una fecha estimada a la reserva, el comprador no cuenta con un mecanismo para adelantarla. Los plazos dependen de la producción, la configuración elegida, el color, la capacidad de almacenamiento y el inventario destinado a cada región.

La compañía sugirió preparar con anticipación el color y la capacidad para agilizar el pedido. Aun así, algunos compradores comentaron en redes sociales que tuvieron problemas para finalizar la compra en la tienda en línea. Esa preparación podía reducir pasos durante la preventa, pero no garantiza una unidad ni modifica una fecha ya asignada.

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Es clave comprar solo en la página oficial de Apple en los distribuidores autorizados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
Es clave comprar solo en la página oficial de Apple en los distribuidores autorizados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Cuáles son los riesgos de comprar el teléfono en mercados de reventa

Comprar un iPhone Duo en mercados de reventa puede implicar riesgos. La alta demanda inicial suele derivar en precios por encima del valor oficial, publicaciones sin unidades disponibles y operaciones en las que no es sencillo verificar el origen del dispositivo o las condiciones reales de entrega.

Además, existen riesgos si el vendedor ofrece una reserva en lugar de un dispositivo en su poder. El comprador podría pagar por adelantado y depender de que el revendedor reciba el teléfono en la fecha prometida.

Antes de realizar una operación, que sea desde la página oficial de Apple, la existencia física del producto, el número de serie y las condiciones de devolución.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
La única forma es buscar un plegable de otra marca o esperar los tiempos de Apple. (Foto: Apple)

Qué alternativa hay para quien necesita un teléfono plegable ahora

La única alternativa para evitar la espera consiste en elegir un teléfono plegable de otra marca que tenga disponibilidad inmediata. Esa decisión supone renunciar al modelo de Apple, pero permite acceder antes a un dispositivo con formato plegable sin depender de la lista de pedidos del Duo.

El iPhone Duo llega a una categoría donde otros fabricantes ya tienen presencia, aunque Apple busca diferenciarse mediante su integración con el sistema operativo y su diseño. El modelo cuenta con una pantalla externa de 5,4 pulgadas y un panel interior de 7,6 pulgadas cuando está abierto, con una superficie 80% mayor que la del iPhone 18 Pro.

Cómo es el primer plegable de Apple

El teléfono tiene formato tipo pasaporte, bordes de titanio, dos cámaras traseras y un mecanismo diseñado para que la marca central del pliegue resulte poco visible. Cerrado puede utilizarse con una mano; abierto, permite ejecutar dos aplicaciones lado a lado y ofrece una interfaz orientada a tareas de productividad.

El iPhone Duo fue lanzado bajo la dirección de John Ternus. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
El iPhone Duo fue lanzado bajo la dirección de John Ternus. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El modelo plegable usa una versión adaptada de iOS 27, incorpora un dock vertical en el borde derecho y habilita modos específicos cuando queda semiplegado. Su batería promete hasta 24 horas de autonomía con el dispositivo cerrado, mientras que la carga rápida recupera el 50% en 20 minutos.

Asimismo, la cámara principal es de 48 megapíxeles, graba video en 4K y ofrece zoom de dos aumentos. El sistema trasero suma una cámara ultra gran angular, sin teleobjetivo dedicado. Apple reemplazó Face ID por Touch ID e integró un chip desarrollado para este dispositivo.

Analistas de Bloomberg estimaron que las ventas del Duo podrían superar los 14 millones de unidades y generar USD 28.000 millones de ingresos durante el año fiscal 2027.

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