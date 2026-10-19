Economía

Los pedidos de seguro de desempleo crecieron 30% en lo que va del año: cuántos son y qué monto cobran

Entre enero y septiembre, 145.004 despedidos comenzaron a cobrar el seguro por desempleo, mientras el haber promedio perdió frente a la inflación

Personas en fila sostienen documentos en una acera frente a un edificio con un cartel que dice Entrevistas Laborales.
Un grupo de personas sin empleo aguarda en una fila para participar en entrevistas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantidad de trabajadores registrados que comenzó a cobrar la Prestación por Desempleo creció 29,4% entre enero y septiembre de 2026, con aumentos concentrados en la industria, el comercio y la construcción, según datos oficiales de la seguridad social.

En esos nueve meses, 145.004 personas despedidas sin justa causa ingresaron al sistema de la Seguridad Social para cobrar el seguro de desempleo. En igual período de 2025 se habían registrado 112.056 altas.

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La industria fue el sector con más nuevos beneficiarios, con 35.922 casos. Le siguieron el comercio, con 32.928, y la construcción, con 21.663.

En septiembre cobraron el beneficio 127.613 personas

Al contabilizar las nuevas altas y las bajas por reincorporación laboral o por agotamiento del beneficio, 127.613 personas percibieron la prestación en septiembre.

El haber promedio fue de $ 325.368, un 18,7% más que los $ 274.324 registrados un año antes. El incremento quedó por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 33,4%.

Del total de beneficiarios de septiembre, 86.288 fueron varones y 41.325, mujeres. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de receptores, con 54.936. Santa Fe registró 9.698, Córdoba 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires 9.029.

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En los últimos dos años y nueve meses correspondientes a la administración de Javier Milei, las altas acumularon 473.186 prestaciones: 174.335 en 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 hasta septiembre de 2026.

El volumen superó los registros de los años anteriores. En 2023 se contabilizaron 108.942 altas y en 2022, 86.268.

Quiénes pueden pedir el seguro de desempleo

El seguro alcanza a trabajadores en relación de dependencia incluidos en la Ley 24.013, de Empleo que fueron desvinculados sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.

Para acceder a la prestación, se requieren al menos seis meses de aportes durante los tres años previos al despido. Los trabajadores eventuales o de temporada deben acreditar menos de 12 meses trabajados en ese período y más de 90 días en el último año.

El beneficio se otorga por hasta 12 meses, con seis meses adicionales para quienes tienen más de 45 años. El esquema es descendente: equivale al 100% durante los primeros cuatro meses, al 80% entre el quinto y el octavo y al 70% entre el noveno y el duodécimo.

Hombre con chaqueta lleva una caja de cartón con objetos personales, como carpetas y una planta, saliendo de un edificio de oficinas con puertas de cristal.
Un hombre de mediana edad, con rostro de preocupación, sostiene una caja con sus pertenencias personales al salir de las oficinas centrales de su empresa tras su despido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras reciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares y el cómputo del período para la antigüedad jubilatoria.

En 2023, el Consejo del Salario Mínimo estableció que el seguro debía representar el 75% de la mejor remuneración habitual de los seis meses previos. Sin embargo, la resolución fijó un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.

Cómo se hace el trámite del seguro de desempleo

Para iniciar la solicitud del seguro de desempleo, se debe reunir el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, y la constancia de desempleo, también en original y copia, según el detalle del trámite.

Luego, el trámite puede realizarse de dos maneras:

  1. Por internet: se debe ingresar a la sección Atención Virtual de Anses con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Si el solicitante no cuenta con esa clave, puede crearla en ese momento.
  2. De forma presencial: también es posible gestionar la prestación en una oficina de Anses, con turno previo.

Una vez aprobada la prestación, Anses tramita la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario. Allí se deposita el dinero y el banco asignado entrega una tarjeta de débito para efectuar extracciones y operar en cajeros automáticos.

Si la persona ya cobra otra prestación de Anses mediante una cuenta bancaria, el organismo utilizará esa misma cuenta. Quienes tengan una caja de ahorro propia pueden solicitar a su entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social.

Con información de NA

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