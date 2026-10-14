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Qué cargo tendrá David Vélez, creador del neobanco Nu, en Colombia tras el logro de unicornio en menos de 5 años

Nu cuenta con más de 140 millones de usuarios y obtuvo ingresos medios cercanos a USD 16 por cada cliente activo

David Vélez, fundador de Nu, asumirá un rol de asesor ad honorem para impulsar la inteligencia artificial en Colombia. REUTERS/Alberto Alerigi Jr.
David Vélez, fundador de Nu, asumirá un rol de asesor ad honorem para impulsar la inteligencia artificial en Colombia. REUTERS/Alberto Alerigi Jr.
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David Vélez, creador del neobanco Nu, tendrá el cargo de asesor ad honorem en la revolución de la inteligencia artificial en Colombia.

El fundador y director ejecutivo de Nubank también ocupa la presidencia de la compañía, desde donde define la visión de largo plazo y lidera la expansión regional del neobanco en Brasil, México y Colombia, así como su reciente ingreso a Estados Unidos.

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Nu atiende a más de 140 millones de clientes y registró ingresos promedio de aproximadamente USD 16 por cliente activo durante el primer trimestre de 2026, frente a cerca de USD 40 en los bancos tradicionales.

Además de crear Nubank, Vélez dirige la empresa y preside su estructura corporativa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Además de crear Nubank, Vélez dirige la empresa y preside su estructura corporativa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué hará David Vélez como asesor como asesor

Vélez planteó que la inteligencia artificial puede transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos, mediante una mejora en el acceso a los servicios y una reducción de los costos operativos.

“Eso significa reinventar el Gobierno, reinventar el Estado, poniendo al ciudadano en el centro de la estrategia, mejorando el acceso a servicios, bajando el costo de operación, aumentando la producción, la productividad, mejorando la educación de la gente y, además de eso, llevándole muchas más oportunidades”, dijo Vélez.

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El empresario creó Nubank en 2013, después de una mala experiencia al intentar abrir una cuenta en un banco tradicional de Brasil. Su objetivo fue reducir la burocracia y las altas tarifas del sistema financiero.

Vélez sostiene que la inteligencia artificial puede mejorar el vínculo entre las entidades públicas y la ciudadanía. REUTERS/Brendan McDermid/
Vélez sostiene que la inteligencia artificial puede mejorar el vínculo entre las entidades públicas y la ciudadanía. REUTERS/Brendan McDermid/

Desde Nubank, Vélez impulsa el uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia financiera y facilitar el acceso a servicios bancarios.

Cómo usa Nubank la inteligencia artificial

Nu presentó una estrategia de inteligencia artificial basada en datos propios, modelos fundacionales y herramientas de asesoramiento financiero personalizado.

El eje de esta estrategia es nuFormer, un modelo fundacional propio y autosupervisado que utiliza la información acumulada por la empresa durante más de una década.

Según Nu, la herramienta permite tomar decisiones crediticias más precisas y extender límites de crédito de forma segura a clientes que podrían quedar excluidos de modelos menos detallados.

El empresario considera que esta tecnología permitiría ampliar el acceso a servicios y reducir costos de operación del Estado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El empresario considera que esta tecnología permitiría ampliar el acceso a servicios y reducir costos de operación del Estado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El sistema ya opera en el principal segmento de crédito de la compañía en Brasil y su uso se expandirá a préstamos personales, México y Colombia.

Nu también explicó que automatizó un laboratorio para contrastar técnicas académicas con sus datos internos, lo que redujo el ciclo de experimentación de meses a un solo día.

Para Rohan Ramanath, gerente general de AI Core de la empresa, los modelos pueden combinar inclusión financiera y rentabilidad: “Nos permiten extender crédito de manera segura y responsable a un mayor número de personas”.

Nubank nació en 2013, luego de que Vélez tuviera dificultades para abrir una cuenta bancaria en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo
Nubank nació en 2013, luego de que Vélez tuviera dificultades para abrir una cuenta bancaria en Brasil. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

Las herramientas de orientación financiera de Nu

La compañía desarrolla AI Private Banker, un conjunto de recursos de inteligencia artificial orientado a ayudar a los usuarios a organizar sus finanzas, gestionar deudas y tomar decisiones de crédito.

Algunas de estas funciones llevan al menos seis meses en pruebas y ya son utilizadas por más de 15 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con Nu.

La empresa busca acercar herramientas de orientación financiera a familias de ingresos bajos y medios, que históricamente han tenido un acceso limitado a asesoramiento personalizado.

Nu respaldó su expansión a Estados Unidos con una utilidad neta de US$1.100 millones en el segundo trimestre de 2026 y 139 millones de clientes - crédito captura pantalla/Nu/YouTube
Nu inició formalmente sus operaciones en Estados Unidos en septiembre de 2026, mientras espera la aprobación definitiva de su licencia bancaria. - crédito captura pantalla/Nu/YouTube

Nu considera que la personalización, la venta cruzada y el asesor financiero con inteligencia artificial pueden contribuir a reducir la diferencia entre sus ingresos promedio por cliente activo y los de los bancos tradicionales.

Nu llega a Estados Unidos

Nu, conocida como Nubank, comenzó formalmente sus operaciones en Estados Unidos en septiembre de 2026.

La expansión se concretó antes de lo previsto inicialmente, a partir de una alianza estratégica, mientras la empresa aguarda la aprobación definitiva de su licencia bancaria.

El precio de la acción de Nu Holdings en la Bolsa de Nueva York es de aproximadamente USD 13,84. En la Bolsa de Valores de Colombia, dentro del Mercado Global Colombiano, cerró recientemente cerca de COP 44.100.

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