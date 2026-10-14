“Dijo me duele el pecho y se cayó”: el relato de un testigo sobre los últimos minutos de Jorge Locomotora Castro en el bingo

Una persona que se encontraba en el bingo relató lo sucedido

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Jorge Locomotora Castro murió durante la madrugada de este miércoles a los 59 años. El mítico boxeador, que marcó una era en el deporte argentino, se descompensó mientras jugaba en el bingo de Morón. Cuando la ayuda médica arribó al lugar, el símbolo del pugilismo nacional ya se encontraba sin vida. El testimonio de una persona que vio los últimos minutos aparece como una pieza clave para comprender qué sucedió en el sitio ubicado sobre la calle San Martín del municipio del oeste de la provincia de Buenos Aires.

La persona, identificada como Marcos Tolosa, dio su relato en el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Simplemente se descompuso. Me dice me duele el pecho y cayó”, narró esta persona. “Estaba vivo, estaba lo más bien. Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá. Lo dejaron morir. Estuvo 15 minutos ahí. No estuvo más. Hasta que vino la ambulancia 15 minutos. Pero él estaba vivo. Terrible, terrible”, agregó. Según reportó Mercedes Ninci, este hombre se encontraba en las máquinas jugando al lado de Castro.

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“Acá tienen que tener una ambulancia como tenían los gallegos antes. Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, sentenció. Cuando le preguntaron si el ex boxeador “alcanzó a decirle algo”, respondió: “Que le dolía el pecho. Él tenía problemas de diabetes y le dio un pico de diabetes. Y bueno... pero lo han dejado morir, lo han dejado morir”.

Los primeros datos que se informaron en el informe policial marcaron que el encargado del establecimiento hizo el llamado de emergencia porque se encontraba una persona descompensada en el interior del lugar. El Comando Patrulla de Morón se hizo presente con ayuda médica, pero constataron que el ex boxeador ya estaba sin signos vitales. Los informes iniciales indican que tuvo baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes. La causa se encuentra bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

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El impacto por su fallecimiento da la vuelta al mundo. La cuenta oficial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) compartió un posteo: “El mundo del boxeo se despide de Jorge Roña Castro, uno de los boxeadores más memorables de Argentina. Con su característica tenacidad y su espíritu indomable, Castro grabó su nombre en la historia del boxeo al ganar el Campeonato Mundial de Peso Medio de la WBA en 1994, ganándose así un lugar entre los campeones mundiales de este deporte. La WBA expresa su más sentido pésame a sus seres queridos y a la comunidad boxística argentina. Su legado perdurará. Descansa en paz, campeón”.

Los mensajes por la muerte del Roña Castro

Castro había construido una carrera de 144 combates profesionales, con 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. Su mayor título llegó en 1994, cuando conquistó el cinturón vacante de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

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Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro alcanzó el campeonato mundial el 12 de agosto de 1994 al vencer al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires.

Cuatro meses después, en Monterrey, México, protagonizó una de las peleas más recordadas del boxeo argentino. El 10 de diciembre de ese año defendió la corona ante John David Jackson. El combate parecía inclinarse hacia el estadounidense: Castro recibió un castigo sostenido, terminó con ambos ojos inflamados y estuvo cerca de perder antes del límite. En el noveno asalto conectó una izquierda al mentón de Jackson que derribó a su rival. Luego de otras dos caídas, el árbitro decretó el nocaut y el argentino bautizó aquel golpe como “La mano de Dios”, en referencia a la jugada de Diego Maradona en el Mundial de México 1986.

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Ring Magazine distinguió aquella pelea como la Pelea del Año y eligió el noveno capítulo como el Asalto del Año. Esa actuación consolidó su reconocimiento internacional.

El apodo Roña surgió en su adolescencia, cuando comenzó a boxear en Santa Cruz después de participar en peleas callejeras. Un accidente en bicicleta amenazó con alejarlo del deporte, pero debutó como profesional el 14 de febrero de 1987 con un nocaut sobre el chileno Patricio Caracci.

El púgil se mantuvo invicto en sus primeros 37 combates. En diciembre de 1989 encabezó la velada con la que el estadio Luna Park volvió a recibir boxeo después de dos años de inactividad, tras imponerse sobre Miguel Arroyo. Aquella presentación impulsó sus primeras peleas en Estados Unidos y Europa. En 1991 desafió al campeón superwelter Terry Norris y, al año siguiente, enfrentó en Pensilvania a Roy Jones Jr., de quien fue el primer rival que logró llevar una pelea a la decisión de los jueces.

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Castro defendió el título mediano frente a Alex Ramos y venció otra vez a Reggie Johnson en una revancha. Perdió el cinturón el 19 de diciembre de 1995, cuando el japonés Shinji Takehara se impuso por decisión unánime en Tokio.

Tras pasar a la categoría supermediano, Castro enfrentó dos veces en 1997 al panameño Roberto Durán, cuatro veces campeón mundial. Ganó el combate de Mar del Plata y perdió el de Panamá; al año siguiente venció nuevamente a Jackson por puntos y obtuvo el cinturón Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo.

A comienzos del siglo XXI buscó un título en la división crucero, aunque cayó ante el cubano Juan Carlos Gómez en 2000 y frente al kazajo Vassiliy Jirov en 2002. En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Buenos Aires que le provocó colapso pulmonar y múltiples fracturas en las costillas. Pese a ese diagnóstico, volvió a pelear en 2006. Su última presentación profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto al paraguayo José Luis Herrera, luego de una derrota previa ante el mismo rival.

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La Fundación Konex le otorgó en 2000 el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores boxeadores de la década en Argentina. En sus últimos años se instaló en Morón, donde trabajaba en la apertura de un centro comunitario.

Desde la pandemia sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora, además de aportar mercadería a otros espacios barriales. Al describir la situación que atravesaban quienes asistían a esos lugares, dijo: “Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata”. Al recordar su propia experiencia durante un cumpleaños, explicó el motivo de ese trabajo: “Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos”.

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Su última pareja, Noe Vigliarolo, lo despidió con un mensaje en Instagram. “Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, escribió. Vigliarolo contó que la pareja planeaba comprometerse durante un viaje a la costa por el Día de la Madre. Ambos se mostraban juntos en redes sociales desde mayo del año anterior y, en junio de este año, habían lanzado “El show de Roña y Noe”, una propuesta de evento en vivo transmitido por streaming.