Gobierno panameño destina $4.8 millones para el mantenimiento de cuatro helicópteros

Dos helicópteros a escala con matrículas de Panamá reposan sobre una base cubierta de billetes de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Panamá el Consejo de Gabinete aprobó dos adendas por un total de $4.892.376,18 destinadas al mantenimiento de cuatro helicópteros, que según se informó cumplen funciones de seguridad, rescate y traslado de ayuda humanitaria en el país.

La decisión surgió luego de que una inspección detectara hallazgos técnicos en una de las aeronaves que comprometían su capacidad de vuelo, señala una nota de prensa oficial.

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Por ello, se indica que las autoridades autorizaron de inmediato las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad operacional.

El primero de los proyectos aprobados, identificado como la resolución 123-26, autoriza la Adenda N.º 1 al contrato de servicios de mantenimiento aeronáutico para dos helicópteros modelo AW139M propiedad del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Se trata de las aeronaves con matrículas AN-145 y AN-146. El monto adicional asciende a $1.085.125,89.

Un helicóptero con la matrícula AN-145 Panamá permanece en un terreno despejado rodeado de vegetación y colinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la inspección del helicóptero AN-145, el informe del Consejo de Gabinete indica que surgieron hallazgos técnicos que requerían subsanación obligatoria.

Las autoridades autorizaron los trabajos correspondientes por tratarse de reparaciones necesarias para la seguridad del Estado, cuya omisión, dice, hubiera comprometido la capacidad de vuelo y la seguridad operacional de la aeronave.

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En la unidad AN-146 se presentó una situación similar: los hallazgos técnicos surgidos durante el mantenimiento representaron un incremento sobre el monto original del contrato, por lo que resultó necesario honrar el pago de esos servicios ya ejecutados.

Ambas aeronaves están configuradas para el transporte de pasajeros y carga. Permiten brindar ayuda humanitaria, soporte logístico a escala nacional y evacuaciones aeromédicas en zonas de difícil acceso.

También se emplean en misiones de extinción de incendios forestales mediante el sistema Bambi Bucket. Su uso se extiende además al combate contra el narcotráfico y delitos conexos, como parte de la seguridad nacional.

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Un helicóptero con matrícula AN-146 de Panamá vuela sobre una extensa zona boscosa tras completar una misión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato con Panamá Heliports Designer se extiende casi 900 días más.

El segundo proyecto, la resolución 124-26, autoriza la Adenda N.º 2 al Contrato de Servicio N.º DA-029-2022 entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Panamá Heliports Designer.

El acuerdo, siempre según el informe oficial, cubre el mantenimiento de dos helicópteros modelo AW139, con matrículas AN-139 (serie 31451) y AN-142 (serie 31470). Estas unidades fueron adquiridas para misiones de seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad nacional.

La nueva adenda adiciona 886 días calendario al contrato original. Con esa extensión, la vigencia total queda fijada en 1.226 días calendario.

El monto de esta adenda es de $3.807.250,29, cifra que incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). Con ese incremento, el monto del contrato original pasa a $9.591.093,15.

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Dos pilotos operan los controles de un helicóptero que sobrevuela la costa de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la ampliación, se indica que Panamá Heliports Designer realizará las inspecciones programadas según el manual del fabricante, correspondientes a los ciclos de dos y cuatro años. Esos trabajos equivalen a ocho años de uso acumulado en ambas aeronaves.

Al igual que las unidades del SENAN, los helicópteros AN-139 y AN-142 se destinan al transporte de pasajeros y carga, la ayuda humanitaria y el soporte logístico en todo el territorio nacional.

Cumplen también evacuaciones aeromédicas en lugares de difícil acceso y apoyo logístico en misiones de extinción de incendios forestales. Su aporte se extiende a la seguridad nacional en el combate contra el narcotráfico y delitos conexos, de acuerdo con la información proporcionada.

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Las cuatro aeronaves integran así una flota que combina funciones humanitarias y de seguridad bajo un mismo esquema de mantenimiento, con contratos que el Gobierno panameño decidió ampliar para sostener su operatividad tras los hallazgos técnicos detectados en los últimos trabajos de inspección.