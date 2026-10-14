Panamá

Gobierno panameño destina $4.8 millones para el mantenimiento de cuatro helicópteros

Gabinete aprueba adendas a contratos de mantenimiento de las aeronaves utilizadas para ayuda humanitaria

Dos maquetas de helicópteros militares panameños colocados sobre billetes de dólares estadounidenses en una mesa.
Dos helicópteros a escala con matrículas de Panamá reposan sobre una base cubierta de billetes de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Panamá el Consejo de Gabinete aprobó dos adendas por un total de $4.892.376,18 destinadas al mantenimiento de cuatro helicópteros, que según se informó cumplen funciones de seguridad, rescate y traslado de ayuda humanitaria en el país.

La decisión surgió luego de que una inspección detectara hallazgos técnicos en una de las aeronaves que comprometían su capacidad de vuelo, señala una nota de prensa oficial.

PUBLICIDAD

Por ello, se indica que las autoridades autorizaron de inmediato las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad operacional.

El primero de los proyectos aprobados, identificado como la resolución 123-26, autoriza la Adenda N.º 1 al contrato de servicios de mantenimiento aeronáutico para dos helicópteros modelo AW139M propiedad del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Se trata de las aeronaves con matrículas AN-145 y AN-146. El monto adicional asciende a $1.085.125,89.

Helicóptero verde con la inscripción AN-145 Panamá posado sobre hierba alta en un campo con colinas y árboles al fondo.
Un helicóptero con la matrícula AN-145 Panamá permanece en un terreno despejado rodeado de vegetación y colinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la inspección del helicóptero AN-145, el informe del Consejo de Gabinete indica que surgieron hallazgos técnicos que requerían subsanación obligatoria.

Las autoridades autorizaron los trabajos correspondientes por tratarse de reparaciones necesarias para la seguridad del Estado, cuya omisión, dice, hubiera comprometido la capacidad de vuelo y la seguridad operacional de la aeronave.

PUBLICIDAD

En la unidad AN-146 se presentó una situación similar: los hallazgos técnicos surgidos durante el mantenimiento representaron un incremento sobre el monto original del contrato, por lo que resultó necesario honrar el pago de esos servicios ya ejecutados.

Ambas aeronaves están configuradas para el transporte de pasajeros y carga. Permiten brindar ayuda humanitaria, soporte logístico a escala nacional y evacuaciones aeromédicas en zonas de difícil acceso.

También se emplean en misiones de extinción de incendios forestales mediante el sistema Bambi Bucket. Su uso se extiende además al combate contra el narcotráfico y delitos conexos, como parte de la seguridad nacional.

Un helicóptero verde con la inscripción AN-146 Panamá vuela sobre la copa de los árboles bajo un cielo parcialmente nublado.
Un helicóptero con matrícula AN-146 de Panamá vuela sobre una extensa zona boscosa tras completar una misión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato con Panamá Heliports Designer se extiende casi 900 días más.

El segundo proyecto, la resolución 124-26, autoriza la Adenda N.º 2 al Contrato de Servicio N.º DA-029-2022 entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la empresa Panamá Heliports Designer.

El acuerdo, siempre según el informe oficial, cubre el mantenimiento de dos helicópteros modelo AW139, con matrículas AN-139 (serie 31451) y AN-142 (serie 31470). Estas unidades fueron adquiridas para misiones de seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad nacional.

La nueva adenda adiciona 886 días calendario al contrato original. Con esa extensión, la vigencia total queda fijada en 1.226 días calendario.

El monto de esta adenda es de $3.807.250,29, cifra que incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). Con ese incremento, el monto del contrato original pasa a $9.591.093,15.

Vista de la cabina de un helicóptero con dos pilotos uniformados de espaldas frente al panel de instrumentos y la Ciudad de Panamá.
Dos pilotos operan los controles de un helicóptero que sobrevuela la costa de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la ampliación, se indica que Panamá Heliports Designer realizará las inspecciones programadas según el manual del fabricante, correspondientes a los ciclos de dos y cuatro años. Esos trabajos equivalen a ocho años de uso acumulado en ambas aeronaves.

Al igual que las unidades del SENAN, los helicópteros AN-139 y AN-142 se destinan al transporte de pasajeros y carga, la ayuda humanitaria y el soporte logístico en todo el territorio nacional.

Cumplen también evacuaciones aeromédicas en lugares de difícil acceso y apoyo logístico en misiones de extinción de incendios forestales. Su aporte se extiende a la seguridad nacional en el combate contra el narcotráfico y delitos conexos, de acuerdo con la información proporcionada.

Las cuatro aeronaves integran así una flota que combina funciones humanitarias y de seguridad bajo un mismo esquema de mantenimiento, con contratos que el Gobierno panameño decidió ampliar para sostener su operatividad tras los hallazgos técnicos detectados en los últimos trabajos de inspección.

Temas Relacionados

PanamáHelicópterosMantenimientoSENANAyudaHumanitariaConsejoGabinetePasajerosCargaNarcotráficoIncendiosPanamá Heliports Designer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica decomisa más de 14 toneladas de pollo, huevos, mariscos y frutas que eran transportados en condiciones insalubres

La mercadería fue interceptada en camiones procedentes de la frontera con Panamá. Las autoridades advirtieron sobre posibles riesgos para la salud pública y ordenaron destruir los productos ante la falta de documentación sanitaria y de procedencia.

Costa Rica decomisa más de 14 toneladas de pollo, huevos, mariscos y frutas que eran transportados en condiciones insalubres

Pacientes con epilepsia necesitan medicamentos tras sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá

En las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera quienes padecen esta enfermedad podrían tener dificultades para mantener sus tratamientos, señala la Fundación Luces Panamá

Pacientes con epilepsia necesitan medicamentos tras sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá

Más de 8,300 niños necesitan ayuda tras el terremoto en Panamá, según Unicef

El organismo estima que 38.000 personas requieren asistencia humanitaria, mientras los daños en hospitales, escuelas y viviendas complican la recuperación de las comunidades afectadas.

Más de 8,300 niños necesitan ayuda tras el terremoto en Panamá, según Unicef

Terremoto en Panamá provocó una ruptura de falla estimada en 73 kilómetros

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá calculó una superficie afectada por el desplazamiento subterráneo de 1,422 kilómetros cuadrados y presentó un mapa con la distribución de las réplicas.

Terremoto en Panamá provocó una ruptura de falla estimada en 73 kilómetros

La influencer Gracie Bon financia ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Panamá

La influenciadora y modelo panameña utilizó su propio dinero para llevar víveres a las comunidades devastadas del suroeste del país

La influencer Gracie Bon financia ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Panamá

TECNO

Forza Horizon 2 ya puede jugarse en PC gracias a un proyecto independiente

Forza Horizon 2 ya puede jugarse en PC gracias a un proyecto independiente

Microsoft lanza Xbox Labs: cualquier persona podrá crear su propio videojuego usando IA

Un informe revela que solo 2 de 134 modelos de IA superaron las pruebas sobre terrorismo y armas nucleares

Qué cargo tendrá David Vélez, creador del neobanco Nu, en Colombia tras el logro de unicornio en menos de 5 años

Lista de teléfonos Samsung que no podrán actualizarse a One UI 9 y Android 17

ENTRETENIMIENTO

"Las discapacidades necesitan ser escuchadas": el legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad y su reclamo por una representación auténtica en Hollywood

"Las discapacidades necesitan ser escuchadas": el legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad y su reclamo por una representación auténtica en Hollywood

Joni Mitchell obtuvo la ciudadanía estadounidense 62 años después de llegar desde Canadá

Primeras imágenes de Austin Butler y Michael B. Jordan en ‘Miami Vice ’85′, que incorpora dos fichajes de última hora

Entre Ferrari, Madonna y crisis política, Menem prepara su regreso

Ben Affleck considera esta icónica película el punto más bajo de su carrera: “Fue una experiencia negativa por muchas razones”

MUNDO

El régimen de Irán afirmó que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

El régimen de Irán afirmó que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante la guerra híbrida que ejecuta Rusia

Erdogan tomó la principal cadena de TV opositora de Turquía, interrumpió las transmisiones en vivo e impuso un interventor

El FMI advirtió que los ataques contra Arabia Saudita pueden afectar a la economía mundial

Zelensky acusó a Putin de atacar infraestructura energética y despreciar a Estados Unidos como “nunca antes”