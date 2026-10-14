Semana Morazánica movilizó 1.6 millones de personas y generó más de $30 millones en Honduras

Honduras reportó un crecimiento del 20.8% en la derrama económica turística frente a los L637 millones contabilizados durante el feriado de 2021. (Foto: Cortesía / Redes sociales)

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Honduras registró un importante movimiento turístico durante la Semana Morazánica 2026, con millones de desplazamientos por carreteras y destinos del país, en un feriado que dejó una derrama económica estimada en 769 millones de lempiras (30$ millones), de acuerdo con el balance presentado por las autoridades de Turismo.

El ministro de la Secretaría de Turismo, Andrés Ehrler, informó que, entre el viernes 2 y el domingo 11 de octubre, se contabilizaron 1.6 millones de movilizaciones a nivel nacional, una cifra que refleja los desplazamientos de hondureños entre distintas ciudades y destinos durante el período vacacional.

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El funcionario aclaró que este indicador no equivale necesariamente a 1.6 millones de personas distintas, sino que contabiliza los movimientos de quienes viajaron de un punto a otro dentro del territorio nacional, ya fuera para visitar sitios turísticos, realizar actividades recreativas o acudir a otros lugares.

“Semana Morazánica 2026, que se contabiliza desde el Ministerio de Turismo, desde el día viernes, 02 de octubre, hasta el día domingo, 11 de octubre, contabilizó un total de 1.6 millones de personas movilizadas a nivel nacional”, comunicó Ehrler.

De las movilizaciones registradas durante la Semana Morazánica, 524,914 estuvieron relacionadas con desplazamientos hacia destinos turísticos para actividades de vacaciones y ocio.(Foto: cortesía Ministerio de Cultura en Honduras)

El registro contempla diferentes modalidades de transporte, entre ellas autobuses, transporte colectivo, caravanas, excursiones y vehículos particulares que se desplazaron hacia distintos puntos del país.

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Según el titular de Turismo, las 1.6 millones de movilizaciones representan un incremento del 4% en comparación con los datos recopilados por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) durante el feriado de 2021.

El indicador permite a las autoridades observar el comportamiento de los desplazamientos internos durante las vacaciones y establecer cuáles fueron las zonas que concentraron una mayor actividad turística.

Sin embargo, el ministro precisó que una parte de esos movimientos correspondió a viajes que no necesariamente tuvieron como objetivo principal pasar vacaciones en un destino turístico.

De acuerdo con la estimación oficial, 524,914 movilizaciones estuvieron directamente relacionadas con visitas a destinos turísticos para realizar actividades de ocio, descanso y recreación.

Esta cifra permite diferenciar los desplazamientos generales registrados en el país de aquellos vinculados específicamente con el turismo durante el feriado.

Andrés Ehrler, ministro de Turismo, informó que el feriado dejó una derrama económica estimada en L769 millones, equivalente a más de 30 millones de dólares. (FOTO: Hondudiario)

En cuanto a los lugares que concentraron una mayor cantidad de visitantes que permanecieron durante la noche, Ehrler mencionó a Tela, La Ceiba, Copán Ruinas, Omoa, La Esperanza, Comayagua, Choluteca, Gracias y Roatán.

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Estos destinos, ubicados en diferentes regiones del país, forman parte de la oferta turística hondureña que atrae a viajeros interesados en playas, naturaleza, historia, cultura y actividades recreativas.

La presencia de destinos costeros, ciudades coloniales y municipios de montaña entre los lugares con mayor pernoctación evidencia la diversidad de opciones que tienen los turistas durante los períodos vacacionales.

Por otra parte, entre los sitios que registraron una importante visitación, el ministro destacó Valle de Ángeles, Santa Lucía, Tela, San Lorenzo, Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa, entre otros.

Uno de los principales resultados del balance presentado por la Secretaría de Turismo fue la derrama económica estimada en 769 millones de lempiras, equivalente a más de 30 millones de dólares.

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La cifra supera los 637 millones de lempiras registrados durante el feriado de 2021 y representa un incremento del 20.8% en los ingresos turísticos respecto a ese período.

El conteo de Turismo incluye desplazamientos en autobuses, transporte colectivo, caravanas, excursiones y vehículos particulares hacia diferentes puntos del territorio hondureño. (Foto: Redes sociales)

La estimación fue elaborada por el Instituto Hondureño de Turismo y complementada con encuestas realizadas al sector privado, según la información proporcionada por las autoridades.

Los ingresos asociados con la actividad turística pueden beneficiar a distintos segmentos de la economía, entre ellos hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte, operadores turísticos y pequeños negocios ubicados en las zonas visitadas.

El balance de la Semana Morazánica permite a las autoridades identificar las tendencias de movilidad y analizar el comportamiento de los destinos que recibieron visitantes durante las vacaciones.

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En esta edición, el aumento del 4% en las movilizaciones y el crecimiento del 20.8% en la derrama económica frente a 2021 constituyen los principales resultados destacados por la Secretaría de Turismo.