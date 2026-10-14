Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

La conductora de Bendita recordó en MasterChef Celebrity una vieja crítica a la conductora y abrió un ácido intercambio (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Wanda Nara confrontó a Edith Hermida por las críticas que pudo haber recibido de su parte durante una prueba de MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora le preguntó a la participante si alguna vez había hablado en su contra y la animadora recordó una situación vinculada con los hijos que la mediática tuvo con Maxi López.

El intercambio ocurrió mientras los participantes realizaban la prueba de la cinta transportadora. La animadora de Bendita (El Nueve) intentó postergar su respuesta porque tenía preparaciones en el horno, pero finalmente accedió a explicar qué era lo que le había cuestionado años atrás.

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Edith Hermida recordó en MasterChef Celebrity una vieja crítica a la conductora y abrió un intercambio sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi (MasterChef CelebriTY, Telefe)

Edith señaló que le había incomodado ver a los tres hijos que Wanda tuvo con su primer marido con la camiseta de Mauro Icardi, quien era pareja de la empresaria en ese momento. “A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, expresó. Nara rechazó que esa decisión hubiera sido suya y sostuvo que los niños también eligen qué ropa usar. Hermida insistió con su postura y explicó que, para ella, López seguiría siendo el padre de los chicos más allá de las relaciones posteriores de su expareja.

La conductora respondió con una referencia a los conflictos que mantuvo con el exfutbolista. “Si yo te cuento todas las que me hizo Maxi, vas a decir: los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”, dijo entre risas. Tras ese comentario, Hermida definió a Maxi López como “piratongo”, en tono de broma. Wand afirmó que había advertido esa faceta de su exmarido, aunque tarde, y señaló que Hermida podría haberle dado una advertencia cuando trabajaba como periodista.

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Edith Hermida cuestionó a Wanda Nara por sus hijos: “El padre siempre va a ser el padre”

La animadora respondió que a Nara le atraen ese tipo de personalidades. La conductora coincidió: “Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen a mí. Porque después, ¿sabés qué pasa? Me convierto yo en pirata”. Hermida cerró la conversación al destacar el carácter de la conductora: “Vos sos brava igual”.

El antecedente al que aludió la conductora de El Nueve se remonta a abril de 2014, cuando Mauro Icardi publicó en redes sociales imágenes de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda y Maxi, con la camiseta de Newell’s Old Boys, club del que es hincha el futbolista. La publicación provocó en ese momento un cruce público con quien era su exmarido.

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La foto de los hijos de Wanda Nara y Maxi López con camisetas de Newell’s que generó polémica en 2014 (X)

Wanda Nara defendió entonces la situación y afirmó que sus hijos tenían camisetas de distintos clubes y que podían usar la de Icardi porque convivían con él. Sin embargo, el reclamo de López no se redujo a esa publicación: en declaraciones a Sky Sport manifestó que no se sentía cómodo con la difusión de imágenes de sus hijos en redes sociales. Días después, el 13 de abril de 2014, el delantero evitó saludar a Icardi antes de un partido entre Sampdoria e Inter, un gesto que expuso la tensión entre ambos.

Con el paso de los años, Wanda Nara y Maxi López reconstruyeron el trato como padres de sus tres hijos. En una entrevista de marzo de 2026, el exfutbolista contó que el proceso demandó tiempo y que, tras un período de distancia, ambos entendieron que debían dejar atrás las disputas para concentrarse en el bienestar de sus hijos.

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“Si yo te cuento todas las que me hizo Maxi, vas a decir: los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”, se defendió Wanda Nara

Según relató López, el acercamiento se afianzó cuando Nara le pidió recomponer el diálogo y contar con su acompañamiento. Meses más tarde, señaló que la decisión de no responder a cada provocación fue una postura acordada, aunque admitió que el entendimiento tuvo avances y retrocesos. Sin embargo, el gran momento que selló la paz entre ambos fue el fichaje de Maxi en la temporada del año pasado de MasterChef Celebrity, donde demostró la buena química entre ambos y le permitió a él iniciar un nuevo camino en los medios.