A cuánto habría llegado la inflación de septiembre con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inflación de septiembre fue de 1,9%, según informó el Indec. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento de 23,6% entre enero y septiembrey de 33,4% en los últimos doce meses. Pero si se hubiera aplicado el nuevo índice de precios que el Gobierno tenía previsto implementar desde enero y postergó tras la salida de Marco Lavagna del organismo, la variación mensual habría sido mayor.

Con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, según la consultora Equilibra, la inflación de septiembre habría sido de 2% y el acumulado de los primeros nueve meses del año habría alcanzado el 25,1%, 1,5 puntos porcentuales por encima de la medición oficial del Indec.

PUBLICIDAD

Evolución de la inflación medida por el Indec y la inflación con el índice actualizado

De acuerdo al informe oficial, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, con un incremento de 3%.

En contraste, Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación, con un alza de 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4%.

En cuanto a la incidencia en el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la mayoría de las regiones, mientras que en el Gran Buenos Aires ese lugar lo ocuparon los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos.

Por otra parte, la inflación de septiembre presentó diferencias entre las regiones del país. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional del 1,9%.

PUBLICIDAD

En tanto, el Noroeste y Cuyo tuvieron subas del 1,9%, mientras que en el Noreste el incremento fue del 1,7%. La Patagonia registró la menor variación mensual, con un alza del 1,4%.

Qué se espera para octubre

Para Equilibra, la tasa de inflación de octubre sería similar o apenas inferior a la de septiembre. “Registramos menores aumentos de precios Regulados a comienzos de octubre, pero otros rubros mostraron subas significativas sobre el final de septiembre (nafta, indumentaria o verduras, por ejemplo), dejando un arrastre estadístico relevante para el mes en curso”, señalaron.

En la misma línea, el relevamiento de C&T para octubre apunta a que el mes cierre con una inflación total similar a la de septiembre, pero con la inflación núcleo algo más baja.

PUBLICIDAD

La tasa de inflación de octubre sería similar o apenas inferior a la de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Piccardo, Economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, proyecta un IPC de entre 1,8% y 1,9% mensual. “La menor presión estacional respecto de septiembre contribuiría a moderar el índice, aunque los ajustes de precios regulados limitarían la desaceleración. Entre los aumentos previstos se destacan los colectivos de CABA y PBA (3,7%), el subte (3,6%) y las cuotas de medicina prepaga (entre 1,9% y 4,9%, según la empresa)”, explicó.

“En este contexto, esperamos que la inflación se mantenga ligeramente por debajo del 2% mensual, con la evolución del componente núcleo como principal indicador para evaluar la continuidad del proceso de desinflación”, agregó.

PUBLICIDAD

En Puente dijeron: “Consideramos que esta es la ‘velocidad crucero’ de los precios a la que se moverá el IPC durante los próximos meses, incluso un par de décimas más también”.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, apuntó: “El proceso de desinflación será lento y sinuoso. La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación”.

El mercado espera que la inflación acumulada durante los próximos doce meses esté en torno al 21%. Ese escenario implicaría una inflación mensual promedio del 1,6%, y en términos prácticos, equivaldría a un estancamiento del proceso de desinflación.

PUBLICIDAD

“La inflación núcleo, el indicador más relevante para evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias y la efectividad del plan de estabilización, se ubicó en el 1,7% mensual. Así, la núcleo trimestral anualizada alcanza el 23,4%. Son registros elevados que, en un contexto de debilidad de la actividad, vuelven mucho más costosa la estabilización en términos políticos”, remarcó Casas.

“Lamentablemente, los precios regulados y estacionales continúan teniendo una incidencia significativa sobre el índice general y dificultan una desaceleración más sostenida y previsible”, agregó.