Economía

A cuánto habría llegado la inflación de septiembre con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

De haberse aplicado la medición que el Indec preveía implementar en enero, la inflación habría sido mayor que el 1,9% informado este martes

Un hombre de espaldas observa estantes en el pasillo de un supermercado junto a carros de compra metálicos vacíos.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inflación de septiembre fue de 1,9%, según informó el Indec. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento de 23,6% entre enero y septiembrey de 33,4% en los últimos doce meses. Pero si se hubiera aplicado el nuevo índice de precios que el Gobierno tenía previsto implementar desde enero y postergó tras la salida de Marco Lavagna del organismo, la variación mensual habría sido mayor.

Con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, según la consultora Equilibra, la inflación de septiembre habría sido de 2% y el acumulado de los primeros nueve meses del año habría alcanzado el 25,1%, 1,5 puntos porcentuales por encima de la medición oficial del Indec.

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Gráfico de barras y líneas sobre la variación mensual y acumulada de la inflación de enero a septiembre con fuentes de Equilibra e INDEC
Evolución de la inflación medida por el Indec y la inflación con el índice actualizado

De acuerdo al informe oficial, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, con un incremento de 3%.

En contraste, Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación, con un alza de 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4%.

En cuanto a la incidencia en el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la mayoría de las regiones, mientras que en el Gran Buenos Aires ese lugar lo ocuparon los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos.

Por otra parte, la inflación de septiembre presentó diferencias entre las regiones del país. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional del 1,9%.

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En tanto, el Noroeste y Cuyo tuvieron subas del 1,9%, mientras que en el Noreste el incremento fue del 1,7%. La Patagonia registró la menor variación mensual, con un alza del 1,4%.

Qué se espera para octubre

Para Equilibra, la tasa de inflación de octubre sería similar o apenas inferior a la de septiembre. “Registramos menores aumentos de precios Regulados a comienzos de octubre, pero otros rubros mostraron subas significativas sobre el final de septiembre (nafta, indumentaria o verduras, por ejemplo), dejando un arrastre estadístico relevante para el mes en curso”, señalaron.

En la misma línea, el relevamiento de C&T para octubre apunta a que el mes cierre con una inflación total similar a la de septiembre, pero con la inflación núcleo algo más baja.

Persona de espaldas empujando un carrito de compras con sacos de arroz, frijoles, leche, huevos y verduras en un pasillo.
La tasa de inflación de octubre sería similar o apenas inferior a la de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diego Piccardo, Economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, proyecta un IPC de entre 1,8% y 1,9% mensual. “La menor presión estacional respecto de septiembre contribuiría a moderar el índice, aunque los ajustes de precios regulados limitarían la desaceleración. Entre los aumentos previstos se destacan los colectivos de CABA y PBA (3,7%), el subte (3,6%) y las cuotas de medicina prepaga (entre 1,9% y 4,9%, según la empresa)”, explicó.

“En este contexto, esperamos que la inflación se mantenga ligeramente por debajo del 2% mensual, con la evolución del componente núcleo como principal indicador para evaluar la continuidad del proceso de desinflación”, agregó.

En Puente dijeron: “Consideramos que esta es la ‘velocidad crucero’ de los precios a la que se moverá el IPC durante los próximos meses, incluso un par de décimas más también”.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, apuntó: “El proceso de desinflación será lento y sinuoso. La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación”.

El mercado espera que la inflación acumulada durante los próximos doce meses esté en torno al 21%. Ese escenario implicaría una inflación mensual promedio del 1,6%, y en términos prácticos, equivaldría a un estancamiento del proceso de desinflación.

“La inflación núcleo, el indicador más relevante para evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias y la efectividad del plan de estabilización, se ubicó en el 1,7% mensual. Así, la núcleo trimestral anualizada alcanza el 23,4%. Son registros elevados que, en un contexto de debilidad de la actividad, vuelven mucho más costosa la estabilización en términos políticos”, remarcó Casas.

“Lamentablemente, los precios regulados y estacionales continúan teniendo una incidencia significativa sobre el índice general y dificultan una desaceleración más sostenida y previsible”, agregó.

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