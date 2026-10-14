Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Antonio de la Rúa tras la última función de su residencia en Madrid

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Shakira compartió una fotografía junto a Antonio de la Rúa en su cuenta de Instagram, tomada durante la celebración posterior al cierre de su residencia en Madrid. La imagen, en blanco y negro, muestra a la cantante colombiana apoyada sobre el hombro de su expareja en lo que parece ser un momento distendido tras la última función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.

La publicación se dio luego de que Shakira finalizara, el lunes 12 de octubre, la etapa europea de su gira, con un total de 13 shows realizados en Macondo Park, el recinto construido especialmente para esta residencia. En el posteo que acompañó la fotografía, la artista dedicó un extenso mensaje a sus seguidores por el cierre de esa etapa. “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”, escribió la cantante. Y agregó: “Cada noche con ustedes ha sido un sueño... ¡y no me quiero ir!”.

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En el mismo mensaje, Shakira agradeció a los fanáticos que viajaron desde distintas partes del mundo para asistir a los conciertos. “Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, señaló. También dedicó palabras a los artistas invitados y al equipo detrás de la producción: “Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura”. Cerró el posteo con una frase dirigida a la ciudad que la recibió durante estas semanas: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.

Shakira dedicó unos minutos de su concierto para agradecerle a alguien muy especial, a su exnovio Antonio de la Rúa

La fotografía con de la Rúa se suma a un gesto que la cantante ya había tenido durante el show de cierre, cuando le dedicó unas palabras públicas frente al público presente en Macondo Park. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, había expresado la artista sobre el escenario.

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En esa misma intervención, Shakira había definido el vínculo actual que mantiene con su expareja, con quien compartió una relación sentimental durante 16 años. “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, había dicho la cantante durante el cierre de la gira europea.

El reencuentro público entre ambos se da en medio de versiones que circulan desde hace meses sobre un posible acercamiento sentimental entre la artista y el empresario. La última vez que esas especulaciones tomaron fuerza fue en agosto pasado, luego de que se conociera una fotografía en la que ambos aparecían juntos en un restaurante de Miches, República Dominicana, junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y al empresario George Nader, quien compartió la imagen en sus redes sociales.

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Shakira y Antonio de la Rúa, cuando estaban juntos

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década, el empresario ocupó un rol central en la carrera de la cantante, al participar activamente en la gestión de distintos proyectos, entre ellos el lanzamiento del disco Laundry Service, uno de los más exitosos de la artista a nivel internacional.

La pareja anunció su separación en enero de 2011, a través de un comunicado conjunto en el que remarcaron el respeto y el cariño mutuo, además de señalar que continuarían con su vínculo profesional. Con el correr de los años, también esa colaboración laboral llegó a su fin, y ambos optaron por mantener un perfil bajo respecto a su relación personal.

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La nueva fotografía compartida por Shakira, sumada a las palabras dedicadas durante el cierre de la residencia en Madrid, reavivó el interés del público por el vínculo actual entre la cantante y su expareja, en esta ocasión enmarcado dentro del trabajo conjunto que ambos desarrollaron para la creación de Macondo Park y la gira europea que acaba de concluir.