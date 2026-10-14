Teleshow

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

La cantante colombiana publicó una imagen en blanco y negro junto a su expareja tras una función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid

Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Antonio de la Rúa tras la última función de su residencia en Madrid
Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Antonio de la Rúa tras la última función de su residencia en Madrid
Guardar

Shakira compartió una fotografía junto a Antonio de la Rúa en su cuenta de Instagram, tomada durante la celebración posterior al cierre de su residencia en Madrid. La imagen, en blanco y negro, muestra a la cantante colombiana apoyada sobre el hombro de su expareja en lo que parece ser un momento distendido tras la última función de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española.

La publicación se dio luego de que Shakira finalizara, el lunes 12 de octubre, la etapa europea de su gira, con un total de 13 shows realizados en Macondo Park, el recinto construido especialmente para esta residencia. En el posteo que acompañó la fotografía, la artista dedicó un extenso mensaje a sus seguidores por el cierre de esa etapa. “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”, escribió la cantante. Y agregó: “Cada noche con ustedes ha sido un sueño... ¡y no me quiero ir!”.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Shakira agradeció a los fanáticos que viajaron desde distintas partes del mundo para asistir a los conciertos. “Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, señaló. También dedicó palabras a los artistas invitados y al equipo detrás de la producción: “Gracias a los artistas que compartieron conmigo esta última noche y a todo el equipo que hizo posible lo que parecía una locura”. Cerró el posteo con una frase dirigida a la ciudad que la recibió durante estas semanas: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.

Shakira dedicó unos minutos de su concierto para agradecerle a alguien muy especial, a su exnovio Antonio de la Rúa

La fotografía con de la Rúa se suma a un gesto que la cantante ya había tenido durante el show de cierre, cuando le dedicó unas palabras públicas frente al público presente en Macondo Park. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, había expresado la artista sobre el escenario.

PUBLICIDAD

En esa misma intervención, Shakira había definido el vínculo actual que mantiene con su expareja, con quien compartió una relación sentimental durante 16 años. “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, había dicho la cantante durante el cierre de la gira europea.

El reencuentro público entre ambos se da en medio de versiones que circulan desde hace meses sobre un posible acercamiento sentimental entre la artista y el empresario. La última vez que esas especulaciones tomaron fuerza fue en agosto pasado, luego de que se conociera una fotografía en la que ambos aparecían juntos en un restaurante de Miches, República Dominicana, junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y al empresario George Nader, quien compartió la imagen en sus redes sociales.

Shakira y Antonio de la Rúa, cuando estaban juntos
Shakira y Antonio de la Rúa, cuando estaban juntos

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década, el empresario ocupó un rol central en la carrera de la cantante, al participar activamente en la gestión de distintos proyectos, entre ellos el lanzamiento del disco Laundry Service, uno de los más exitosos de la artista a nivel internacional.

La pareja anunció su separación en enero de 2011, a través de un comunicado conjunto en el que remarcaron el respeto y el cariño mutuo, además de señalar que continuarían con su vínculo profesional. Con el correr de los años, también esa colaboración laboral llegó a su fin, y ambos optaron por mantener un perfil bajo respecto a su relación personal.

La nueva fotografía compartida por Shakira, sumada a las palabras dedicadas durante el cierre de la residencia en Madrid, reavivó el interés del público por el vínculo actual entre la cantante y su expareja, en esta ocasión enmarcado dentro del trabajo conjunto que ambos desarrollaron para la creación de Macondo Park y la gira europea que acaba de concluir.

Temas Relacionados

ShakiraAnronio de la Rúa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniela Christiansson regresó con Maxi López al país y fue tajante sobre los rumores: “Hablaba todo el día con mi hombre”

La pareja fue consultada por Intrusos sobre la distancia que atravesaron, las versiones de separación y una posible participación de la modelo en MasterChef

Daniela Christiansson regresó con Maxi López al país y fue tajante sobre los rumores: “Hablaba todo el día con mi hombre”

Loreto Peralta habló de su relación con Paco Amoroso: "No soy celosa, lo dejo ser bastante libre"

La actriz contó cómo entiende los vínculos de pareja, a dos años de conocer al músico argentino y tras acompañarlo en giras, viajes y vacaciones

Loreto Peralta habló de su relación con Paco Amoroso: "No soy celosa, lo dejo ser bastante libre"

Nora Colosimo contó por qué le ocultó a su familia las adicciones de Andrés Nara: "Mi papá no quería que me case"

La madre de Wanda y Zaira Nara recordó los años más difíciles de su matrimonio y explicó por qué decidió callar el problema de ludopatía que atravesaba su expareja

Nora Colosimo contó por qué le ocultó a su familia las adicciones de Andrés Nara: "Mi papá no quería que me case"

La primera foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión

El joven piloto publicó un significativo mensaje, horas después de relatar los episodios que atravesó durante su infancia y recibir miles de muestras de apoyo en redes sociales

La primera foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión

Emanuel Ortega habló de su difícil momento después de que Julieta Prandi anunció su separación: “No estoy bien”

El músico se refirió en SQP, detrás de la puerta de su domicilio y un día después de la inesperada noticia, al final de su matrimonio después de 27 días

Emanuel Ortega habló de su difícil momento después de que Julieta Prandi anunció su separación: “No estoy bien”

AMÉRICA

El presidente Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras la inversión de Grupo COX en El Salvador

El presidente Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras la inversión de Grupo COX en El Salvador

Panamá y El Salvador liderarán el crecimiento económico regional en 2026, según el FMI

Margherita Sarfatti, la 'Virgen Roja' que construyó a Mussolini: de los salones de Venecia al exilio en Buenos Aires

Garantizan pago a familias vulnerables adscritas a programas de asistencia social en Panamá

Tres hombres armados asaltan una joyería en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala

MALDITOS NERDS

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

SEGA muestra Brasil en el nuevo tráiler de ‘Crazy Taxi: World Tour’

No Man’s Sky llega a iOS con prueba gratis y más de 40 actualizaciones

Bitmap Bureau confirma cuándo sale He-Man: Dragon Pearl of Destruction

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ presenta su calendario de personajes DLC hasta 2027

DEPORTES

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

Boca Juniors perdió como local 1-0 ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde se jugará la revancha entre Boca y Vasco Da Gama: el insólito conflicto con la sede del partido

La lupa sobre la roja a Andrés Gómez en Boca-Vasco Da Gama: dos amarillas en cinco segundos y empujón al juez

Video: el tirón de pelo que dejó a la selección argentina femenina con una jugadora menos en el empate ante Brasil