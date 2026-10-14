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Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Durante una charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto, recordó la estrategia que intentó para conseguir un personaje y bromeó sobre la actriz que finalmente obtuvo el rol

El lamento de Pamela David por un casting que no superó
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Lejos de su trabajo en televisión o sus proyectos empresariales, este martes Pamela David abrió la puerta de su intimidad al relatar el cambio de look al que se había sometido para intentar conseguir un papel en una película. La actriz manifestó su deseo de actuar y no ocultó su desilusión al no ser elegida durante una charla con Evelyn Botto y Mario Pergolini.

Consultada por Botto acerca de si había recibido propuestas para trabajar como actriz, David reveló que se había presentado a un casting que no prosperó. “Uy, sí, pero en una no quedé, que me hice rubia. Para una película”, contó la invitada en Otro Día Perdido (Eltrece). Ante el lamento de Pergolini, quien reaccionó con un “Nooo. Pero hace poco. Mirá vos”, la conductora completó: “Pero no, y lo hizo otra”.

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El intercambio sumó una broma de Botto, que preguntó quién había obtenido el rol y dijo que la “mataban”. David siguió ese tono: “La mandamos a matar”. Sin embargo, luego aclaró que el cambio de imagen había tenido un beneficio personal: “No, no, igual me gusta. Me aproveché. Esto lo estoy contando por primera vez, pero dije: ‘Che, está bueno, voy a probar a ver si muevo al universo, ¿viste? Activo con la metafísica’, y no me salió”.

La conductora precisó que la película se encuentra actualmente en cartel y que está protagonizada por Luciano Castro, a quien nombró por su apellido, junto a Andrea Frigerio. “Ella es la protagonista. Esto era como la contracara, la conductora rubia de la otra. No sé si estoy contando de más, pero bueno, que se joda. Por no contratar”, afirmó David, entre risas. Pergolini cerró con una advertencia sobre la posibilidad de que alguien vinculado a la producción cuestionara sus dichos: “Porque ¿sabés qué? Ahora se viene un tipo de la película y no la está haciendo”.

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¡Mala de novela! Pamela David reveló su sueño profesional y divirtió a Mario Pergolini con una anécdota

Pamela David recordó que una decisión tomada en 2001 entre México y el reality El Bar TV marcó el comienzo de su recorrido en los medios, durante una charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto. La conductora contó que, antes de consolidarse en televisión, evaluó distintas carreras y conservaba el deseo de formarse como actriz para protagonizar ficciones.

Ante la pregunta de Pergolini sobre sus estudios, David enumeró sus intentos académicos. “Estudié en la Universidad de Buenos Aires Administración de Empresas, la dejé. Después estudié Periodismo Deportivo, pero ya tenía trabajo, ya me iba bien y lo dejé”, señaló. También cursó Periodismo, aunque explicó que el crecimiento de su actividad laboral la llevó a discontinuar esa formación.

David recordó que ya había tenido apariciones en El Bar, Televisa y otros proyectos cuando estudiaba Periodismo Deportivo. Aun así, explicó que su aspiración era la actuación: “Es que yo quería ser actriz. Me vine a estudiar. Ana María Campoy, quiero estudiar. Roxana Randón, quiero ser actriz, era mi sueño. Verónica Castro, novela al mediodía. Ese era mi sueño”.

La angustia de Pamela David por las críticas que recibe en las redes
Pamela David reveló que cambió su tono de pelo a rubio para un casting de cine en el cual no resultó elegida

Al hablar de los papeles que le hubiera interesado interpretar, la conductora descartó el estereotipo de la heroína sufrida y eligió el de antagonista. “De la mala. Es que de la mala se divierte más. Me parece, pobrecita, ¿no? La protagonista como que sufre, sufre, llora, llora, llora. La otra se divierte toda la temporada y en el último capítulo la matan, pero...”, planteó. Botto coincidió en que ese personaje “la pasó bien toda la temporada”, mientras Pergolini consideró que David podría haber desarrollado una carrera en México.

La posibilidad de trabajar en ese país existió cuando aún se desempeñaba como promotora. David relató que tenía exclusividad con una empresa de telefonía y asistió a un casting de otra firma, atraída por sus vínculos con Televisa. “No puedo hacer el comercial, pero mi sueño es ser actriz”, les dijo, según reconstruyó. También dejó una carta manuscrita junto a su book de fotos, con sus datos de contacto y una explicación de su objetivo profesional.

La convocatoria para viajar a México llegó, pero coincidió con otra oportunidad en la Argentina. “Fui a México y cuando estoy en México quedo en el casting para, para el bar. Mismo año. Año 2001. Para el Bar TV. Que fue mi, como mi, para mí mi trampolín”, contó. En Televisa le ofrecían estudiar en su escuela, no un empleo, y eligió probar suerte en el ciclo local: “Me dio la corazonada de probar qué onda el bar y bueno, mal no me fue”.

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