Economía

El canciller Pablo Quirno aseguró que "el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien"

Según el ministro de Relaciones Exteriores, no debe ser motivo de sorpersa "el peso que hoy está teniendo Argentina en la discusión global"

Pablo Quirno: "El mundo depende de que a la Argentina le vaya bien"
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El canciller Pablo Quirno sostuvo que “el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien” y vinculó esa afirmación con la posición que, según su análisis, el país adquirió en la discusión internacional a partir de su política económica.

Quirno relató, en diálogo con Radio Rivadavia, que la frase surgió en un encuentro con inversores en el extranjero. “Tuve un desayuno en Singapur el viernes pasado con grupos de inversores, todos de la economía real, donde uno me dijo: ‘El mundo depende de la Argentina, el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien’”, afirmó.

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Ante la sorpresa de los entrevistadores, el funcionario ratificó el concepto y explicó que lo asocia con la orientación económica del Gobierno. “Sí, el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien. Eso es también, de alguna manera, una expresión de lo que están viendo los países y los inversores”, señaló.

Según Quirno, la relevancia que le atribuye a la Argentina responde a la defensa de principios que considera diferenciales en el escenario global. “No nos sorprendamos por el peso que hoy está teniendo Argentina en la discusión global”, planteó.

Si bien admitió que la Argentina no tiene la relevancia de las grandes potencias del mundo, señaló: “Estamos defendiendo un modelo de libertad económica, de individualidad y de protección de la propiedad privada, que no está sucediendo de la manera en que está sucediendo en Argentina en el mundo”, agregó.

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Economia de quincho - Pablo quirno

El canciller sostuvo que la posición del país se explica también por sus resultados fiscales y energéticos. “La Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal y superávit energético. El resto de los países que ustedes están nombrando no tienen esa situación”, dijo. Los periodistas, Jonatan Viale y Lucas Morando, habían mencionado que la Argentina no puede compararse a China, Estados Unidos o Rusia.

Para Quirno, esas condiciones muestran que el país puede aplicar políticas que antes se consideraban inviables. “La Argentina está demostrando, desde su posición, que hay cosas que el mundo pensaba que no se podían hacer y la Argentina las está haciendo, a pesar inclusive de lo que ha sido su pasado”, sostuvo.

“Eso es producto de la convicción del presidente Milei, del empuje del presidente Milei y del reconocimiento que el presidente Milei tiene en el mundo”, concluyó el funcionario.

Las “millas” y el interés por la Argentina

“Tengo varias millas recorridas”, dijo Quirno. Antes de su viaje a Singapur había estado en el “Argentina Week”, en París, y apoyó en sus recientes encuentros fuera del país la percepción positiva que, según sostuvo, existe entre inversores y gobiernos sobre la economía argentina.

Quirno afirmó que esa mirada trasciende la situación política inmediata y que en el exterior no lo consultan por temas económicos de coyuntura. “Es algo que repetimos muchas veces. Creo que es difícil de entender acá lo que nosotros vemos cuando estamos afuera: el interés por la Argentina excede la coyuntura política del día a día y el resultado electoral”, sostuvo.

El funcionario agregó que la constante aprobación de iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los factores que, a su criterio, explica ese interés. “Seguimos aprobando proyectos RIGI, o sea, la llegada de inversiones. Y eso significa el interés que tienen ahora diferentes grupos económicos y países por lo que está pasando en la Argentina”.

En relación con la visita del Papa León XIV y su estado de salud, Quirno señaló que “hay que esperar” y que el Gobierno argentino se encuentra a disposición de lo que decida el Vaticano. “La organización sigue adelante. Es más, ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. Todos trabajamos para que la visita suceda”, dijo el canciller.

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