La vida de película de Locomotora Castro: de su dura infancia a una increíble carrera sobre el ring y la ayuda a comunidades vulnerables

Locomotora Castro murió a los 59 años

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Murió Jorge Locomotora Castro. Y con él una increíble historia de vida que incluyó un comienzo humilde en su Caleta Olivia natal, que tuvo una gloriosa carrera como boxeador profesional con su punto más alto cuando retuvo el título mundial de peso mediano AMB gracias a su histórico nocaut al estadounidense John David Jackson, y sus últimos años intentando ayudar a las personas que más lo necesitaban.

El entorno de su infancia estuvo definido por privaciones y la necesidad de colaborar tempranamente en el sustento de su hogar en la Patagonia. A diferencia de otras figuras públicas, la experiencia con la falta de alimento y abrigo durante la juventud se convirtió en la motivación central de su posterior labor asistencial en la provincia de Buenos Aires.

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Castro tenía cinco hermanos y creció con su madre, portera de una escuela, tras la separación de sus padres. El salario familiar no alcanzaba y cuando era tan solo un niño tuvo que pedir limosna para sobrevivir. Durante un período vivió en Catamarca con uno de sus hermanos, su abuelo y su padre. Luego de un tiempo, su madre los llevó de regreso a Caleta Olivia al advertir problemas en su crianza.

A los 15 años decidió entrenarse como boxeador. El apodo Roña surgió de su afición por las peleas callejeras y fue el signo que lo acompañó toda su vida. Tuvo 15 hijos y 14 nietos, y en el último tiempo estuvo en pareja con Noe Vigliarolo, quien escribió una emotiva despedida tras el falleciminto de Castro.

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En paralelo a su carrera deportiva, Castro realizó diversos trabajos solidarios

Más allá de su carrera sobre el ring, Castro siempre intentó ayudar a la comunidad. Compró un gimnasio en Temperley en marzo de 2020, pero debió mantenerlo cerrado durante la pandemia. En 2021 reabrió el espacio como comedor y llegó a asistir a 250 personas. También distribuyó 10 mil kilos de mercadería en el Impenetrable chaqueño. En su gimnasio daba clases de boxeo junto con dos profesores para unos 170 jóvenes y desarrollaba el programa Guantes por la Vida, con formación teórica y práctica de boxeo en cárceles.

Con aportes de empresas regionales, donaciones y ayuda de municipios y provincias, gestionó cuatro comedores, abasteció a otros 10 y colaboró con nueve merenderos. El ex campeón se definía como peronista y participó en gobiernos de esa orientación política. Fue concejal de Caleta Olivia en 1996, durante la gobernación santacruceña de Néstor Kirchner.

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Más tarde integró la Secretaría de Deportes de la Nación durante la presidencia de Kirchner y permaneció allí hasta que fue desplazado con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno. Luego trabajó en la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En 2021 manifestó su intención de postularse como diputado. Dos años después expresó su voluntad de presidir la Federación Argentina de Box y de competir por una banca de concejal en Lomas de Zamora; en 2024 dijo que aspiraba a ser intendente de ese municipio.

Fuera del ring, participó en Gran Hermano Famosos de Telefe en 2007 y fue el octavo eliminado, con el 73,5% de los votos; en 2011 integró Bailando por un sueño y quedó fuera en el segundo ritmo. También fue parte del reality show gastronómico MasterChef, competencia en la cual fue el primer eliminado de la pasada temporada.

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El grave choque en Puerto Madero y 23 días en coma

En junio de 2005, Castro sufrió un severo siniestro vial sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, en el barrio porteño de Puerto Madero, al perder el control de su vehículo e impactar contra un árbol. El choque le produjo un colapso pulmonar y múltiples fracturas costales, por lo que debieron intervenirlo de urgencia en el Hospital Argerich.

A raíz de la gravedad de sus heridas, permaneció 23 días en coma farmacológico dentro de la unidad de cuidados intensivos. Tras recuperar el conocimiento y recibir el alta médica, declaró que no conservaba memorias sobre los momentos previos al impacto. “No me acuerdo de nada: ni cuatro días antes, ni una semana después”, afirmó tras lo sucedido.

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Castro iba a abrir un nuevo comedor comunitario en Morón (Gustavo Gavotti)

Del debut profesional a un histórico KO

El 14 de febrero de 1987 debutó como profesional con un nocaut ante el chileno Patricio Caracci. Mantuvo una racha de 37 peleas invicto hasta que Lorenzo García le infligió su primera derrota, el 10 de junio de 1989.

En sus primeros cinco años disputó 72 combates, de los cuales 19 fueron en 1988. El 23 de diciembre de ese año enfrentó a Mario Matthysse, y su registro en ese período fue de 67 victorias, 45 por nocaut, tres derrotas y dos empates. En 1989 cumplió el objetivo de reabrir el Luna Park para el boxeo, luego de ocho años sin veladas en el estadio. La pelea ante Miguel “Puma” Arroyo amplió su reconocimiento internacional.

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Castro combatió en Mónaco, España, Italia, Francia y Estados Unidos, país donde residió durante un tiempo y trabajó como sparring en gimnasios de Filadelfia. En 1991 desafió al bicampeón Terry Norris por el título superwélter y perdió por decisión unánime.

Un año después viajó a Pensacola para medirse con Roy Jones Jr., entonces invicto en 17 peleas, todas ganadas por nocaut. Jones se impuso ampliamente por decisión unánime, aunque señaló que Castro había sido su rival más duro y que nunca había recibido tantos golpes.

El argentino obtuvo el campeonato mundial de peso medio en 1994 al vencer a Reggie Johnson en Buenos Aires. Luego retuvo el cinturón por nocaut ante Alex Ramos y viajó a Monterrey para defenderlo frente a John David Jackson, campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo.

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Roña Castro junto a una bolsa de boxeo, una de las grandes pasiones de su vida

Las tarjetas favorecían de forma abrumadora al retador norteamericano tras ocho asaltos de dominio absoluto. Desde el inicio del enfrentamiento, el desarrollo de las acciones favoreció el despliegue técnico del púgil estadounidense. A medida que avanzaban los episodios, la superioridad de Jackson se hizo más evidente frente a la resistencia física de Castro, quien sufría profundos cortes e inflamaciones severas en ambos rostros que reducían de forma drástica su visión.

Al término del octavo asalto, el panorama para el campeón defensor era sumamente adverso. Las tarjetas de los tres jueces oficiales registraban una amplia ventaja para el retador de Filadelfia por 71-80, 73-80 y 74-79, lo que obligaba al deportista santacruceño a buscar la definición por la vía rápida para no perder el cinturón de la AMB. Durante el noveno capítulo, el acoso de Jackson se intensificó contra un contrincante arrinconado sobre las cuerdas. Sin embargo, cuando transcurrían 2 minutos y 20 segundos del noveno asalto, Castro sacó una potente combinación de izquierda que impactó de lleno en el mentón de su oponente y lo envió a la lona.

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Aunque el retador logró incorporarse antes de que concluyera la cuenta de protección efectuada por el árbitro sudafricano Stanley Christodoulou, Jorge arremetió de inmediato y provocó dos caídas adicionales que determinaron la victoria por nocaut técnico. En declaraciones posteriores, el deportista argentino reconoció la estrategia empleada en ese pasaje crítico: “Le simulé estar sentido y cuando me vino a buscar le metí la izquierda”.

Tras conseguir la victoria frente a John David Jackson, Castro extendió su reinado en la categoría de los medianos con dos defensas exitosas más, hasta que cedió la faja mundial en diciembre de 1995 ante el japonés Shinji Takehara en la ciudad de Tokio.

El argentino bautizó aquel golpe como “La mano de Dios”, en referencia a la jugada de Diego Maradona. La revista estadounidense Ring eligió ese enfrentamiento como pelea del año y el noveno asalto como round del año.

Castro defendió dos veces más su corona, incluida una revancha con Johnson. Perdió el título ante el japonés Shinji Takehara por decisión de los jueces en el duodécimo asalto de 1995.

Castro bautizó a uno de sus golpes como “La mano de Dios”

En 1997 enfrentó dos veces al panameño Roberto Durán, ex campeón mundial en cuatro categorías, en combates a 10 rounds dentro del peso supermediano. Ganó el primer duelo, disputado el 15 de febrero en Mar del Plata ante 9.000 espectadores, y perdió la revancha del 14 de junio en el Gimnasio Nuevo Panamá.

El 20 de febrero de 1998 venció a Jackson por decisión en 10 asaltos y obtuvo el título fedelatín supermediano. En 2000 recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex como uno de los cinco mejores boxeadores argentinos de la década.

Sus últimos intentos por un campeonato mundial fueron en la división crucero. En diciembre de 2000 perdió por nocaut en el décimo round ante el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Carlos Gómez, en Alemania, y en febrero de 2002 cayó por decisión en 12 asaltos frente al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, el kazajo Vasiliy Jirov, en Phoenix.

El 22 de abril de 2006 perdió por nocaut en el cuarto asalto ante José Luis Herrera, en una pelea que tuvo disturbios. Nueve meses después, el 27 de enero de 2007, obtuvo la revancha por nocaut técnico en el segundo round y se retiró tras ese combate. Volvió al Luna Park por última vez el 8 de septiembre de 2013 para una exhibición de dos asaltos con Marcelo Domínguez.