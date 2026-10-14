Tras el fallo judicial que frenó su llegada a la banca central Jonathan Menkos reasumirá la cartera de Finanzas en Guatemala

El diputado Jonathan Menkos solicitó una nueva licencia en el Congreso de Guatemala para reasumir la titularidad del Ministerio de Finanzas Públicas. (Congreso de Guatemala)

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El diputado Jonathan Menkos retornó este martes al pleno del Congreso de Guatemala, pero por breves minutos, porque pidió una nueva licencia que le permitará reasumir la titularidad del Ministerio de Finanzas Públicas.

Esta medida la tomó luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

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Un funcionario guatemalteco ofrece una conferencia de prensa frente a un edificio institucional con la bandera nacional al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 118 votos a favor, el pleno aprobó este 13 de octubre el nuevo el permiso por tiempo indefinido solicitado por el legislador de la bancada oficialista Semilla, lo cual despejó el camino para su reincorporación al gabinete del presidente Bernardo Arévalo.

Olga Villalta volvió a ser juramentada como diputada

Tras la ratificación del permiso legislativo otorgado a Menkos, la Presidencia del organismo convocó y juramentó a la ciudadana Olga Villalta para ocupar la curul de la bancada oficial.

Villalta estuvo fuera del escaño únicamente unos 10 minutos, tiempo en el que se procesó la reincorporación temporal y la posterior solicitud de ausencia del titular.

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La maniobra parlamentaria quedó formalizada mediante el Acuerdo Legislativo 22-2026, con base en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

La ciudadana Olga Villalta asumió nuevamente como diputada en el escaño oficialista tras formalizarse el permiso legislativo. (Congreso de Guatemala)

El paso de Menkos por el Legislativo ocurrió después de que el máximo tribunal en materia constitucional de Guatemala frenara su llegada a la banca central.

La CC determinó que existía incompatibilidad legal entre el cargo de presidente del Banguat y el desempeño de funciones públicas remuneradas o la condición de diputado electo, según lo dispuesto en el artículo 18 de la ley orgánica de la entidad financiera.

Menkos mantendrá el diálogo presupuestario y desestima denuncias

Al retirarse del recinto parlamentario, Jonathan Menkos ofreció declaraciones en rueda de prensa y confirmó que recibió la invitación de Arévalo para retornar al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), cartera que dirigió por más de dos años hasta septiembre de 2026.

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Ante la consulta sobre su preferencia por el Ejecutivo en lugar de conservar su curul, el funcionario declaró: “Hay diferentes tareas para participar en el poder público y nadie rechazaría la invitación de un presidente como Arévalo para ser parte de su gabinete”.

Respecto al trabajo legislativo inminente y el rol de la actual titular del Tesoro, Débora Alvarado, quien asumió el cargo hace dos semanas, el exministro señaló: “Yo creo que es una excelente ministra de Finanzas Públicas y seguramente seguirá ocupando un puesto estratégico en el gabinete de Arévalo”.

Jonathan Menkos realiza declaraciones ante los medios de comunicación en un pasillo interior. El funcionario viste traje oscuro, camisa clara y corbata roja, además de anteojos de marco negro. Al fondo se observa a otras personas presentes durante la intervención. (Video: Emisoras Unidas)

Asimismo, enfatizó las tareas inmediatas del Ejecutivo: “Bueno, ahora toca el trabajo de diálogo, de participar en la Comisión de Finanzas Públicas para poder conseguir el mejor resultado en este proyecto de presupuesto”.

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Estado de derecho y aspiración del grado de inversión

Consultado sobre la percepción internacional ante la rotación de autoridades en las finanzas del país y el banco central, Menkos descartó repercusiones negativas.

“Creo que lo que afecta a nuestro país es no tener la comprensión de que el Estado de derecho permite todo esto que está sucediendo”, afirmó.

En ese contexto, añadió que la meta institucional permanece firme: “Nuestro trabajo en el Ministerio de Finanzas precisamente es seguir colaborando a conseguir el grado de inversión”, objetivo del cual Guatemala se ubica a un peldaño.

El presidente Bernardo Arévalo invitó a Jonathan Menkos a retornar al Ministerio de Finanzas Públicas para reintegrarse al gabinete. (Archivo/Ministerio de Finanzas Públicas)

Finalmente, sobre las tres denuncias presentadas en su contra ante el Ministerio Público (MP) por su llegada al Banguat, el funcionario afirmó no tener preocupación y reiteró su disposición de presentarse ante la fiscalía si la investigación lo requiere.

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En tanto, el presidente Arévalo aún no confirma las acciones para designar al nuevo titular de la Junta Monetaria y de la institución emisor.