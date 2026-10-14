Taxistas anuncian paro nacional en Honduras por alza de combustibles y Marcala subirá tarifas

Rigoberto Serrato, presidente de Ataxus, afirmó que los conductores enfrentan dificultades para cubrir sus gastos familiares debido al encarecimiento de los combustibles. (Foto: Redes sociales)

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Los taxistas de Honduras anunciaron un paro nacional para la próxima semana, en protesta por el encarecimiento de los combustibles y los elevados costos de operación que, según sus representantes, les impiden cubrir sus gastos diarios y llevar el sustento a sus familias.

Mientras el gremio prepara la paralización, transportistas de Marcala, La Paz, comunicaron que aumentarán las tarifas de algunas rutas.

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La decisión fue adoptada durante una reunión entre representantes de tres organizaciones del sector a nivel nacional, quienes aseguran haber agotado las gestiones ante las instituciones competentes sin recibir respuestas satisfactorias a sus planteamientos.

Rigoberto Serrato, presidente de Ataxus, manifestó que la situación económica de los conductores se ha vuelto insostenible, debido a que el dinero obtenido por las carreras no siempre alcanza para pagar el combustible, mantener los vehículos y cubrir las necesidades de sus hogares.

“Nos declaramos en calamidad al no poder llevar alimentos a nuestros hogares”, expresó el dirigente al explicar los motivos que llevaron al gremio a tomar la decisión de suspender sus servicios.

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En Marcala, La Paz, dirigentes del transporte anunciaron aumentos en las tarifas de varias carreras debido al encarecimiento de los combustibles y los repuestos. (Foto: Cortesía)

Serrato aclaró que la paralización no comenzará de inmediato, sino que está prevista para la próxima semana. Asimismo, anunció que este miércoles ofrecerán una conferencia de prensa para detallar las razones de la protesta y explicar cómo se desarrollará la medida a nivel nacional.

El presidente de Ataxus sostuvo que los representantes del rubro han mantenido reuniones con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), funcionarios gubernamentales y otros sectores, con el propósito de encontrar alternativas ante el incremento de los gastos operativos.

Sin embargo, aseguró que las conversaciones no han producido los resultados que esperaban los conductores, por lo que consideran necesario recurrir a una paralización para que sus demandas sean atendidas.

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“Nosotros, como gremio, hemos agotado todas las instancias”, sostuvo Serrato.

Entre los principales reclamos figura el precio de los combustibles, que representa uno de los gastos más importantes para quienes trabajan diariamente en el servicio de transporte individual de pasajeros.

El gremio del taxi prevé ofrecer una conferencia de prensa este miércoles para explicar cómo se desarrollará la paralización anunciada a nivel nacional. (Cortesía: Diario El País Honduras)

El dirigente cuestionó que el congelamiento del precio del diésel sea presentado como una alternativa para aliviar los costos del transporte, debido a que, según explicó, los taxistas no utilizan ese carburante en sus unidades.

Añadió que muchos conductores trabajan con vehículos que funcionan con gasolina, especialmente aquellos que circulan sin sistemas de gas.

Según sus declaraciones, algunos conductores deben invertir entre 800 y 900 lempiras diarios en combustible, mientras que otros realizan carreras o jornadas por las que reciben entre 400 y 500 lempiras.

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Estas cifras, explicó, reflejan las dificultades que enfrentan para cubrir sus costos y cumplir con los pagos correspondientes a los propietarios de los vehículos y las concesiones.

A los gastos de combustible se suman el mantenimiento de las unidades, la compra de repuestos, los cambios de aceite y las reparaciones, costos que deben asumir para mantener los vehículos en condiciones de circular.

Ante este panorama, el dirigente indicó que el objetivo del gremio es conseguir una reunión con representantes del IHTT y del Poder Ejecutivo para discutir propuestas que permitan aliviar la situación económica de los taxistas.

Algunos conductores invierten entre 800 y 900 lempiras diarios en combustible, según las declaraciones de Rigoberto Serrato sobre los gastos que enfrenta el gremio. (Foto: Redes sociales)

Mientras a nivel nacional se prepara la paralización, en Marcala, departamento de La Paz, dirigentes del transporte informaron que aumentarán el precio de algunas carreras de taxi debido al encarecimiento de los combustibles y otros gastos relacionados con el funcionamiento de las unidades.

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Los incrementos afectarían principalmente los viajes hacia sectores y comunidades como El Carmen, La Chorrera, Estanzuela, Sigamane y el cruce hacia Chinacla, de acuerdo con lo informado por un representante del rubro.

El dirigente defendió la decisión al argumentar que los gastos de operación van más allá del combustible, pues los conductores también deben pagar llantas, lubricantes, repuestos y reparaciones mecánicas.

“Esta medida no se ha tomado para afectar al pueblo, sino también para ayudarnos a nosotros”, manifestó al justificar el ajuste de las tarifas.

El representante también cuestionó las críticas que reciben los transportistas cuando anuncian incrementos en los precios de sus servicios y comparó la situación con las alzas que experimentan los productos de la canasta básica.

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