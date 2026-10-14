Marcelo Tinelli y su equipo anticipan Dale Match horas antes de su estreno: “Acá somos todos conductores”

Marcelo Tinelli: “Lo que más motiva es estar diariamente en la pantalla”

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A las 21 de este miércoles 14 de octubre, Marcelo Tinelli estrenará Dale Match, un programa de entretenimiento, humor, actualidad y deporte que ocupará el cierre de la programación de Infobae en Vivo. La propuesta se emitirá de lunes a jueves y reunirá al conductor con Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller y Baulo. También se sumará Pachu Peña participará dos veces por semana y Roberto Peña aportará imitaciones desde fuera de la mesa. Y el público participará a su manera, con contenidos originales y ese material de archivo que forma parte del acervo televisivo de los últimos 35 años.

La premisa combina elementos asociados a VideoMatch —el archivo, las cámaras ocultas, los talentos anónimos y la improvisación— con un formato de conversación abierto, diseñado para la lógica de las plataformas digitales.

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Marcelo Tinelli con el equipo de Dale Match: Baulo, Carito Muller, Anita Espósito y Diego Castro

En charla con Teleshow, Tinelli definió el espíritu del programa con una frase que atraviesa toda la previa: “El rey es el contenido. Puede ser del año 1990 o de anoche. ¿Dónde lo ponés? Eso es lo que cambia”. El archivo de su trayectoria televisiva no será, por lo tanto, un elemento decorativo. Formará parte de una conversación con el presente, en un estudio pensado para alternar temas del día, humor, videos, invitados y actuaciones musicales.

A las 21, Marcelo Tinelli estrenará su programa en Infobae en Vivo con una mesa abierta, referencias a su historia televisiva y figuras del streaming

Dale Match reúne dos palabras que Tinelli explicó como una declaración de identidad. El “dale” remite a una forma de encarar los proyectos, mientras que “match” conecta como un eco inmediato de VideoMatch, el programa que lo acompañó durante décadas y que dejó segmentos incorporados a la cultura popular argentina.

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La referencia al pasado aparece, aunque Tinelli evita presentarlo como un regreso. “Tengo la sensación de que nunca me fui a ningún lado. Estoy habitando diferentes lugares. Como que agrandé la casa”, sostuvo al describir una etapa que incluye al streaming, la televisión, el reality familiar Los Tinelli y su participación reciente en contenidos deportivos.

“Vamos a cerrar el día con una sonrisa”, la promesa de Tinelli para Dale Match

El antecedente inmediato de Dale Match fue el trabajo de Tinelli durante el Mundial de fútbol. Aquellas transmisiones comenzaron con la agenda deportiva, pero la aparición progresiva de imitaciones, juegos y comentarios humorísticos volvió a acercarlo a la matriz de sus primeros años. “Arrancamos con los highlights y después terminamos metiendo humor. Una cosa que me hacía acordar al Videomatch del comienzo”, recordó el conductor.

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De esa experiencia surgió la posibilidad de construir un programa nocturno. La idea es acompañar el final del día con información y entretenimiento, sin una separación rígida entre los integrantes de la mesa y el equipo técnico. “Acá somos todos conductores”, resumió Tinelli. En esa definición hay una diferencia respecto de las estructuras tradicionales de la televisión: productores, directores y técnicos podrán intervenir cuando la situación lo requiera.

La mesa reunirá trayectorias de televisión, redes y streaming

Marcelo Tinelli sobre Anita Martínez: “Me parece una de las mejores comediantes. La miro y ya me río”

La composición del equipo busca que convivan públicos y experiencias diferentes. Anita Martínez, humorista y actriz con recorrido en televisión y teatro, tendrá un lugar vinculado a la improvisación y a los personajes. Tinelli fue categórico al describirla: “Me parece una de las mejores comediantes. La miro y ya me río”.

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Martínez explicó que aceptó la propuesta porque reconoce en ella una forma de comunicación que practicó en otros proyectos, aunque ahora trasladada al lenguaje digital. “Me encanta el formato, me parece espectacular. Me gustan estos modelos de comunicación vivos, sin red”, señaló. También planteó que el desafío consiste en actualizar una fórmula sin convertirla en una repetición: “Hoy, tiempo después, poder reconvertirlo y actualizarlo me parece lindo”.

“Cuando Marcelo se divierte, todo se pone muy divertido”

Diego Castro llegará desde otra conexión con el universo de Tinelli. El actor y conductor recordó que la espontaneidad del animador fue siempre una de las marcas que más le interesaron. “Cuando Marcelo se divierte, todo se pone muy divertido”, afirmó antes del debut apelando al efecto contagio.

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Castro anticipó que su papel será el de acompañar al conductor con juegos, comentarios y propuestas que se terminarán de moldear en pantalla. “Para mí es secundar a Marcelo”, sintetizó. También señaló que las diferencias de edad y de recorridos entre los integrantes pueden convertirse en material para cada emisión. “Hay como un duelo generacional”, sostuvo sobre el diálogo entre figuras vinculadas a la televisión y creadores formados en redes.

El actor incluso dejó abierta la puerta a que su propia historia sea parte del programa. Mencionó la posibilidad de que Momi Giardina, su exesposa, aparezca como invitada. “Yo creo que en alguna de esas noches va a aparecer”, adelantó.

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Carito Muller: “Estoy muy entusiasmada. Me agarra en un momento especial, ya que estoy próxima a parir”

Carito Müller comienza este proyecto en una etapa particular de su vida. La influencer espera a su segundo hijo, con fecha de cesárea prevista para el 10 de diciembre, y esa experiencia tendrá lugar dentro del relato del programa. Tinelli anticipó, con humor, que el equipo seguirá de cerca ese proceso.

Müller contó que la propuesta llegó en un momento que le permitió enfocarse en un nuevo desafío profesional. “Estoy muy entusiasmada. Me agarra en un momento especial, ya que estoy próxima a parir”, dijo. La cercanía con el conductor se produjo desde las primeras reuniones: “Con Marcelo conecté muy bien. Desde la primera reunión hubo muy buena onda”.

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La integrante del panel también reconoció que Tinelli formó parte de sus hábitos familiares antes de que existiera la posibilidad de trabajar a su lado. “Tengo muchos recuerdos de mirarlo cuando yo era chiquita con mi abuela. Era el ritual”, señaló. Para ella, Dale Match puede recuperar esa idea de compañía nocturna, ahora con el recurso de los recortes, la transmisión a demanda y la circulación posterior de contenidos en redes.

A horas del debut de Dale Match, Baulo se sinceró sobre sus expectativas, su vínculo con Marcelo Tinelli y su rol en el panel

Baulo, será otra de las voces jóvenes de la mesa. Con 24 años, construyó su presencia en el ecosistema del streaming y llegará al programa después de atravesar cambios en su recorrido profesional. Explicó que el proyecto le da orden a su rutina y a sus objetivos, mientras se prepara para una pelea de boxeo en el evento Párense de manos.

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“Me siento tranquilo, no estoy ansioso, no estoy nervioso. Me siento capacitado para trabajar con Marcelo y para estar en la misma mesa que él y el resto de mis compañeros”, afirmó. Para Baulo, el vínculo con Tinelli tiene además una dimensión generacional y familiar: “Marcelo está en la tele de mi casa desde que tengo cuatro años. Mi mamá y mi papá lo aman”.

Su función, según anticipó, será incorporar una mirada distinta a la conversación. “Siento que mi rol es hacerme cargo de la parte joven de la mesa”, sostuvo. Tinelli, que lo siguió en los contenidos digitales de Mernosketti, adelantó que el programa acompañará su preparación física y que esa historia permitirá sumar deporte, entrenamiento y humor a las emisiones.

La escenografía del ciclo, montada en los estudios de La Corte, incluye una tarima para presentaciones musicales en vivo

La presencia de Pachu Peña será dos veces por semana. Tinelli explicó su elección sin necesidad de desarrollar una teoría sobre el humor, con uno de esos nombres que no necesita presentación: “Me hace reír mucho ya mirarlo”. Su incorporación retoma un vínculo construido en distintos momentos de la televisión y suma una figura asociada a la comedia de personajes y al intercambio inmediato.

Roberto Peña, por su parte, participará con imitaciones desde fuera de la mesa. Su aporte se integrará a los segmentos humorísticos y a la reacción sobre la actualidad, sin quedar atado a la conversación central del panel.

Con Anita Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo, Pachu Peña y Roberto Peña, el programa debutará a las 21 por Infobae en Vivo

Dale Match tendrá secciones que recuperan formas reconocibles de VideoMatch. “30 segundos de fama” ofrecerá un espacio para que personas desconocidas exhiban un talento o protagonizen una situación singular ante un contador en pantalla. “La gran chance” estará orientada a cantantes aficionados, incluidos jóvenes provenientes del interior del país.

También habrá cámaras ocultas grabadas en la calle, con actores y generadores de contenido que no sean rostros masivos. La producción prevé entre siete y ocho situaciones cortas en cada emisión. El anonimato será una condición importante: el mecanismo pierde efecto cuando el público reconoce de inmediato a quien participa de la broma.

“Vamos a cerrar el día con una sonrisa”, la promesa de Tinelli para Dale Match

Otra parte del programa estará dedicada a mirar materiales históricos y conversar sobre ellos. Tinelli explicó que recibe de manera constante videos de segmentos que hizo hace 20 o 30 años. El ciclo buscará recuperar a antiguos participantes y conocer qué ocurrió con ellos.

El estudio, ubicado en La Corte, contará con cinco cámaras robóticas y dos portátiles para eventuales salidas al exterior. La escenografía tendrá madera, pantallas integradas y una tarima para actuaciones musicales. Allí podrán cerrar los invitados que se sumen al programa.

Dale Match recuperará el espíritu de algunas secciones de VideoMatch, como las cámaras ocultas y 30 segundos de fama

Con esa estructura, Dale Match debutará esta noche a las 21 por Infobae en Vivo. El programa reunirá las referencias a una televisión que formó parte de varias generaciones con el lenguaje de una transmisión en la que, como plantea Tinelli, el contenido puede cambiar de pantalla sin perder su capacidad de convocar.