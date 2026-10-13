Google ofrecerá 15.000 becas en Colombia con certificado profesional en IA y mercadeo

Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. (Google)

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El Gobierno de Colombia y Google anunciaron una alianza para llevar inteligencia artificial, formación y herramientas educativas a estudiantes, docentes y trabajadores del país, con prioridad para las zonas afectadas por el terremoto de agosto de 2026. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, dijo que el plan busca vincular la tecnología con oportunidades de formación y empleo, en especial para jóvenes que no estudian ni trabajan.

La iniciativa contempla una plataforma de capacitación administrada por el SENA con alcance potencial para un millón de personas, mediante rutas de aprendizaje en inteligencia artificial, computación en la nube, analítica de datos y ciberseguridad. El programa se integrará a Google Career Launchpad, destinado a docentes y estudiantes.

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Restrepo afirmó que el acuerdo reúne becas, licencias educativas y formación profesional bajo el eje ColombIA. “Con Google damos el primer gran paso de Talento ColombIA para convertir la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en oportunidades de formación y empleo, especialmente para los jóvenes que ni estudian ni trabajan”.

El Gobierno de Colombia y Google anunciaron una alianza para impulsar la formación en inteligencia artificial.

por su parte, Edgardo Frías, director general de Google para la Región Andina, definió el acuerdo como una estrategia centrada en el acceso a herramientas y formación. “La tecnología y la formación muestran que la IA no es una promesa: sino una realidad en manos de los jóvenes, los docentes y los estudiantes de todas las edades”.

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El plan prevé 15.000 becas y 7 millones de licencias para el sector público

Google y el Ministerio de TIC entregarán 15.000 becas para los Certificados de Carrera de Google, que se harán en Coursera. La ONG Colnodo distribuirá los cupos y priorizará las inscripciones de Chocó, Buenaventura, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.

Cada beca permite acceder durante un año a la plataforma y tener el Certificado Profesional de IA de Google, compuesto por ocho módulos. El contenido incluye nociones básicas de inteligencia artificial, investigación, escritura, creación de contenidos, análisis de datos, desarrollo de aplicaciones e implementación de soluciones.

Un total de 13.500 colombianos ya completaron programas de certificación de Google con impacto en sus empleos.

Los beneficiarios también podrán elegir entre siete certificados en español en soporte de TI, márketing digital, ciberseguridad, análisis de datos, gestión de proyectos y diseño de experiencia de usuario. Los requisitos son ser mayor de 18 años de edad, residir en Colombia y contar con conexión a internet y computador; no se exige experiencia previa ni título universitario.

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Las postulaciones ya están disponibles en el sitio web de Colnodo hasta agotar los cupos. La organización comenzará a notificar el estado de las solicitudes el 26 de octubre de 2026.

Julián Casasbuenas, director de Colnodo, se refirió a la orientación territorial de la convocatoria. “Nos emociona que las oportunidades lleguen sobre todo a impactar a las personas en las zonas afectadas por el terremoto de agosto, una oportunidad para que más colombianos puedan aprender a utilizar y aprovechar herramientas de inteligencia artificial”.

Google indicó que más de 13.500 colombianos ya obtuvieron una certificación de sus programas de carrera: el 70% de los graduados informó efectos positivos, como aumentos salariales, nuevos empleos o ascensos, durante los primeros seis meses tras finalizar sus estudios.

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La primera fase del programa educativo de Google comenzará en las regiones de Chocó y Buenaventura. REUTERS/Javier Andrés Rojas

Las licencias comenzarán a habilitarse en Chocó y Buenaventura

El Ministerio de Educación prevé habilitar hasta 7 millones de licencias activas durante los próximos cuatro años para estudiantes, docentes, rectores y personal administrativo de instituciones públicas. La primera fase comenzará durante el trimestre en Chocó y Buenaventura.

Los equipos educativos recibirán formación para usar Google Workspace for Education Fundamentals, una herramienta de colaboración y almacenamiento de información en la nube. El programa incluirá capacitación técnica y pedagógica, con un esquema en el que Google formará a un equipo designado por el Ministerio, que luego acompañará a los maestros en ciudadanía digital, educación híbrida y uso de inteligencia artificial en el aula.

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