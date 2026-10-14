La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

Las publicaciones de la modelo destacaron los atardeceres y la fauna silvestre sobre los lagos de la región (Video: Instagram)

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Anamá Ferreira inició un recorrido por Kenia y Tanzania, en el que combinó safaris, visitas culturales y encuentros con comunidades locales. A través de sus redes sociales, la modelo fue compartiendo cada etapa del viaje, con imágenes que incluyeron paisajes, animales en libertad y looks pensados para la ocasión.

El itinerario arrancó en Nairobi, la capital keniata, donde Ferreira recorrió la ciudad y visitó el Giraffe Centre, un centro de conservación dedicado a la protección de la jirafa de Rothschild, una subespecie en peligro de extinción. Allí vivió uno de los momentos más comentados de su viaje, al poder alimentar a los animales y sacarse una selfie junto a ellos. “Hoy viví uno de esos momentos que quedan para siempre en el corazón”, escribió en sus redes. Y agregó: “Estar tan cerca de ellos, darles de comer y hasta poder sacarme una selfie fue simplemente inolvidable. ¡Qué emoción vivir esta experiencia en Kenia!”. Para esa visita, la modelo eligió un conjunto en tonos tierra, con un pañuelo estampado en naranja y rosa, sombrero a tono y una cartera cruzada marca Prada.

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Anamá Ferreira comenzó su viaje por África en Nairobi con una visita al centro de conservación de la jirafa de Rothschild

Los atuendos elegidos para el itinerario combinaron moda urbana con indumentaria informal para caminatas por la sabana

El recorrido también incluyó una parada en el Museo Karen Blixen, la antigua residencia de la escritora danesa cuya historia de vida en Kenia inspiró una reconocida película sobre el continente africano. “Hoy estuve en la casa de Karen Blixen. Una mujer con una historia de vida increíble: llegó a Kenia, vivió en una granja, atravesó amores, pérdidas, sueños y mil desafíos”, relató la empresaria. Sobre el significado de esa visita, agregó: “Caminar por su casa y pensar que acá transcurrió parte de esa historia es bastante mágico”.

El paso por Masái Mara incluyó un acercamiento a la vestimenta tradicional shuka y a la danza adumu

Uno de los capítulos centrales del viaje fue el encuentro con la comunidad masái, en el Masái Mara. Anamá compartió detalles sobre las tradiciones de este pueblo de pastores, que habita principalmente en el sur de Kenia y el norte de Tanzania. En sus publicaciones, describió la vestimenta tradicional conocida como shuka, de color rojo característico, y los adornos de cuentas que utilizan como símbolo de identidad y estatus social. También hizo referencia a la danza tradicional adumu, que incluye saltos verticales realizados por los jóvenes guerreros de la comunidad. En las imágenes del encuentro, la modelo aparece vestida con un conjunto blanco de short y chaleco, saltando junto a integrantes de la comunidad ataviados con sus trajes rojos tradicionales.

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La travesía contempló momentos de intercambio cultural con niños y familias de comunidades locales

La experiencia también incluyó un acercamiento a niños de la zona, a quienes Ferreira visitó y fotografió durante su recorrido. En esas imágenes, posó junto a un grupo de chicos locales, con un sombrero de paja como uno de los accesorios distintivos de su vestuario de viaje. En otra de las postales compartidas, la modelo relató su paso por una comunidad local donde pudo acercarse a la vida cotidiana de las familias de la zona, en un intercambio que describió como profundamente enriquecedor.

Ferreira participó de los saltos de la danza adumu junto a jóvenes guerreros y describió la shuka roja y los adornos de cuentas usados como símbolos de identidad y estatus social

Tras su paso por Kenia, el itinerario de Ferreira continuó por Tanzania, donde visitó el Serengueti y el cráter del Ngorongoro. En ese tramo del viaje, la modelo pudo observar en libertad a los llamados Cinco Grandes de la sabana africana: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, uno de los objetivos principales de su recorrido por la región. La posibilidad de ver a estos animales en su hábitat natural fue, según sus propias palabras, una de las experiencias más esperadas de todo el viaje.

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Durante su estadía, la exmodelo también compartió postales de atardeceres africanos, que describió con especial emoción. “Las garzas vuelan sobre el lago de Kenia y, por un instante, siento que estoy dentro de allí” una de las historias más recordadas sobre el continente, escribió junto a una de esas imágenes, en las que resaltó la tranquilidad y la belleza del paisaje. En otra publicación, la modelo reflexionó sobre la experiencia vivida en los distintos destinos recorridos y agradeció la posibilidad de conocer de cerca tanto la fauna como las tradiciones culturales de la región.

El recorrido continuó en Tanzania con expediciones por el Serengueti y el cráter del Ngorongoro para avistar a los Cinco Grandes de la sabana

El viaje de Ferreira se extendió durante varios días, con un itinerario que combinó momentos de contemplación de la naturaleza con instancias de intercambio cultural junto a las comunidades locales. Las imágenes compartidas por la modelo reflejaron distintos estilos de vestuario, adaptados a cada actividad, desde atuendos más formales para las visitas urbanas hasta looks informales pensados para los safaris y las caminatas por la sabana.

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Por el momento, Ferreira continúa con su recorrido por el continente africano, entre safaris, paisajes y nuevas experiencias culturales, antes de retomar su rutina habitual en la pantalla de Net TV.