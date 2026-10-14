Panamá

Un total 11,460 personas están afectadas por el terremoto de 7.5 grados que afectó a Panamá, según el último informe oficial

Se registran 27 heridos con lesiones leves, en las áreas con mayor impacto telúrico, y se mantiene la cifra en cero víctimas fatales y ninguna persona desaparecida

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
Personas caminan frente a una edificación que fue afectada por el terremoto de magnitud 7,5 que tuvo como epicentro cerca a Tonosí, un pueblo costero del sur de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
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El último informe oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre los efectos del terremoto que sacudió a Panamá este 9 de octubre reporta 3.367 familias evaluadas y 11.460 personas afectadas en todo el país.

Hasta ayer martes la cifra de fallecidos y de desaparecidos continuaba en cero.

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Se contabilizan 27 heridos con lesiones leves, concentrados en su mayoría en las zonas de mayor impacto telúrico. Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé figuran como las provincias con los daños más severos, según el organismo.

El COEN registra más de 600 centros educativos oficiales con algún nivel de afectación, junto con 1.250 viviendas y cerca de 90 edificios gubernamentales.

La lista incluye además puentes, redes viales y acueductos rurales dañados.

Las noches en Panamá: Frías, largas y con incertidumbre tras el terremoto
Personas reciben atención en un parque del centro de Tonosí, provincia de Los Santos, un día después del terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre. EFE/ Bienvenido Velasco

Más de 33 albergues temporales funcionan en la actualidad y brindan cobijo a 2.841 personas.

El organismo detalló que se movilizaron más de 121.000 libras de asistencia por vía aérea y 331 toneladas de agua potable destinadas a hospitales y comunidades.

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Se ejecutaron 28 aeroevacuaciones de pacientes en condición delicada.

Las plantas potabilizadoras ya restablecieron operaciones, y los pacientes trasladados de forma preventiva comenzaron a reingresar a las instalaciones hospitalarias tras la validación de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Se anunció que las primeras mil 300 viviendas para las familias más golpeadas por el sismo del 9 de octubre ya tienen equipo técnico y materiales en camino.

Una funcionaria del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inspecciona una vivienda afectada por el sismo en la provincia de Coclé. (Miviot)
Una funcionaria del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inspecciona una vivienda afectada por el sismo en la provincia de Coclé. (Miviot)

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) confirmó el traslado de personal y recursos hacia Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las cuatro provincias con mayor número de hogares destruidos.

El titular de la cartera, Jaime A. Jované C., explicó que el trabajo arrancó con la remoción de escombros en las residencias más afectadas, un paso previo indispensable para acelerar los tiempos de construcción de las soluciones habitacionales.

El funcionario explicó que la entidad combina dos frentes de trabajo: la reparación de daños parciales para permitir retornos rápidos y la reconstrucción total de las viviendas colapsadas.

La entidad movilizó cuatro camiones con bloques, acero, carriolas, puertas, ventanas y láminas de zinc hacia sus depósitos regionales.

Ingresó también la primera entrega de una donación de 10.000 sacos de cemento, de los cuales 800 fueron destinados a Veraguas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial confirmó el traslado de personal y recursos hacia Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las cuatro provincias con mayor número de hogares destruidos. (Miviot)
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial confirmó el traslado de personal y recursos hacia Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, las cuatro provincias con mayor número de hogares destruidos. (Miviot)

Jované indicó que desde ayer martes se reabastecieron todos los depósitos regionales de las cuatro provincias afectadas, que funcionarán como centros de redistribución de materiales.

A través de un formulario digital vinculado a Panamá Conecta, el Miviot recibió 2.480 reportes de viviendas dañadas. Técnicos idóneos verifican cada caso en el sitio antes de definir el tipo de intervención.

Las contrataciones de empresas constructoras se tramitan mediante cotizaciones en línea amparadas en la Ley 22 de Contratación Pública, bajo el estado de emergencia vigente. El mecanismo, se dijo, busca garantizar precios competitivos de mercado para las obras.

El funcionario anunció además que se gestiona el alquiler de albergues temporales o viviendas residenciales para las familias que perdieron su hogar, mientras avanza la construcción de las soluciones permanentes.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene maquinaria desplegada en las arterias viales dañadas por el sismo. Ya se completó la remoción de derrumbes en la ruta Atalaya - Mariato - Quebro - Flores, que conecta Veraguas con Los Santos.

Parte de los daños ocasionados en Tonosí, provincia de Los Santos, por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes 9 de octubre en Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco
Parte de los daños ocasionados en Tonosí, provincia de Los Santos, por el terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el viernes 9 de octubre en Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

La vía Pedasí - Tonosí permanecerá cerrada. La reparación estructural del puente sobre el río Oria requerirá un tiempo prolongado, según el MOP.

En Veraguas se rehabilita el puente sobre el río Agua Buena y se revisan las estructuras sobre los ríos Caté, Cativé y Suay, en el distrito de Soná. En la provincia de Herrera, las cuadrillas atienden desprendimientos en la ruta Chitré - Las Minas.

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