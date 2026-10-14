Nintendo Switch Online suma 3 clásicos: Metal Slug, Monster Rancher y Kururin Paradise

Nintendo Switch Online suma tres nuevos títulos clásicos: Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise.
La incorporación amplía el catálogo disponible dentro del servicio con tres propuestas que, desde ahora, pueden encontrarse entre los juegos habilitados para sus usuarios.
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La novedad reúne títulos de distintas franquicias y estilos de juego. Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise se incorporan al catálogo de Nintendo Switch Online como nuevas opciones para quienes buscan acceder a juegos clásicos desde la consola.
Nintendo Switch Online es el servicio de Nintendo que reúne funciones y contenidos disponibles para los usuarios de Nintendo Switch. Entre sus propuestas, ofrece acceso a una selección de títulos que se actualiza con nuevas incorporaciones.
Con la llegada de estos tres juegos, el servicio suma alternativas para distintos públicos y consolida su catálogo de clásicos. La actualización incluye títulos que originalmente fueron publicados para consolas portátiles y que ahora pasan a formar parte de la oferta de Nintendo Switch Online.
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De qué tratan los juegos que se incorporan
Monster Rancher Advance es uno de los tres títulos que se suman al catálogo. Su llegada permite que los usuarios de Nintendo Switch Online accedan a una nueva entrega de la franquicia Monster Rancher dentro del servicio.
Metal Slug Advance también forma parte de la actualización. El juego se incorpora como una nueva opción vinculada a la serie Metal Slug, una de las franquicias incluidas en esta selección de títulos clásicos.
El tercer lanzamiento es Kururin Paradise, que completa la lista de novedades disponibles. La incorporación de los tres juegos permite ampliar la variedad del catálogo con propuestas de diferentes series y estilos.
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La actualización quedó conformada por los siguientes títulos:
- Monster Rancher Advance
- Metal Slug Advance
- Kururin Paradise
Los tres juegos ya están disponibles dentro de Nintendo Switch Online.
Cómo acceder a Nintendo Switch Online
Para acceder a los nuevos títulos, los usuarios deben ingresar a Nintendo Switch Online desde su consola Nintendo Switch y buscar los juegos incorporados al catálogo del servicio.
Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise aparecen como las tres novedades de esta actualización. De esta manera, Nintendo Switch Online amplía su oferta con nuevos títulos clásicos disponibles para sus usuarios.
Nintendo habló sobre la llegada de GTA 6 a Switch 2
Nintendo se refirió a la llegada de Grand Theft Auto VI a Switch 2, pero evitó confirmar que Rockstar Games esté preparando una adaptación. Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, sostuvo que la definición sobre plataformas, fechas y versiones corresponde a Take-Two Interactive y al estudio responsable de la franquicia.
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“Esa es una conversación para Take-Two y Rockstar. Yo no tengo nada que anunciar por mi parte”, afirmó durante una entrevista con Variety.
La declaración no descarta una versión para la consola, aunque tampoco aporta indicios de que se encuentre en desarrollo. GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
Hasta el momento, no hay una edición confirmada para PC ni para Switch 2, por lo que la respuesta de Nintendo mantiene abierta la expectativa sin modificar el calendario anunciado.
La empresa japonesa tampoco atribuyó la falta de anuncios a una limitación técnica de su nueva consola. Pritchard no se refirió a rendimiento, requisitos ni dificultades para trasladar el juego.
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Sin embargo, el debate continúa porque Switch 2 ya recibió producciones más exigentes que las disponibles en su predecesora, como Dragon’s Dogma 2 y Diablo 4.
Esa comparación alimenta las especulaciones sobre una eventual adaptación con ajustes de resolución o densidad visual, aunque Nintendo no confirmó negociaciones ni planes concretos.
El antecedente de colaboraciones entre las compañías incluye la publicación de Red Dead Redemption en consolas de Nintendo, aunque ese historial no anticipa el destino de la próxima entrega.
La edición estándar costará USD 79,99 y la Ultimate, USD 99,99, según la información difundida.
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