Tecno

Nintendo Switch Online suma 3 clásicos: Metal Slug, Monster Rancher y Kururin Paradise

Este servicio permite jugar en línea con otras personas, acceder a una biblioteca de juegos clásicos y utilizar funciones adicionales compatibles con determinados títulos

Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise, son los nuevos títulos de Nintendo Switch Online. (Nintendo)
Guardar

Nintendo Switch Online suma tres nuevos títulos clásicos: Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise.

La incorporación amplía el catálogo disponible dentro del servicio con tres propuestas que, desde ahora, pueden encontrarse entre los juegos habilitados para sus usuarios.

PUBLICIDAD

La novedad reúne títulos de distintas franquicias y estilos de juego. Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise se incorporan al catálogo de Nintendo Switch Online como nuevas opciones para quienes buscan acceder a juegos clásicos desde la consola.

Caja del videojuego Metal Slug Advance al centro, un soldado en paracaídas a la izquierda y la palabra Blaze escrita abajo
l servicio de Nintendo incorporó tres juegos clásicos a su catálogo. (Nintendo)

Nintendo Switch Online es el servicio de Nintendo que reúne funciones y contenidos disponibles para los usuarios de Nintendo Switch. Entre sus propuestas, ofrece acceso a una selección de títulos que se actualiza con nuevas incorporaciones.

Con la llegada de estos tres juegos, el servicio suma alternativas para distintos públicos y consolida su catálogo de clásicos. La actualización incluye títulos que originalmente fueron publicados para consolas portátiles y que ahora pasan a formar parte de la oferta de Nintendo Switch Online.

PUBLICIDAD

De qué tratan los juegos que se incorporan

Monster Rancher Advance es uno de los tres títulos que se suman al catálogo. Su llegada permite que los usuarios de Nintendo Switch Online accedan a una nueva entrega de la franquicia Monster Rancher dentro del servicio.

Carátula del juego Monster Rancher Advance, una figura pixelada en el lado derecho y la palabra Raise en el centro inferior sobre un fondo rural
La actualización incrementa la cantidad de títulos disponibles para los suscriptores. (Nintendo)

Metal Slug Advance también forma parte de la actualización. El juego se incorpora como una nueva opción vinculada a la serie Metal Slug, una de las franquicias incluidas en esta selección de títulos clásicos.

El tercer lanzamiento es Kururin Paradise, que completa la lista de novedades disponibles. La incorporación de los tres juegos permite ampliar la variedad del catálogo con propuestas de diferentes series y estilos.

La actualización quedó conformada por los siguientes títulos:

  • Monster Rancher Advance
  • Metal Slug Advance
  • Kururin Paradise

Los tres juegos ya están disponibles dentro de Nintendo Switch Online.

Portada del videojuego Kururin Paradise con un ave azul, letras en japonés, el texto and a Maze abajo y un personaje en pixel art a la derecha
Los nuevos lanzamientos pertenecen a series diferentes y ofrecen propuestas variadas. (Nintendo)

Cómo acceder a Nintendo Switch Online

Para acceder a los nuevos títulos, los usuarios deben ingresar a Nintendo Switch Online desde su consola Nintendo Switch y buscar los juegos incorporados al catálogo del servicio.

Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise aparecen como las tres novedades de esta actualización. De esta manera, Nintendo Switch Online amplía su oferta con nuevos títulos clásicos disponibles para sus usuarios.

Nintendo habló sobre la llegada de GTA 6 a Switch 2

Nintendo se refirió a la llegada de Grand Theft Auto VI a Switch 2, pero evitó confirmar que Rockstar Games esté preparando una adaptación. Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, sostuvo que la definición sobre plataformas, fechas y versiones corresponde a Take-Two Interactive y al estudio responsable de la franquicia.

“Esa es una conversación para Take-Two y Rockstar. Yo no tengo nada que anunciar por mi parte”, afirmó durante una entrevista con Variety.

Nintendo Switch Online es la suscripción de la compañía que brinda funciones y juegos a quienes utilizan la consola. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
Nintendo Switch Online es la suscripción de la compañía que brinda funciones y juegos a quienes utilizan la consola. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

La declaración no descarta una versión para la consola, aunque tampoco aporta indicios de que se encuentre en desarrollo. GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Hasta el momento, no hay una edición confirmada para PC ni para Switch 2, por lo que la respuesta de Nintendo mantiene abierta la expectativa sin modificar el calendario anunciado.

La empresa japonesa tampoco atribuyó la falta de anuncios a una limitación técnica de su nueva consola. Pritchard no se refirió a rendimiento, requisitos ni dificultades para trasladar el juego.

Sin embargo, el debate continúa porque Switch 2 ya recibió producciones más exigentes que las disponibles en su predecesora, como Dragon’s Dogma 2 y Diablo 4.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas de Sony y Microsoft. (Rockstar)

Esa comparación alimenta las especulaciones sobre una eventual adaptación con ajustes de resolución o densidad visual, aunque Nintendo no confirmó negociaciones ni planes concretos.

El antecedente de colaboraciones entre las compañías incluye la publicación de Red Dead Redemption en consolas de Nintendo, aunque ese historial no anticipa el destino de la próxima entrega.

La edición estándar costará USD 79,99 y la Ultimate, USD 99,99, según la información difundida.

Temas Relacionados

Nintendo Switch OnlineMonster Rancher AdvanceMetal Slug AdvanceKururin ParadiseVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Es posible ver la película de las Guerreras K-Pop desde el celular y sin internet?

La aplicación oficial de Netflix permite preparar esta película para verla durante viajes o en lugares sin conexión, aunque la descarga queda protegida dentro de la plataforma y está sujeta a límites

¿Es posible ver la película de las Guerreras K-Pop desde el celular y sin internet?

El menú escondido de WhatsApp para saber si alguien espía mis chats

Con la función de Dispositivos vinculados, los usuarios pueden revisar qué computadoras o tabletas tienen acceso a su cuenta de WhatsApp

El menú escondido de WhatsApp para saber si alguien espía mis chats

“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

La plataforma puede suspender una cuenta si detecta actividades que infringen sus condiciones del servicio, como el envío de spam e intentos de fraude

“Este número de teléfono no puede usar WhatsApp”: qué hacer si aparece este error al abrir la app

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles, simulación y combates

La selección reúne experiencias de sigilo, resolución, lógica incremental y lucha que funcionan tanto en solitario como mediante enfrentamientos locales o conexiones competitivas desde la misma biblioteca digital

Steam suma cuatro juegos gratis para PC con robos, puzles, simulación y combates

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

El ingeniero pasó por Apple, Tesla y Ford antes de asumir la presidencia de la empresa Mind Robotics

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

DEPORTES

El histórico club de Italia que quiere a Santiago Beltrán en el próximo mercado de pases: la cifra que estaría dispuesto a pagar

El histórico club de Italia que quiere a Santiago Beltrán en el próximo mercado de pases: la cifra que estaría dispuesto a pagar

El Manchester City de Enzo Fernández empata contra el campeón PSG en la continuidad de la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

TELESHOW

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

La drástica decisión que tomó Julieta Prandi luego de separarse de Emanuel Ortega

Pamela David reveló cuál es la particular costumbre que mantiene con Daniel Vila a la hora de dormir

INFOBAE AMÉRICA

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras