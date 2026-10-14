La Justicia de San Nicolás absolvió al líder sindical de Camioneros que bloqueó una pyme en 2021

Maximiliano Cabaleyro, en la primera audiencia del juicio por el bloqueo a Distribuidora Rey en 2021 (Foto: gentileza Diario El Norte)

Guardar

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió este miércoles al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, de los cargos de extorsión y turbación de la posesión por los que estaba acusado por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en febrero de 2021.

En una audiencia virtual, el tribunal desestimó el pedido de la fiscalía de que el sindicalista sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

PUBLICIDAD

El juez Alejandro López consideró en el fallo, cuyo texto completo aún no se difundió, que Cabaleyro impidió el acceso a la empresa durante 5 días como resultado de una protesta sindical legítima y no la consideró como un bloqueo, sin considerar siquiera las pruebas aportadas por fotos, filmaciones y testimonios que acreditan las características violentas de la medida de Camioneros.

Maximiliano Cabaleyro, en el bloqueo a la Distribuidora Rey

Al absolver al jefe sindical, el magistrado ordenó su inmediata liberación ya que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido en abril de 2022 junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.

PUBLICIDAD

El tribunal absolvió a Cabaleyro y también a otros 6 imputados que participaron del bloqueo a la empresa de la familia Rey y que estaban siendo juzgados.

El juicio quedó concentrado en la responsabilidad del jefe de Camioneros de San Nicolás ya que Espíndola no participó porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre, que derivó en un entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor que aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Según recordó el diario El Norte, de San Nicolás, el juez López es el mismo que en septiembre de 2023 había condenado a Pablo Javier Gordillo a 5 años de prisión y le concedió arresto domiciliario, pese a que un jurado popular lo había declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

PUBLICIDAD

Los hermanos Rey, con su mamá y sus esposas, el día en que comenzó el juicio en San Nicolás

El veredicto se conoció el 30 de agosto de 2023 y la acusación sostenía que había abusado sexualmente de una menor de manera sostenida desde que la víctima tenía 7 años, de acuerdo con el diario nicoleño.

La controvertida sentencia que absolvió a Cabaleyro y a los otros 6 imputados será apelada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio y también por la abogada de la familia Rey, Florencia Arietto.

En diálogo con Infobae, Arietto consideró que el fallo de López “consagra la impunidad”, pero advirtió que “el país no tiene destino con la impunidad total”, ya que la sentencia dictada implica que “se puede instalar un camión ante una empresa, impedir el trabajo y no pasa nada, por lo menos en San Nicolás”.

PUBLICIDAD

El juicio por bloqueo del Sindicato de Camioneros a Distribuidora Rey terminó con una polémica absolución de los acusados (Foto: gentileza Diario El Norte)

“Igual vamos a seguir dando la pelea con la ley en la mano -agregó, pero que es una locura que se justifique el impedimento del trabajo. Podés relativizar la extorsión, pero lo del camión y el motorhome bloqueando la empresa está totalmente probado. No pudo trabajar, se demostró el daño. Pero es la impunidad que maneja el Sindicato de Camioneros. Ahora hay que ir a Casación”.

Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme familiar, hizo un extenso relato ante Infobae de lo que sufrieron por las amenazas del sindicato, al que le pagaban un sueldo por mes como “contribución”, al igual que otras empresas, y dijo que el conflicto se origina cuando Camioneros les exige pasar a los empleados a su convenio.

PUBLICIDAD

Aunque Distribuidora Rey accedió al reclamo, el problema fue cuando el sindicato “impuso” la designación de un delegado sin cumplir las obligaciones legales y éste fue sancionado por incumplimientos laborales. “En ese momento decidimos dejar de pagarle al sindicato todos los meses para trabajar en paz -afirmó Ariel Rey-. Por eso tuvimos el primer bloqueo, el 15 de enero de 2021.

Pablo Moyano viajó a San Nicolás en 2022 para respaldar a Maximiliano Cabaleyro

El empresario agregó: “El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’. Todo ese día tuvimos una incertidumbre impresionante, prácticamente no pudimos dormir, y las 4 y media de la mañana veo por las cámaras de seguridad al grupo de unas 15 personas, algunos empleados y otros delegados de Camioneros, ante la empresa. Era un cordón humano para que no pudiéramos sacar los camiones por la única entrada de mi negocio. Ahí mismo decidimos hacer la denuncia penal por el bloqueo y por la extorsión que veníamos sufriendo”.

PUBLICIDAD

“Esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina”, dijo Rey. Pocos días después, en San Nicolás, el juez López dictó la polémica absolución de Cabaleyro y los otros imputados.