Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis migrantes cubanos tras rescatarlos en el estrecho de Florida

Agentes federales completaron la devolución de los navegantes rescatados en dos embarcaciones precarias, mientras un integrante de la travesía tuvo que ser evacuado por vía aérea debido a una emergencia médica

Una embarcación del guardacostas estadounidense presta asistencia a los ocupantes de una frágil nave a la deriva en el mar Caribe (Cortesía: Guardia Costera de EE. UU.).
Una embarcación del guardacostas estadounidense presta asistencia a los ocupantes de una frágil nave a la deriva en el mar Caribe (Cortesía: Guardia Costera de EE. UU.).
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La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el martes 13 de octubre a seis migrantes hacia Cuba, tras completar dos operativos independientes de interceptación y auxilio marítimo en aguas del estrecho de Florida.

Los procedimientos incluyeron la evacuación médica de urgencia para uno de los ocupantes que presentaba una condición crítica, mientras que los demás viajeros permanecieron bajo custodia federal antes de su traslado formal a las autoridades de la isla.

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El primer operativo se activó cuando una aeronave militar de patrullaje detectó una rústica embarcación que navegaba al suroeste de Cay Sal. Tras el aviso a las unidades de superficie, la tripulación interceptó el frágil bote con tres ciudadanos cubanos a bordo.

Durante las revisiones iniciales de salud, los paramédicos identificaron una complicación médica grave en uno de los migrantes, lo cual motivó su traslado aéreo inmediato a un centro hospitalario en tierra firme. Las autoridades estadounidenses no detallaron la evolución clínica posterior del paciente.

En un despliegue paralelo, los equipos de rastreo ubicaron un barco pesquero con bandera cubana que se encontraba a la deriva a unas 46 millas (74 kilómetros) al seguroeste de Key West.

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La embarcación había sufrido una falla mecánica severa en el motor en una zona de intensas corrientes, lo que representaba un riesgo elevado de naufragio.

Ante esta emergencia, la tripulación del patrullero Isaac Mayo acudió al rescate y puso a salvo a los cuatro ocupantes. Tras consolidar ambos procedimientos, la institución militar confirmó que seis personas fueron devueltas a su país de origen.

Vista aérea registrada por sensores navales de la Guardia Costera estadounidense durante la detección de un grupo de migrantes a la deriva (Cortesía: Guardia Costera de EE. UU.).
Vista aérea registrada por sensores navales de la Guardia Costera estadounidense durante la detección de un grupo de migrantes a la deriva (Cortesía: Guardia Costera de EE. UU.).

Estas dos intervenciones se suman a otros episodios recientes registrados en las mismas rutas marítimas del mar Caribe. El pasado lunes 12 de octubre, las brigadas de salvamento auxiliaron a Enrique René Reyes Martínez, de 38 años de edad, quien navegaba solo en una pequeña balsa improvisada cerca de Key Biscayne.

Según su testimonio ante los agentes federales, el ciudadano había zarpado desde la costa de La Habana y enfrentó cuatro días de navegación a la deriva bajo condiciones meteorológicas adversas y con escasez de alimentos.

La frecuencia de estos intentos de cruce ha sido una constante durante los últimos meses. En septiembre, las fuerzas guardacostas efectuaron la repatriación de 14 de los 15 migrantes interceptados en las proximidades del archipiélago de Bahamas. De forma similar, durante el mes de junio, la misma institución devolvió a otros 27 ciudadanos cubanos que habían sido auxiliados cuando intentaban atravesar las aguas del canal de Yucatán.

Estados Unidos mantiene la vigilancia contra la migración marítima irregular

Las intervenciones recientes se inscriben formalmente en la estrategia de seguridad fronteriza denominada Vigilant Sentry. Este esquema multinivel combina la articulación de medios aéreos, navales y terrestres para patrullar las rutas marítimas del mar Caribe y el golfo de México.

Su objetivo primordial radica en la detección temprana de travesías no autorizadas, el combate al tráfico de personas y la atención rápida de emergencias en el mar para evitar la pérdida de vidas humanas en trayectos de alto riesgo.

De acuerdo con los protocolos informados por las autoridades del Distrito Sureste de la Guardia Costera, toda persona interceptada en aguas internacionales o territoriales recibe atención primaria antes de resolver su situación administrativa.

La persistencia de estas travesías por vía marítima refleja el impacto de la crisis económica y social que atraviesa Cuba, escenario donde la escasez de recursos esenciales impulsa a numerosos habitantes a emprender rutas de alta peligrosidad.

El pasado 12 de octubre rescataron con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida.
El pasado 12 de octubre rescataron con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida.

A pesar de los constantes llamados preventivos formulados por las agencias de seguridad sobre el peligro de adentrarse en el mar en botes sin condiciones mínimas de navegabilidad, el estrecho continúa siendo uno de los corredores migratorios más transitados de la región

Pese a las reiteradas advertencias de las autoridades sobre la alta peligrosidad de navegar en botes precarios, las rutas del sur de Florida continúan operativas como uno de los principales corredores de migración irregular en la región.

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