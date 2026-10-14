El dolor de los famosos por la sorpresiva muerte del Roña Castro: “Abrazo eterno al campeón”

Jorge Locomotora Castro murió a los 59 años mientras estaba en un bingo

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El mundo del deporte y del espectáculo quedó conmocionado tras conocerse, el miércoles por la mañana, la noticia de la muerte de Jorge “Roña” Castro, el boxeador que había logrado ganarse también un lugar en los realities televisivos. Su participación en pantalla había generado vínculos que trascendieron el certamen en el que se lo vio por última vez, y que quedaron reflejados en las despedidas que circularon tras conocerse su fallecimiento.

Uno de sus últimos proyectos mediáticos fue la edición anterior de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe en el que participó junto a otros 24 concursantes bajo la conducción de Wanda Nara. En ese certamen, Castro fue el primer eliminado del programa, una salida temprana que no impidió que construyera una relación cercana con sus compañeros y con la conductora durante el tiempo que compartieron en la competencia.

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Esa buena relación con el resto del equipo fue uno de los aspectos que se destacaron al momento de las despedidas. En ese sentido, Evangelina Anderson, quien había logrado un vínculo cercano con Castro durante la grabación del programa, fue una de las primeras en manifestarse públicamente tras conocerse la noticia.

El posteo de Evangelina para despedir a Roña

La conductora recurrió a sus redes sociales para despedirlo. Compartió una fotografía junto a Castro, tomada durante su paso por MasterChef Celebrity, en la que ambos posaban con los puños en alto, en un gesto que remitía a la trayectoria del boxeador. Junto a la imagen, escribió: “QEPD querido Roña”.

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A esa despedida se sumó Susana Roccasalvo, también participante del certamen gastronómico. La conductora compartió una fotografía junto a él, tomada en el ciclo Implacables, en la que ambos aparecen con los puños en alto, en la misma pose que repitió en otras imágenes del boxeador. Junto a la foto, Roccasalvo escribió: “Roña Querido! Inmensa pena”. El mensaje incluyó además los años de nacimiento y muerte de Castro: 1967-2026.

"Inmensa pena", escribió Susana en su despedida al boxeador (Instagram)

Esteban Mirol, otro de los participantes de esa edición de MasterChef Celebrity, eligió una forma distinta de despedirlo. Compartió un video grabado el día en que él mismo quedó eliminado del programa, en el que se lo ve a Castro acompañándolo durante la espera previa a la definición. Sobre esas imágenes, Mirol escribió: “Con el Roña en MasterChef. Abrazo eterno al campeón”.

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En el video, Mirol le consulta a Castro cómo veía la instancia de definición: “El momento de la espera antes de la definición. Roña, ¿cómo lo ves?” El boxeador responde con tranquilidad: “Todo lindo. Estamos esperando el momento, que es el momento más duro.”

Ante la insistencia de Mirol, que repregunta “¿Vos qué te parece?”, Castro sostiene su postura: “Ya estamos, ya estamos encaminados.” La conversación continúa con Mirol buscando una confirmación: “¿Vos decís que estamos encaminados?”, a lo que Castro responde de forma escueta: “Estamos encaminados”.

El periodista recordó al boxeador con un video de su paso por MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

El intercambio se cierra con una última pregunta de Mirol, “¿Que nos salvamos?”, que recibe una respuesta inmediata de Castro: “Sí, obvio.” Mirol remata el video con una frase que resume el vínculo construido durante el programa: “Bueno, bueno, si vos lo decís, yo te creo. Campeón del mundo”.

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Las despedidas no se limitaron al universo de MasterChef Celebrity. Sofía Macaggi, quien fue su compañera de baile en El Bailando, también se despidió de Castro. La bailarina compartió una fotografía del momento en que ambos bailaban juntos sobre el escenario del certamen, con las luces del estudio de fondo. Junto a la imagen, escribió: “#QEPD”.

El actor compartió en sus redes el momento en el que el boxeador se consagró campeón del mundo (Video: Instagram)

La actriz Andrea Rincón lo recordó con un fragmento de una entrevista a Locomotora en su paso por la Rock & Pop, “Volá alto campeón”, escribió sobre el video en el que el boxeador hablaba de su mítico nocáut a John David Jackson. Aquella inolvidable pelea fue la que eligió Esteban Lamothe para escribir su propia despedida: “ningún evento deportivo me hizo llorar tanto como esta pelea. Gracias, Jorge Locomotora Castro. Descansa campeón”, expresó.

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El mítico boxeador falleció luego de descompensarse en el Bingo de Morón. Pese a recibir los primeros auxilios en el lugar, falleció. De acuerdo con el informe policial, la descompensación se produjo en el contexto de una baja de insulina y de la diabetes que padecía.

Sofía, quien fue la bailarina del boxeador en el programa de Marcelo Tinelli, compartió una foto de ese tiempo (Instagram)

El testimonio de una persona que vio los últimos minutos aparece como una pieza clave para comprender qué sucedió en el sitio ubicado sobre la calle San Martín del municipio del oeste de la provincia de Buenos Aires. La persona, identificada como Marcos Tolosa, dio su relato en el programa Alguien tiene que decirlo, que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre. “Simplemente se descompuso. Me dice ‘me duele el pecho’ y cayó”, narró.

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