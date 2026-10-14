Pamela David reveló cuál es la particular costumbre que mantiene con Daniel Vila a la hora de dormir

La conductora de canal América visitó el estudio de Mario Pergolini y habló sobre una particular tradición que comparte con el empresario (Otro día perdido - El Trece)

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Hay costumbres de pareja que se construyen con el tiempo y terminan convirtiéndose en una marca registrada del vínculo. Eso es, justamente, lo que les pasó a Pamela David y Daniel Vila, quienes llevan una década juntos y no temen hablar de su intimidad frente a las cámaras. En ese contexto, la conductora de Desayuno Americano (América) volvió a sorprender al revelar, entre risas, la particular tradición que mantiene con su marido a la hora de dormir.

Todo ocurrió durante la visita de Pamela al estudio de Otro Día Perdido (El Trece), liderado por Mario Pergolini. Después de ese breve intercambio, Pergolini retomó el tema central. “Vos cuando dormís, lo haces amarrada”, le dijo, entre risas. La conductora de América explicó entonces en qué consiste ese hábito: “Es de apego”.

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Pergolini quiso saber si esa costumbre no le resultaba incómoda. “No. Igual yo me duermo así... Se llama justo muñeco de apego”, explicó Pamela, en referencia a la posición en la que se queda dormida junto a su marido. El conductor quiso saber si esa dinámica había quedado establecida desde el principio de la relación. “No, antes no pasaba, se dio, es mi marido”. Pergolini retomó la idea y comparó ese proceso con la manera en la que las parejas van encontrando su lugar con el correr del tiempo.

Pamela continuó la comparación con una imagen cotidiana. “Quedás cómodo. En la primera cena no fue... Pero queda cómodo. Viste que hay cucharitas que quedan cómodas, otras no quedan”, explicó, en referencia a cómo se van acomodando los cuerpos durante el descanso. La conversación avanzó hacia otro aspecto de la convivencia: qué sucede con ese ritual cuando la pareja atraviesa una discusión.“Obvio, porque me cuesta. Yo duermo como un tronco, pero peleada no me banco porque lo necesito para descansar. Es como que si dijera: ‘¿qué onda?’”. Y agregó, entre risas: “Vení, quedate y después no me hables, pero quedate”.

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La conductora comentó la particular tradición que tiene para dormir con su pareja (Instagram)

Ante esa definición, Pergolini quiso confirmar si, a pesar de las peleas, nunca optaron por dormir en habitaciones separadas. “No”, respondió Pamela, dejando en claro que, más allá de las diferencias que puedan surgir, la cercanía física se mantiene como parte de la dinámica de pareja.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Pamela David habla sobre sus particulares rituales para dormir. En febrero de 2025, durante su paso por Desencriptados, el ciclo de Infobae conducido por Rulo Schijman, había profundizado sobre el mismo tema. En aquella oportunidad, le preguntaron directamente: “¿Siempre seguís con la misma tradición de agarrar el miembro de tu marido para quedarte dormida?”. Pamela lanzó una carcajada antes de responder: “Sí, sigue pasando. Es como la meditación”.

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El conductor quiso saber entonces cómo hacía Daniel para poder dormir de esa manera. Pamela respondió con naturalidad: “Sí, ya se acostumbró a esta altura. Sabés que sí… Es muy fuerte que te hagas la imagen”. Schijman insistió en la idea, aclarando que no estaba pensando la situación de manera literal. Por su parte, la conductora de América retomó entonces la explicación sobre cómo vive ella ese momento previo al sueño: “Tengo la mente en blanco y es como que abrazás la almohada y de golpe estás ahí. Yo me lo imagino al pobre Daniel diciendo ‘yo así no me voy a dormir’”.

Finalmente, la conductora describió cómo reacciona su marido ante ese ritual nocturno. “Es muy gracioso, porque cuando yo llego, él hace cuerpito”, contó, mientras acompañaba la explicación con un gesto, moviéndose hacia un costado del sillón para graficar la situación. “Y se acerca. Y sabe. Está entregado”, cerró Pamela, entre risas, ante la sorpresa de Schijman, quien remarcó el tono directo con el que había arrancado la entrevista.

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