Teleshow

Pamela David reveló cuál es la particular costumbre que mantiene con Daniel Vila a la hora de dormir

La conductora habló sobre el hábito que conserva en la intimidad con su pareja y sorprendió a Mario Pergolini en su programa

La conductora de canal América visitó el estudio de Mario Pergolini y habló sobre una particular tradición que comparte con el empresario (Otro día perdido - El Trece)
Guardar

Hay costumbres de pareja que se construyen con el tiempo y terminan convirtiéndose en una marca registrada del vínculo. Eso es, justamente, lo que les pasó a Pamela David y Daniel Vila, quienes llevan una década juntos y no temen hablar de su intimidad frente a las cámaras. En ese contexto, la conductora de Desayuno Americano (América) volvió a sorprender al revelar, entre risas, la particular tradición que mantiene con su marido a la hora de dormir.

Todo ocurrió durante la visita de Pamela al estudio de Otro Día Perdido (El Trece), liderado por Mario Pergolini. Después de ese breve intercambio, Pergolini retomó el tema central. “Vos cuando dormís, lo haces amarrada”, le dijo, entre risas. La conductora de América explicó entonces en qué consiste ese hábito: “Es de apego”.

PUBLICIDAD

Pergolini quiso saber si esa costumbre no le resultaba incómoda. “No. Igual yo me duermo así... Se llama justo muñeco de apego”, explicó Pamela, en referencia a la posición en la que se queda dormida junto a su marido. El conductor quiso saber si esa dinámica había quedado establecida desde el principio de la relación. “No, antes no pasaba, se dio, es mi marido”. Pergolini retomó la idea y comparó ese proceso con la manera en la que las parejas van encontrando su lugar con el correr del tiempo.

Pamela continuó la comparación con una imagen cotidiana. “Quedás cómodo. En la primera cena no fue... Pero queda cómodo. Viste que hay cucharitas que quedan cómodas, otras no quedan”, explicó, en referencia a cómo se van acomodando los cuerpos durante el descanso. La conversación avanzó hacia otro aspecto de la convivencia: qué sucede con ese ritual cuando la pareja atraviesa una discusión.“Obvio, porque me cuesta. Yo duermo como un tronco, pero peleada no me banco porque lo necesito para descansar. Es como que si dijera: ‘¿qué onda?’”. Y agregó, entre risas: “Vení, quedate y después no me hables, pero quedate”.

PUBLICIDAD

Pamela David y Daniel Vila en la gala de los Martín Fierro 2022
La conductora comentó la particular tradición que tiene para dormir con su pareja (Instagram)

Ante esa definición, Pergolini quiso confirmar si, a pesar de las peleas, nunca optaron por dormir en habitaciones separadas. “No”, respondió Pamela, dejando en claro que, más allá de las diferencias que puedan surgir, la cercanía física se mantiene como parte de la dinámica de pareja.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Pamela David habla sobre sus particulares rituales para dormir. En febrero de 2025, durante su paso por Desencriptados, el ciclo de Infobae conducido por Rulo Schijman, había profundizado sobre el mismo tema. En aquella oportunidad, le preguntaron directamente: “¿Siempre seguís con la misma tradición de agarrar el miembro de tu marido para quedarte dormida?”. Pamela lanzó una carcajada antes de responder: “Sí, sigue pasando. Es como la meditación”.

El conductor quiso saber entonces cómo hacía Daniel para poder dormir de esa manera. Pamela respondió con naturalidad: “Sí, ya se acostumbró a esta altura. Sabés que sí… Es muy fuerte que te hagas la imagen”. Schijman insistió en la idea, aclarando que no estaba pensando la situación de manera literal. Por su parte, la conductora de América retomó entonces la explicación sobre cómo vive ella ese momento previo al sueño: “Tengo la mente en blanco y es como que abrazás la almohada y de golpe estás ahí. Yo me lo imagino al pobre Daniel diciendo ‘yo así no me voy a dormir’”.

Finalmente, la conductora describió cómo reacciona su marido ante ese ritual nocturno. “Es muy gracioso, porque cuando yo llego, él hace cuerpito”, contó, mientras acompañaba la explicación con un gesto, moviéndose hacia un costado del sillón para graficar la situación. “Y se acerca. Y sabe. Está entregado”, cerró Pamela, entre risas, ante la sorpresa de Schijman, quien remarcó el tono directo con el que había arrancado la entrevista.

Temas Relacionados

Pamela DavidDaniel VilaMario PergoliniOtro día perdido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dolor de los famosos por la sorpresiva muerte del Roña Castro: “Abrazo eterno al campeón”

Evangelina Anderson, Esteban Lamothe, Andrea Rincón y Susana Roccasalvo, entre otras personalidades, expresaron su tristeza por el fallecimiento del exboxeador, quien tuvo recordado paso por los medios

El dolor de los famosos por la sorpresiva muerte del Roña Castro: “Abrazo eterno al campeón”

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Fabián Gómez pasó por el stream de Infobae y repasó sus comienzos, el fenómeno que lo llevó al Gran Rex, la privacidad que protege y sus nuevos proyectos.

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

En un tenso intercambio en MasterChef Celebrity la conductora y el participante se pasaron facturas y celebraron el presente compartido en el reality

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

Mientras en LAM debatían sobre un nuevo escándalo con Mauro Icardi, la mamá de la conductora y la panelista terminaron discutiendo de manera acalorada sobre cuestiones personales

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

Semanas antes de su sorpresiva muerte, el mítico boxeador visitó Otro día perdido y repasó su historia. El vínculo con sus 15 hijos, el brutal accidente que casi lo retira antes de tiempo y su costado solidario

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

AMÉRICA

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

Guatemala: El Hospital Departamental de Sololá alcanza 94,42% de avance, pero sigue sin fecha para abrir

Guatemala lidera el hambre en Centroamérica y roza un umbral que ningún otro país vecino alcanza, según el Índice Global del Hambre 2026

Honduras extiende subsidios de energía eléctrica hasta diciembre de 2026

Conductor de transporte pesado fue interceptado con 295° de alcohol cuando se dirigía de El Salvador a Honduras

Nicaragua eleva su previsión de inflación para 2026 ante el alza de alimentos, petróleo y riesgos climáticos

MALDITOS NERDS

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

‘Ghost of Tsushima: Legends’ pasa a 2028 y suma a Mayumi Sako al reparto

Finji cambia la fecha de ‘Usual June’ y publica un nuevo tráiler de jugabilidad

HBO Max presenta ‘Guerra’, el divorcio judicial de Sienna Miller y Dominic West

‘Peak’ apunta a PlayStation 5 después de superar los 20 millones de jugadores

DEPORTES

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones