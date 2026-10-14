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El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

El Roña impactó su vehículo contra un árbol un mes después de vencer por nocaut a Derrick Harmon en el Luna Park. Luego protagonizaría dos combates más

Pelea entre Locomotora Castro y José Luis La Pantera Herrera
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El 18 de junio de 2005, el ex campeón mundial de boxeo Jorge Locomotora Castro sufrió un accidente automovilístico en el barrio porteño de Puerto Madero y fue internado con politraumatismos en el Hospital Argerich. Las crónicas de aquellos días informaban que, tras una cirugía por una hemorragia pulmonar, su estado era estable, aunque permanecía delicado: permaneció 27 días en coma. El campeón mundial argentino que acaba de fallecer había coqueteado con la muerte en varias oportunidades debido a su predilección por la velocidad.

Aquel choque ocurrió cerca de las 5.40 de la mañana, cuando el Renault Laguna que conducía Castro salió de la calzada en una zona de curvas de la Costanera Sur y se estrelló contra un árbol. Según el reporte, el boxeador viajaba solo, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y los bomberos tuvieron que cortar partes del vehículo para rescatarlo. La lesión principal fue un hemotórax, una acumulación de sangre entre el pulmón y la pleura que afectaba su respiración. Los médicos le realizaron una intervención para extraer aproximadamente 100 mililitros de sangre y, luego de la operación, quedó en una sala de terapia intermedia.

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El director del Hospital Argerich, Donato Spaccavento, explicó que Castro respiraba por sus propios medios y que los pulmones funcionaban correctamente, dos indicadores favorables dentro de un cuadro de múltiples traumatismos. Aunque el pronóstico inicial era considerado bueno, el equipo médico pidió cautela. Castro presentaba lesiones en el cráneo, el rostro, el abdomen y la rodilla derecha, además de un edema cerebral que debía ser controlado en las siguientes 48 horas. El deportista también recibió atención quirúrgica por un corte en la base de la nariz. Los profesionales descartaban entonces daños en órganos vitales, pero mantenían la observación debido a la magnitud del impacto y a la condición de politraumatizado del paciente.

Así quedó el auto de Locomotora Castro tras su accidente vehícular en 2005
Así quedó el auto de Locomotora Castro tras su accidente vehícular en 2005

La información añadía que el accidente ponía en duda su agenda deportiva. Castro, de 37 años, proyectaba pelear por un título mundial de los mediopesados en diciembre de ese año frente al francés Fabrice Tiozzo. Apenas unas semanas antes del accidente, el 26 de mayo de 2005, había vencido por nocaut al norteamericano Derrick Harmon en el Luna Park. Se reprogramó finalmente una contienda con el colombiano José Luis La Pantera Herrera, que se llevó a cabo en abril de 2006, a poco más de nueve meses del choque. La derrota por KO en el cuarto asalto fue categórica. En enero de 2007, en el patinódromo de Mar del Plata, volvió a guantear con Herrera y le ganó en una pelea calificada como “turbia y sospechosa” por el emblemático relator Osvaldo Príncipi.

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No era la primera vez que Castro, aficionado de los fierros, protagonizaba accidentes viales, ya que en un recorte de la revista El Gráfico se repasó la colisión de una cupé Taunus que se prendió fuego en el centro de Caleta Olivia en febrero de 1987, cuando se estrelló con la moto de un amigo recién comprada en la avenida Costanera de su ciudad natal en agosto de 1988 y el choque de otra cupé Taunus contra una baranda de protección de un puente sobre el arroyo La Mata camino hacia Comodoro Rivadavia. Sin embargo, la más complicada de todas fue la de julio de 1995, a pocos meses de haber logrado su máxima proeza frente a John David Jackson en México.

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El viernes 7 de julio del 95, Jorge Fernando Castro manejaba una cupé Cabriolé Renault 19 importada, celeste y descapotable, cuando se dirigía sobre la Ruta Provincial 12 desde Caleta Olivia a Pico Truncado para asistir a la apertura de una discoteca. Junto a él iban Zulema Duarte (20 años), hija del ex boxeador César Duarte, sus hermanos Roberto (23) y Javier (25) y Juan Carlos Acosta (22), sobrino de su por entonces esposa. Ninguno llevaba el cinturón de seguridad puesto cuando impactaron contra una camioneta. La mujer falleció y el boxeador sufrió solo una fractura en un dedo de la mano. Los dos ocupantes de la camioneta, Jorge Gross y Daniel Pereyra, resultaron con lesiones leves.

Dos meses antes, había derrotado al estadounidense Anthony Andrews en Florida, mientras que inmediatamente después de ser dado de alta por el accidente, declaró en una entrevista con el Canal América: “La recuperación viene muy bien, estoy en el gimnasio todos los días para combatir en octubre por el título del mundo. Dejó secuelas el accidente. De la mente no se me va a ir nunca el accidente. Tengo que tratar de superarlo y empezar de nuevo. Es empezar a vivir de nuevo viendo el auto cómo quedó, no sabía cómo salir”. Finalmente cumplió con los plazos y tres meses después derroto a Reggie Johnson en el Estadio Socios Fundadores de Chubut.

El ex campeón mundial fue juzgado por aquella muerte cinco años después en un debate oral y público que se llevó a cabo ante la Cámara del Crimen de Caleta Olivia. Testigos que declararon durante la instrucción indicaron que, por las condiciones invernales, el pavimento estaba cubierto de escarcha y nieve al momento del impacto.

Uno de los puntos centrales del proceso fue establecer si Castro conducía bajo los efectos del alcohol. Antes del inicio de las audiencias, Daniela Paredes, madre de la joven fallecida, manifestó su expectativa por el proceso en declaraciones a El Patagónico. “No quiero plata roñosa, solo quiero que se haga justicia”, afirmó. También sostuvo que la muerte de su hija le provocó “el dolor más grande” de su vida. En noviembre del 2000, Roña Castro fue condenado a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir

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